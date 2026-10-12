Jika Kamu Ingin Meredam Ego dan Terhubung Kembali dengan Dunia, Lakukan 6 Strategi Efektif Ini

seseorang yang terhubung kembali dengan dunia / foto: Magnific/farknot

JawaPos.com - Ada masa ketika seseorang merasa dunia semakin jauh darinya.

Bukan karena tidak ada orang di sekitar. Bukan pula karena benar-benar tidak ada yang peduli. Namun, ada semacam jarak yang perlahan tumbuh antara dirinya dan dunia.



Percakapan terasa melelahkan. Kritik terasa seperti serangan. Perbedaan pendapat terasa seperti ancaman. Kita menjadi lebih mudah tersinggung, lebih sibuk membuktikan diri, dan tanpa sadar semakin sering melihat kehidupan dari sudut pandang sendiri.



Di titik tertentu, kita mungkin mulai bertanya:



"Mengapa rasanya tidak ada yang benar-benar memahami saya?"



Namun, psikologi mengajarkan bahwa keterputusan dengan dunia tidak selalu terjadi karena orang lain menjauh. Kadang-kadang, kita sendiri yang terlalu sibuk melindungi ego sehingga tidak lagi benar-benar hadir dalam hubungan, percakapan, dan pengalaman hidup.



Ego pada dasarnya bukan sesuatu yang harus dihancurkan. Kita membutuhkan rasa diri, harga diri, batas pribadi, dan kemampuan mempertahankan keyakinan. Masalah muncul ketika kebutuhan untuk mempertahankan diri menjadi begitu kuat sehingga kita tidak lagi mampu menerima bahwa kita bisa salah, tidak selalu menjadi yang paling penting, dan tidak selalu harus mendapatkan pengakuan.



Meredam ego bukan berarti merendahkan diri.



Meredam ego berarti belajar meletakkan diri pada posisi yang lebih proporsional: cukup percaya diri untuk menerima kelebihan diri, tetapi cukup rendah hati untuk mengakui kekurangan; cukup kuat untuk berbeda pendapat, tetapi cukup terbuka untuk mendengarkan; dan cukup mandiri untuk berdiri sendiri, tetapi tetap mampu terhubung dengan orang lain.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (12/10), jika kamu merasa akhir-akhir ini semakin sulit terhubung dengan dunia, enam strategi berikut dapat menjadi titik awal.



1. Belajar Berhenti Menganggap Segalanya sebagai Serangan Pribadi



Salah satu bentuk ego yang paling melelahkan adalah kecenderungan menghubungkan segala sesuatu dengan diri sendiri.



Seseorang tidak membalas pesan kita, kita berpikir dia sengaja mengabaikan kita.



Teman memberikan kritik, kita menganggap dia tidak menghargai kita.



Rekan kerja memiliki pendapat berbeda, kita merasa kemampuan kita sedang diremehkan.



Padahal, tidak semua hal berkaitan dengan kita.



Orang lain juga memiliki kehidupan, masalah, ketakutan, kelelahan, dan perspektif mereka sendiri. Terkadang seseorang bersikap dingin bukan karena membenci kita. Mereka mungkin sedang menghadapi sesuatu yang tidak kita ketahui.



Inilah salah satu latihan penting dalam meredam ego: memberikan ruang bagi kemungkinan bahwa interpretasi kita belum tentu benar.



Ketika sesuatu membuatmu tersinggung, jangan langsung bertanya:



"Mengapa dia melakukan ini kepadaku?"



Cobalah menggantinya dengan:



"Apakah ada penjelasan lain selain yang sedang saya pikirkan?"



Pertanyaan sederhana ini menciptakan jarak antara peristiwa dan reaksi emosional.



Misalnya, seseorang mengkritik pekerjaanmu.



Respons ego mungkin:



"Dia memang selalu meremehkan saya."



Respons yang lebih reflektif:



"Saya tidak suka cara dia menyampaikannya, tetapi apakah ada bagian dari kritiknya yang memang bisa saya pelajari?"



Perbedaannya sangat besar.



Kamu tidak harus menerima semua kritik. Kamu juga tidak perlu membiarkan orang lain memperlakukanmu dengan buruk. Namun, kamu dapat belajar memisahkan antara fakta, interpretasi, dan emosi.



Fakta: seseorang mengatakan sesuatu.



Interpretasi: kamu menyimpulkan bahwa dia merendahkanmu.



Emosi: kamu merasa marah atau terluka.



Ketiganya bukan hal yang sama.



Ketika kita mampu memisahkannya, kita tidak lagi mudah dikendalikan oleh ego.



