Tak Hanya Karismatik, 5 Weton Ini Konon Memiliki Jalan Rezeki yang Istimewa

JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton merupakan perhitungan hari kelahiran yang sejak lama digunakan untuk membaca berbagai aspek kehidupan seseorang. Perhitungannya menggabungkan hari dalam sepekan dengan lima hari pasaran Jawa.

Bagi sebagian masyarakat, weton tidak hanya berkaitan dengan karakter, tetapi juga dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai keberuntungan, rezeki, jodoh, hingga perjalanan hidup.

Dari berbagai kombinasi weton, terdapat sejumlah weton yang dipercaya mempunyai karakter istimewa dan peluang keberuntungan lebih besar.

Beberapa di antaranya bahkan digambarkan memiliki daya tarik rezeki, ketangguhan menghadapi masalah, serta kemampuan memimpin yang kuat.

Namun, perlu dipahami bahwa ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan warisan budaya Jawa, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi finansial atau masa depan seseorang.

Berikut lima weton yang disebut dalam pembahasan kanal YouTube Catatan Jawa.

1. Jumat Kliwon Jumat Kliwon menjadi salah satu weton yang kerap mendapatkan perhatian dalam tradisi Jawa. Kombinasi Jumat dan pasaran Kliwon sering dikaitkan dengan karakter yang kuat, peka, dan memiliki daya tarik tersendiri.

Dalam kepercayaan tradisional, orang yang lahir pada weton ini dianggap mempunyai intuisi yang cukup tajam. Kepekaan tersebut dipercaya dapat membantu mereka ketika harus menentukan pilihan penting, termasuk dalam pekerjaan maupun usaha.

Jumat Kliwon juga sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki karisma alami. Karena itu, mereka dipercaya lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.