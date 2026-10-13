Saat Kesuksesan Mengubah Sikap Orang Sekitar, Ini 6 Perilaku yang Patut Diperhatikan

JawaPos.com – Keberhasilan dalam karier maupun kehidupan pribadi biasanya menjadi momen yang membahagiakan. Mendapatkan promosi, meraih pencapaian penting, atau berhasil mewujudkan impian tentu terasa lebih istimewa ketika orang-orang terdekat turut memberikan dukungan. Namun, respons setiap orang terhadap kesuksesan tidak selalu sama. Ada yang benar-benar ikut bahagia, tetapi ada pula yang mungkin merasa tersaingi atau kesulitan menyembunyikan perasaan tidak nyaman ketika melihat orang lain berkembang. Perasaan iri terkadang tidak disampaikan secara langsung. Dilansir dari Geediting, terdapat enam perilaku yang bisa mengindikasikan seseorang merasa iri terhadap keberhasilan orang lain, meskipun di permukaan ia terlihat memberikan dukungan. Meski begitu, perilaku tersebut perlu dipahami berdasarkan konteks dan tidak bisa dijadikan bukti pasti mengenai perasaan seseorang. Lantas, apa saja sikap yang patut diperhatikan ketika berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita? Berikut enam tanda yang bisa menjadi bahan refleksi dalam memahami dinamika hubungan sosial. Meniru gaya berpakaian, mengikuti hobi, atau tertarik pada bidang pekerjaan yang sama sebenarnya merupakan hal yang wajar. Seseorang bisa saja terinspirasi oleh orang lain yang dianggap berhasil dan ingin belajar dari pencapaiannya. Namun, situasinya bisa terasa berbeda apabila peniruan dilakukan secara berlebihan dan disertai keinginan untuk terus menyamai atau melampaui setiap pencapaian Anda. Misalnya, setiap kali Anda memperoleh kesempatan baru, orang tersebut segera berusaha melakukan hal serupa dan menjadikannya sebagai ajang perbandingan. Jika berlangsung terus-menerus, pola ini dapat menciptakan persaingan yang kurang sehat. Meski demikian, meniru bukan otomatis berarti iri. Perhatikan apakah orang tersebut sekadar terinspirasi atau justru berulang kali menjadikan keberhasilan Anda sebagai ukuran untuk menilai dirinya sendiri. Perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya seseorang menghadapi penolakan, kehilangan kesempatan, atau mengalami kegagalan setelah berusaha keras. Dalam keadaan seperti itu, dukungan dari orang terdekat biasanya sangat berarti. Mereka tidak harus selalu memberikan solusi, tetapi setidaknya mampu menunjukkan empati dan menghargai perasaan Anda. Sebaliknya, seseorang yang memiliki persaingan tidak sehat mungkin terlihat lega ketika Anda mengalami kemunduran. Ia bahkan bisa menjadikan kegagalan tersebut sebagai bahan sindiran atau membandingkannya dengan pencapaian pribadi. Satu reaksi saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seseorang iri. Namun, jika respons meremehkan atau menunjukkan kepuasan atas kesulitan Anda terus berulang, ada baiknya mengevaluasi dinamika hubungan tersebut. Hubungan sosial tidak selalu terbebas dari perbedaan pendapat. Akan tetapi, menyebarkan rumor, memutarbalikkan informasi, atau membicarakan seseorang dengan tujuan merusak reputasinya merupakan perilaku yang dapat merugikan. Dalam situasi tertentu, seseorang yang merasa tersaingi mungkin mencoba menjatuhkan pencapaian orang lain agar dirinya terlihat lebih unggul. Ia bisa menyoroti kekurangan Anda secara berlebihan atau mengabaikan usaha yang telah dilakukan.
1. Mulai Meniru Berbagai Hal yang Anda Lakukan
2. Terlihat Puas Ketika Anda Mengalami Kegagalan
3. Gemar Membicarakan Hal Negatif tentang Anda
JawaPos.com – Keberhasilan dalam karier maupun kehidupan pribadi biasanya menjadi momen yang membahagiakan. Mendapatkan promosi, meraih pencapaian penting, atau berhasil mewujudkan impian tentu terasa lebih istimewa ketika orang-orang terdekat turut memberikan dukungan.
Namun, respons setiap orang terhadap kesuksesan tidak selalu sama. Ada yang benar-benar ikut bahagia, tetapi ada pula yang mungkin merasa tersaingi atau kesulitan menyembunyikan perasaan tidak nyaman ketika melihat orang lain berkembang.
Perasaan iri terkadang tidak disampaikan secara langsung. Dilansir dari Geediting, terdapat enam perilaku yang bisa mengindikasikan seseorang merasa iri terhadap keberhasilan orang lain, meskipun di permukaan ia terlihat memberikan dukungan. Meski begitu, perilaku tersebut perlu dipahami berdasarkan konteks dan tidak bisa dijadikan bukti pasti mengenai perasaan seseorang.
Lantas, apa saja sikap yang patut diperhatikan ketika berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita? Berikut enam tanda yang bisa menjadi bahan refleksi dalam memahami dinamika hubungan sosial.
Meniru gaya berpakaian, mengikuti hobi, atau tertarik pada bidang pekerjaan yang sama sebenarnya merupakan hal yang wajar. Seseorang bisa saja terinspirasi oleh orang lain yang dianggap berhasil dan ingin belajar dari pencapaiannya.
Namun, situasinya bisa terasa berbeda apabila peniruan dilakukan secara berlebihan dan disertai keinginan untuk terus menyamai atau melampaui setiap pencapaian Anda.
Misalnya, setiap kali Anda memperoleh kesempatan baru, orang tersebut segera berusaha melakukan hal serupa dan menjadikannya sebagai ajang perbandingan. Jika berlangsung terus-menerus, pola ini dapat menciptakan persaingan yang kurang sehat.
Meski demikian, meniru bukan otomatis berarti iri. Perhatikan apakah orang tersebut sekadar terinspirasi atau justru berulang kali menjadikan keberhasilan Anda sebagai ukuran untuk menilai dirinya sendiri.
Perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya seseorang menghadapi penolakan, kehilangan kesempatan, atau mengalami kegagalan setelah berusaha keras.
Dalam keadaan seperti itu, dukungan dari orang terdekat biasanya sangat berarti. Mereka tidak harus selalu memberikan solusi, tetapi setidaknya mampu menunjukkan empati dan menghargai perasaan Anda.
Sebaliknya, seseorang yang memiliki persaingan tidak sehat mungkin terlihat lega ketika Anda mengalami kemunduran. Ia bahkan bisa menjadikan kegagalan tersebut sebagai bahan sindiran atau membandingkannya dengan pencapaian pribadi.
Satu reaksi saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seseorang iri. Namun, jika respons meremehkan atau menunjukkan kepuasan atas kesulitan Anda terus berulang, ada baiknya mengevaluasi dinamika hubungan tersebut.
Hubungan sosial tidak selalu terbebas dari perbedaan pendapat. Akan tetapi, menyebarkan rumor, memutarbalikkan informasi, atau membicarakan seseorang dengan tujuan merusak reputasinya merupakan perilaku yang dapat merugikan.
Dalam situasi tertentu, seseorang yang merasa tersaingi mungkin mencoba menjatuhkan pencapaian orang lain agar dirinya terlihat lebih unggul. Ia bisa menyoroti kekurangan Anda secara berlebihan atau mengabaikan usaha yang telah dilakukan.
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Jawa Pos
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