Dan semakin sedikit hal yang kita anggap sebagai serangan terhadap diri, semakin banyak energi yang tersedia untuk benar-benar memahami dunia di sekitar kita.



2. Latih Diri untuk Mendengarkan Tanpa Sibuk Mempersiapkan Jawaban



Banyak orang merasa sudah menjadi pendengar yang baik.



Namun, ketika orang lain berbicara, pikiran kita sering kali sebenarnya sedang melakukan hal lain.



Kita memikirkan jawaban.



Kita mencari celah untuk membantah.



Kita mengingat pengalaman pribadi yang mirip.



Kita menunggu giliran untuk berbicara.



Atau kita diam hanya karena ingin terlihat bijaksana, bukan karena benar-benar mencoba memahami.



Inilah salah satu bentuk ego yang paling halus.



Kita mendengar kata-kata orang lain, tetapi tetap menjadikan diri sendiri sebagai pusat percakapan.



Cobalah latihan sederhana: ketika seseorang berbicara, tahan dorongan untuk langsung memberikan solusi, membandingkan pengalaman, atau mengembalikan pembicaraan kepada dirimu.



Alih-alih berkata:



"Saya juga pernah mengalami hal seperti itu."



Coba katakan:



"Apa yang paling berat dari pengalaman itu buatmu?"



Atau:



"Bagaimana kamu melihat kejadian itu?"



Pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa tujuanmu bukan memenangkan percakapan, melainkan memahami manusia di hadapanmu.



Dalam hubungan, kemampuan untuk merasa didengarkan memiliki arti yang sangat besar.



Seseorang mungkin tidak selalu membutuhkan nasihat.



Kadang mereka hanya membutuhkan ruang untuk mengatakan:



"Saya sedang lelah."



Dan kita tidak perlu buru-buru menjawab:



"Semua orang juga lelah."



Kita bisa cukup mengatakan:



"Kedengarannya kamu benar-benar sedang melewati masa yang berat."



Itu bukan berarti kita menyetujui semua hal yang mereka katakan. Itu berarti kita mengakui pengalaman emosional mereka.



Ketika kita berhenti menjadikan setiap percakapan sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita tahu lebih banyak, kita mulai melihat manusia dengan lebih jernih.



Dan dari sanalah koneksi sering kali kembali tumbuh.



3. Biasakan Mengakui: "Saya Bisa Saja Salah"



Kalimat ini terlihat sederhana.



Namun bagi ego, kalimat tersebut bisa terasa sangat berat.



Kita hidup dengan kebutuhan psikologis untuk melihat diri sebagai seseorang yang masuk akal. Karena itu, ketika mendapatkan informasi yang bertentangan dengan keyakinan kita, kita sering kali mencari alasan untuk mempertahankan pandangan lama.



Padahal, kedewasaan bukan berarti selalu benar.



Kedewasaan adalah kemampuan untuk memperbarui pandangan ketika menemukan alasan yang lebih baik.



Cobalah menjadikan kalimat berikut sebagai kebiasaan:



"Saya mungkin salah."



Bukan sebagai bentuk merendahkan diri, tetapi sebagai bentuk keterbukaan.



Ketika berdiskusi, kamu bisa mengatakan:



"Saya melihatnya seperti ini, tetapi saya mungkin melewatkan sesuatu."



Ketika melakukan kesalahan:



"Saya keliru dalam bagian itu."



Ketika seseorang memberikan sudut pandang baru:



"Saya belum pernah melihatnya dari perspektif tersebut."



Kalimat-kalimat ini membuat kita lebih mudah belajar.



Orang yang selalu merasa harus benar akan membangun dinding di sekeliling dirinya. Sebaliknya, orang yang mampu mengakui keterbatasannya membuka pintu untuk mendapatkan perspektif baru.



Yang menarik, kerendahan hati tidak selalu membuat seseorang terlihat lemah.



Justru sebaliknya.



Orang yang dapat berkata "saya tidak tahu" ketika memang tidak tahu sering kali terlihat lebih dapat dipercaya daripada orang yang selalu memiliki jawaban untuk segala sesuatu.



Meredam ego berarti mengubah tujuan.



Bukan lagi:



"Bagaimana saya bisa membuktikan bahwa saya benar?"



Melainkan:



"Bagaimana kita bisa menemukan pemahaman yang lebih baik?"



Perubahan kecil ini dapat mengubah cara kita berhubungan dengan hampir semua orang.



