Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 20 Juli 2026 | 19.56 WIB

Keuangan Makin Cerah, 5 Shio Ini Disebut Berpeluang Nikmati Gaji Besar Juli 2026

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menurut ramalan astrologi Tiongkok, lima shio diprediksi akan memasuki periode penuh keberuntungan finansial pada akhir Juli 2026. Momentum ini disebut membawa energi positif yang dapat membuka peluang baru, terutama dalam urusan pekerjaan dan pendapatan.

Pada periode tersebut, kelima shio ini diyakini lebih mudah menemukan kesempatan yang mendukung perkembangan karier maupun kondisi keuangan. Komunikasi yang lebih terbuka dan keberanian mengambil peluang disebut menjadi faktor yang membantu mereka meraih hasil lebih baik.

Tak hanya itu, aliran keuangan juga diprediksi semakin stabil, dengan peluang memperoleh pemasukan tambahan hingga peningkatan penghasilan yang lebih besar.

Mengutip ulasan dari Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang diramal berpotensi mendapatkan gaji besar dan mengalami peningkatan pendapatan pada akhir Juli 2026.

1. Ular

Shio Ular dikenal cerdas, penuh strategi, dan tidak gegabah dalam mengambil langkah.

Bulan ini kecerdasan mereka akan membawa banyak keuntungan seperti gaji yang lebih tinggi, bisa dalam bentuk bonus atau insentif besar.

Bahkan beberapa dari mereka yang merasa stagnan dalam karier akan melihat jalan terbuka menuju posisi yang lebih tinggi dengan pendapatan lebih besar.

Semua itu terjadi karena mereka mampu melihat peluang yang tidak dilihat orang lain.

2. Ayam

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Juli 2026 Membawa Peluang Besar, 6 Zodiak Ini Diprediksi Paling Beruntung - Image
Zodiak

Juli 2026 Membawa Peluang Besar, 6 Zodiak Ini Diprediksi Paling Beruntung

Senin, 20 Juli 2026 | 05.08 WIB

8 Tanggal Lahir Ini Diramal Naik Derajat pada Juli 2026, Benarkah Rezeki Besar Segera Menghampiri? - Image
Zodiak

8 Tanggal Lahir Ini Diramal Naik Derajat pada Juli 2026, Benarkah Rezeki Besar Segera Menghampiri?

Minggu, 19 Juli 2026 | 05.25 WIB

5 Zodiak yang Diprediksi Ketiban Rezeki Nomplok pada Juli 2026, Apakah Zodiak Anda Masuk Daftar? - Image
Zodiak

5 Zodiak yang Diprediksi Ketiban Rezeki Nomplok pada Juli 2026, Apakah Zodiak Anda Masuk Daftar?

Minggu, 19 Juli 2026 | 05.18 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

6

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

7

Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga

8

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

9

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

10

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore