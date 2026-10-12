Ciri Wanita Karismatik: 8 Hal yang Sering Diucapkan hingga Orang Terkesan pada Kepribadiannya

JawaPos.com - Perempuan karismatik biasanya digambarkan sebagai sosok yang membuat orang nyaman dan tertarik tanpa terlihat berusaha keras.

Seorang karismatik seperti punya daya tarik alami yang sulit dijelaskan, dan menjadi kekuatan diri.

Kesan karismatik sering lahir dari cara seseorang memandang dirinya sendiri. Kata-kata yang diucapkan berulang kepada diri sendiri membentuk sikap, dan sikap itulah yang terlihat saat berinteraksi dengan orang lain.

Berikut delapan kalimat afirmasi yang kerap diulang perempuan karismatik, lengkap dengan penjelasan dan penelitian di baliknya.

Melansir dari laman YourTango pada Senin (12/10), menyebutkan karisma bukan bakat langka yang dibawa sejak lahir, karismatik adalah keterampilan yang bisa dipelajari.

Perempuan yang tampak luwes hanya lebih lama berlatih, berikut kalimat yang diucapkan lantang pada diri sendiri setiap pagi selama 30 hari:

Ucapkan setiap hari, “Saya berharga.” Mengenali nilai diri membuat seseorang tahu kapan harus pergi bila hubungan tidak sepadan, sekaligus menetapkan batas dan harapan yang jelas.

Ucapkan setiap hari, “Saya layak merasakan cinta.” Rasa ingin dicintai bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Keinginan untuk dicintai bukan tanda bahwa kita tidak utuh, melainkan bukti bahwa kita memiliki hati yang mampu merasakan, berharap, dan terhubung dengan orang lain.

Ucapkan setiap hari, “Saya berani membuka hati.” Membuka hati setelah terluka butuh keberanian untuk menghadapi rasa takut dan bersedia rentan.