4. Kurangi Kebutuhan untuk Selalu Mendapatkan Pengakuan



Ada perbedaan antara menghargai apresiasi dan bergantung pada apresiasi.



Kita semua senang ketika pekerjaan dihargai. Kita merasa bahagia ketika seseorang mengatakan bahwa kita melakukan sesuatu dengan baik.



Itu manusiawi.



Masalah muncul ketika harga diri kita mulai bergantung sepenuhnya pada reaksi orang lain.



Kita merasa berharga ketika dipuji.



Kita merasa tidak berarti ketika diabaikan.



Kita merasa sukses ketika orang lain mengakuinya.



Kita merasa gagal ketika tidak ada yang memperhatikan.



Dalam kondisi seperti ini, kehidupan berubah menjadi panggung.



Kita tidak lagi bertanya:



"Apakah ini sesuai dengan nilai yang saya pegang?"



Kita bertanya:



"Apa yang akan dipikirkan orang tentang saya?"



Media sosial dapat memperkuat kecenderungan tersebut. Jumlah suka, komentar, pengikut, dan perhatian mudah membuat seseorang mengukur nilai dirinya melalui respons eksternal.



Karena itu, salah satu cara meredam ego adalah melakukan beberapa hal baik tanpa memberitahukannya kepada siapa pun.



Membantu seseorang tanpa mengunggahnya.



Menyelesaikan pekerjaan dengan baik meskipun tidak ada yang memuji.



Membaca sesuatu karena memang ingin belajar, bukan agar terlihat pintar.



Berolahraga karena ingin menjaga tubuh, bukan semata-mata untuk mendapatkan komentar.



Bersikap baik ketika tidak ada yang melihat.



Latihan seperti ini mengajarkan sesuatu yang penting:



Tidak semua hal dalam hidup harus menjadi bukti tentang siapa diri kita.



Ada hal-hal yang cukup dilakukan karena memang bernilai.



Ketika kebutuhan akan pengakuan berkurang, kita menjadi lebih bebas.



Kita tidak lagi harus terus-menerus membangun citra diri.



Dan ketika kita tidak terlalu sibuk memikirkan bagaimana kita terlihat, kita akhirnya memiliki lebih banyak perhatian untuk benar-benar melihat dunia.



5. Kembali Terhubung dengan Hal-Hal Sederhana di Sekitar Kita



Terkadang masalahnya bukan hanya ego.



Kita juga terlalu lama hidup di dalam kepala sendiri.



Memikirkan masa lalu.



Mengkhawatirkan masa depan.



Menganalisis perkataan orang.



Membandingkan diri.



Memikirkan bagaimana kehidupan seharusnya berjalan.



Akibatnya, kita kehilangan kontak dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi sekarang.



Padahal, keterhubungan dengan dunia sering kali dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana.



Berjalan tanpa terus melihat ponsel.



Duduk bersama keluarga tanpa merasa harus melakukan sesuatu.



Memperhatikan suara hujan.



Berbicara dengan tetangga.



Menyapa seseorang.



Menghabiskan waktu di alam.



Membantu pekerjaan rumah.



Mendengarkan musik tanpa melakukan multitasking.



Aktivitas sederhana seperti ini dapat membantu kita keluar dari ruang mental yang terlalu berpusat pada diri sendiri.



Cobalah sesekali berjalan selama 20 menit tanpa podcast, tanpa musik, dan tanpa terus memeriksa ponsel.



Perhatikan lingkungan.



Lihat orang-orang yang lewat.



Perhatikan cahaya matahari.



Dengarkan suara kendaraan.



Rasakan langkah kaki.



Tidak perlu membuat pengalaman tersebut menjadi sesuatu yang luar biasa.



Cukup hadir.



Ada sesuatu yang penting dari latihan seperti ini: kita mengingat bahwa kehidupan tidak hanya terdiri dari pikiran kita.



Dunia tetap berjalan.



Orang lain sedang menjalani perjuangannya masing-masing.



Ada kehidupan di luar masalah pribadi kita.



Dan menyadari hal tersebut dapat membuat ego menjadi lebih proporsional.



Bukan berarti masalah kita tidak penting.



Tetapi kita mulai memahami bahwa kita bukan satu-satunya pusat kehidupan.



Kesadaran seperti ini bukan penghinaan terhadap diri.



Justru bisa menjadi sesuatu yang membebaskan.



6. Belajar Memilih Hubungan daripada Kemenangan



Ini mungkin strategi yang paling sulit.



Dalam banyak konflik, ego ingin menang.



Kita ingin memiliki kata terakhir.



Kita ingin orang lain mengakui kesalahannya.



