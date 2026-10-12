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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 13 Oktober 2026 | 03.23 WIB

Melihat 7 Tanda Ini pada Hubunganmu? Mungkin Kisah Romantis Kalian Berjalan Terlalu Cepat

seseorang yang hubungannya terlalu cepat./Magnific/wayhomestudio - Image

seseorang yang hubungannya terlalu cepat./Magnific/wayhomestudio

JawaPos.com - Jatuh cinta sering kali membuat seseorang merasa sedang berada di dunia yang berbeda.

Hari-hari terasa lebih berwarna. Pesan sederhana dari seseorang bisa membuat hati berbunga-bunga. Pertemuan yang baru beberapa kali terjadi terasa begitu istimewa, seolah-olah kalian sudah saling mengenal selama bertahun-tahun.

Tidak sedikit hubungan yang berkembang dengan sangat cepat. Baru beberapa minggu bersama, tetapi sudah membicarakan masa depan. Baru mengenal satu sama lain, tetapi sudah merasa tidak bisa hidup tanpa pasangan. Bahkan, ada yang mulai menggabungkan hampir seluruh kehidupannya dengan pasangan sebelum benar-benar memahami siapa orang tersebut.

Kecepatan dalam hubungan sebenarnya tidak selalu berarti buruk.

Setiap pasangan memiliki ritme yang berbeda. Ada hubungan yang berkembang perlahan, ada pula yang sejak awal terasa sangat intens. Namun, psikologi hubungan menunjukkan bahwa intensitas perasaan tidak selalu sama dengan kedalaman hubungan.

Terkadang, rasa nyaman, ketertarikan, kebutuhan akan kedekatan, dan euforia awal jatuh cinta dapat membuat seseorang bergerak jauh lebih cepat daripada kemampuan emosionalnya untuk memahami hubungan tersebut.

Masalahnya bukan sekadar "terlalu cepat" dalam hitungan hari atau bulan.

Yang lebih penting adalah apakah kalian sudah memiliki fondasi emosional yang cukup kuat untuk menghadapi tahap hubungan yang sedang dijalani.

Lalu, bagaimana cara mengetahui apakah sebuah hubungan mungkin berkembang terlalu cepat?

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (7/10), terdapat tujuh tanda yang patut diperhatikan.

Editor: Hanny Suwindari
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