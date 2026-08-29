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Rabbany Wanadriani
Minggu, 30 Agustus 2026 | 00.42 WIB

Punya Aura Bintang, 6 Zodiak Ini Dipercaya Paling Karismatik di Lingkungan Sosial

ilustrasi zodiak yang karismatik. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak yang karismatik. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Pernah bertemu seseorang yang baru masuk ke sebuah ruangan, tetapi kehadirannya langsung mencuri perhatian? Ada orang yang memang memiliki kemampuan alami untuk membuat suasana menjadi lebih hidup hanya melalui sikap, energi, dan cara mereka berinteraksi.

Kepercayaan astrologi menyebut beberapa zodiak memiliki karakter yang lebih mudah bersosialisasi. Mereka dianggap mampu membangun koneksi dengan orang lain, mencairkan suasana, hingga meninggalkan kesan kuat setelah sebuah pertemuan.

Karisma tersebut tidak selalu berarti gemar menjadi pusat perhatian. Pada sebagian orang, daya tarik justru muncul dari sikap hangat, kemampuan mendengarkan, atau cara membuat orang lain merasa nyaman.

Dilansir Economic Times, terdapat enam zodiak yang dikenal memiliki karakter karismatik dan ramah serta cenderung mudah menarik perhatian dalam lingkungan sosial.

Perlu diingat, karakter berdasarkan zodiak merupakan bagian dari astrologi dan tidak dapat dijadikan ukuran pasti mengenai kepribadian setiap individu.

1. Leo

Leo sering digambarkan sebagai pribadi yang percaya diri, hangat, dan memiliki semangat tinggi. Mereka disebut mempunyai aura kuat yang membuat keberadaannya mudah diperhatikan ketika berada di tengah banyak orang.

Kepercayaan diri tersebut biasanya berjalan beriringan dengan sikap murah hati. Leo juga dikenal senang memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitarnya.

Dalam situasi sosial, mereka dapat dengan mudah mengambil peran sebagai pembawa suasana, tuan rumah, maupun pemimpin kelompok. Cara mereka berinteraksi membuat Leo kerap meninggalkan kesan yang cukup kuat.

2. Sagitarius

Sagitarius digambarkan sebagai sosok optimistis yang senang mencoba pengalaman baru. Wawasan yang luas serta ketertarikan terhadap perjalanan, budaya, dan berbagai gagasan membuat mereka dianggap memiliki banyak bahan pembicaraan.

Humor juga menjadi salah satu daya tarik yang sering dikaitkan dengan zodiak ini. Percakapan bersama Sagitarius dinilai tidak mudah terasa membosankan karena mereka mampu membawa topik ke berbagai arah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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