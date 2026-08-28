Mudah Mencuri Perhatian, Ini 6 Zodiak yang Dikenal Karismatik dan Supel

JawaPos.com – Pernahkah Anda bertemu seseorang yang baru datang ke sebuah tempat, tetapi kehadirannya langsung terasa dan menarik perhatian banyak orang?

Daya tarik semacam itu tidak selalu berkaitan dengan penampilan. Cara berbicara, energi positif, rasa percaya diri, hingga kemampuan membuat orang lain merasa nyaman juga dapat membentuk kesan yang kuat.

Dalam astrologi, beberapa zodiak kerap digambarkan memiliki karakter yang lebih terbuka, hangat, dan mudah membangun hubungan dengan orang lain. Mereka biasanya mampu beradaptasi dalam berbagai situasi sosial dan meninggalkan kesan yang sulit dilupakan.

Dilansir dari Economic Times, ada enam zodiak yang dikenal mempunyai kombinasi karisma dan keramahan yang cukup menonjol.

Berikut daftarnya:

1. Leo Leo sering digambarkan sebagai pribadi yang percaya diri dan memiliki energi yang kuat. Kehangatan mereka membuat orang lain mudah merasa tertarik ketika berada di dekatnya.

Zodiak berlambang singa ini juga tidak terlalu canggung ketika menjadi pusat perhatian. Mereka dapat tampil menonjol tanpa kehilangan sisi ramah dan murah hati.

Ketika berada dalam sebuah acara, memimpin kelompok, ataupun berkenalan dengan orang baru, Leo biasanya mampu menciptakan suasana yang hidup.

Karisma tersebut membuat mereka sering dianggap sebagai sosok yang mudah dikenali dan meninggalkan kesan kuat.