Kita ingin membuktikan bahwa keputusan kita benar.



Kita ingin mereka meminta maaf.



Namun, ada pertanyaan yang sering terlupakan:



Setelah saya menang, apa yang terjadi pada hubungan ini?



Bayangkan kamu sedang berdebat dengan seseorang yang kamu sayangi.



Secara logika, kamu mungkin benar.



Argumenmu kuat.



Buktinya jelas.



Namun, jika cara menyampaikannya membuat orang tersebut merasa dipermalukan, apakah kemenangan itu benar-benar menghasilkan sesuatu yang berharga?



Tidak semua konflik harus diselesaikan dengan menentukan siapa yang menang.



Kadang-kadang tujuan percakapan bukan kemenangan.



Tujuannya adalah pemahaman.



Kita bisa berkata:



"Saya masih melihat masalah ini secara berbeda, tetapi saya ingin memahami sudut pandangmu."



Atau:



"Saya tidak setuju dengan keputusanmu, tetapi saya tidak ingin perbedaan ini membuat kita saling menjauh."



Kalimat seperti itu bukan tanda kelemahan.



Itu adalah kemampuan untuk memprioritaskan sesuatu yang lebih besar daripada ego sesaat.



Namun, memilih hubungan bukan berarti selalu mengalah.



Ada situasi ketika kita memang perlu menetapkan batas.



Ada perilaku yang tidak boleh ditoleransi.



Ada hubungan yang memang tidak sehat untuk dipertahankan.



Meredam ego bukan berarti membiarkan orang lain melukai kita.



Justru sebaliknya, seseorang yang mampu mengendalikan egonya biasanya lebih mampu membedakan antara mempertahankan harga diri dan mempertahankan gengsi.



Harga diri berkata:



"Saya layak diperlakukan dengan hormat."



Gengsi berkata:



"Saya harus membuktikan bahwa saya lebih unggul."



Keduanya terlihat mirip dari luar, tetapi berasal dari tempat yang sangat berbeda.



Pada Akhirnya, Meredam Ego Bukan Berarti Menghilangkan Diri



Ada kesalahpahaman bahwa menjadi rendah hati berarti harus mengecilkan diri.



Tidak.



Kamu tidak perlu berpura-pura tidak memiliki kemampuan.



Kamu tidak perlu menyangkal pencapaianmu.



Kamu tidak perlu membiarkan orang lain meremehkanmu.



Kamu juga tidak perlu selalu setuju agar dianggap sebagai orang yang baik.



Meredam ego berarti memiliki kemampuan untuk berkata:



"Saya tahu siapa diri saya, jadi saya tidak perlu terus-menerus membuktikannya."



Kamu bisa percaya diri tanpa merendahkan orang lain.



Kamu bisa berbeda pendapat tanpa membenci.



Kamu bisa menerima kritik tanpa merasa hancur.



Kamu bisa meminta maaf tanpa merasa kehilangan harga diri.



Kamu bisa mengatakan "saya tidak tahu" tanpa merasa bodoh.



Kamu bisa membiarkan orang lain bersinar tanpa merasa cahayamu berkurang.



Dan mungkin yang paling penting, kamu bisa hadir dalam kehidupan tanpa terus-menerus bertanya bagaimana kehidupan sedang menilaimu.



Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang bagaimana kita terlihat di mata orang lain.



Hidup juga tentang seberapa dalam kita mampu mengalami dunia.



Seberapa tulus kita mampu mencintai.



Seberapa terbuka kita mampu belajar.



Seberapa berani kita mampu mengakui kesalahan.



Dan seberapa jauh kita mampu tetap terhubung dengan manusia lain tanpa harus selalu memenangkan setiap pertarungan.



Jika akhir-akhir ini kamu merasa dunia semakin jauh, mungkin tidak selalu dunia yang berubah.



Mungkin ada bagian dari dirimu yang terlalu lama sibuk bertahan.



Maka, perlahan-lahan, lepaskan kebutuhan untuk selalu benar.



Dengarkan lebih banyak.



Buktikan lebih sedikit.



Terima bahwa kamu bisa salah.



Lakukan hal-hal baik tanpa menunggu tepuk tangan.



Hadir dalam momen sederhana.



Dan ketika konflik datang, tanyakan kepada dirimu:



"Apakah saya ingin memenangkan pertengkaran ini, atau saya ingin menjaga sesuatu yang jauh lebih berharga?"



Pertanyaan tersebut mungkin tidak menyelesaikan semua masalah.



Namun, bisa menjadi awal dari sesuatu yang penting:



