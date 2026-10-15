Kepribadian Anak yang Terlalu Dimanjakan: Sifat yang Sering Muncul saat Dewasa

JawaPos.com - Tidak ada orang tua yang ingin membesarkan anak yang malas atau merasa berhak mendapatkan segala sesuatu tanpa usaha.
Sebagian besar orang tua tentu ingin memberikan kehidupan yang nyaman, melindungi anak dari kesulitan, dan memastikan mereka tidak mengalami penderitaan yang pernah dirasakan orang tuanya sendiri.
Pola asuh dan niat yang berangkat dari kasih sayang dan keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi anak, tidak selalu menghasilkan dampak yang diharapkan pada kepribadian anak.
Ketika orang tua terlalu sering turun tangan menyelesaikan masalah anak, memenuhi setiap keinginannya, atau menghindarkan mereka dari segala bentuk kekecewaan, anak bisa kehilangan kesempatan untuk belajar menghadapi tantangan secara mandiri.
Padahal, pengalaman menghadapi kegagalan, menunggu sesuatu yang diinginkan, menerima penolakan, dan bertanggung jawab atas kesalahan merupakan bagian penting dari proses tumbuh kembang dan membentuk kepribadian.
Anak perlu memahami bahwa tidak semua hal dapat diperoleh dengan mudah dan setiap tindakan memiliki konsekuensi.
Melansir dari laman YourTango pada Kamis (15/10), menyebut anak belajar mempercayai diri sendiri lewat petualangan dan pemecahan masalah.
Pola asuh dimana orang tua selalu menyelesaikan semuanya, rasa berhak justru tumbuh akan membentuk karakter dan kepribadian anak.
Berikut sifat dan kepribadian yang sering tampak pada anak saat dewasa:
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