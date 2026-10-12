Jika Kamu Merasa Berlebihan dalam Menetapkan Batasan kepada Orang Sekitar, Lakukan 7 Hal Ini

seseorang yang menetapkan batasan / foto: Magnific/vh-studio

JawaPos.com - Menetapkan batasan dalam hubungan dengan orang lain merupakan bagian penting dari kesehatan psikologis. Kita perlu tahu kapan harus mengatakan "tidak", kapan membutuhkan waktu sendiri, apa yang membuat kita tidak nyaman, dan bagaimana orang lain seharusnya memperlakukan kita.

Namun, ada satu hal yang sering luput disadari: batasan yang sehat juga bisa berubah menjadi terlalu kaku.



Seseorang mungkin merasa sedang melindungi dirinya, padahal tanpa disadari ia sedang membangun tembok yang terlalu tinggi. Ia mungkin mengatakan, "Aku hanya sedang menjaga batasanku," tetapi pada saat yang sama orang-orang terdekat mulai merasa sulit mendekat, sulit berbicara, atau bahkan takut melakukan kesalahan.



Masalahnya bukan karena memiliki batasan.



Masalahnya adalah ketika setiap ketidaknyamanan dianggap sebagai pelanggaran batasan, setiap perbedaan dianggap sebagai ancaman, dan setiap kedekatan dianggap sebagai sesuatu yang harus dikendalikan.



Dalam psikologi, hubungan yang sehat biasanya membutuhkan keseimbangan antara kebutuhan akan otonomi dan kebutuhan akan keterhubungan. Kita membutuhkan ruang pribadi, tetapi kita juga membutuhkan hubungan dengan orang lain.



Lalu, bagaimana cara mengetahui apakah batasan yang kita buat sudah terlalu berlebihan?



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (12/10), terdapat tujuh hal yang bisa kamu lakukan untuk melihatnya dengan lebih jujur.



1. Bedakan antara "tidak nyaman" dan "benar-benar dilanggar"



Ini mungkin menjadi langkah pertama yang paling penting.



Tidak semua hal yang membuat kita tidak nyaman berarti orang lain telah melanggar batasan kita.



Misalnya, kamu merasa tidak nyaman ketika teman memberikan pendapat yang berbeda. Kamu kemudian berpikir, "Dia tidak menghargai batasanku."



Padahal, bisa jadi temanmu hanya memiliki perspektif yang berbeda.



Contoh lainnya, seseorang meminta bantuan kepadamu. Kamu sedang tidak ingin membantu, sehingga kamu merasa permintaan tersebut sudah terlalu jauh memasuki kehidupanmu.



Padahal, orang lain meminta bantuan bukan berarti mereka berhak mendapatkan bantuan tersebut. Kamu tetap boleh menolak. Namun, permintaan itu sendiri belum tentu merupakan pelanggaran batasan.



Di sinilah pentingnya membedakan antara:



"Aku tidak suka situasi ini."



dan



"Orang ini benar-benar memperlakukanku dengan cara yang tidak sehat."



Keduanya tidak selalu sama.



Rasa tidak nyaman merupakan informasi tentang kondisi emosional kita. Tetapi rasa tidak nyaman belum otomatis menjadi bukti bahwa orang lain melakukan sesuatu yang salah.



Coba tanyakan kepada dirimu:



Apakah orang tersebut benar-benar melakukan sesuatu yang merugikan saya?



Atau saya hanya tidak menyukai apa yang dia katakan?



Apakah dia memaksa setelah saya mengatakan tidak?



Apakah dia mengabaikan kebutuhan saya berulang kali?



Atau saya sebenarnya sedang sulit menerima perbedaan?



Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita melihat situasi dengan lebih objektif.



Batasan yang sehat melindungi diri dari perilaku yang merugikan, bukan dari semua hal yang membuat kita merasa tidak nyaman.



2. Perhatikan apakah kamu terlalu sering menggunakan kata "tidak"



Mengatakan "tidak" adalah kemampuan yang sehat.



Tetapi jika hampir setiap permintaan, ajakan, kritik, percakapan serius, atau bentuk kedekatan selalu kamu tolak, mungkin ada sesuatu yang perlu diperiksa.



Coba lihat polanya.



Apakah kamu sering:



menolak ajakan bertemu karena takut terlalu dekat?



menghindari percakapan emosional?



tidak mau menerima bantuan dari siapa pun?



merasa terganggu ketika orang lain membutuhkanmu?



langsung menarik diri ketika hubungan mulai menjadi lebih serius?



menolak kompromi karena merasa itu berarti kehilangan kendali?



Jika jawabannya sering "iya", mungkin masalahnya bukan sekadar batasan.



Bisa jadi kamu sedang menggunakan batasan sebagai mekanisme perlindungan diri.



Ada orang yang pernah mengalami hubungan yang mengecewakan, dikhianati, dikontrol, atau terlalu sering dimanfaatkan. Setelah mengalami hal tersebut, mereka belajar bahwa menjaga jarak terasa jauh lebih aman.



Pada akhirnya, mereka mulai berpikir:



"Kalau aku tidak membiarkan orang terlalu dekat, aku tidak akan terluka."



Pemikiran tersebut memang dapat memberikan rasa aman dalam jangka pendek.



Tetapi dalam jangka panjang, tembok yang terlalu tinggi juga dapat membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk mengalami hubungan yang hangat, aman, dan saling mendukung.



Jadi, jangan hanya bertanya:



"Apakah aku sudah cukup tegas?"



Cobalah bertanya:



"Apakah aku masih memberikan ruang bagi orang lain untuk dekat denganku?"



3. Lihat apa yang terjadi setelah kamu menetapkan batasan



Batasan yang sehat seharusnya membantu hubungan menjadi lebih jelas.



Misalnya:



"Aku sedang capek. Kita lanjutkan pembicaraan besok, ya."



Atau:



"Aku tidak nyaman kalau kamu berbicara kepadaku dengan nada seperti itu. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah ini, aku ingin kita berbicara dengan lebih tenang."



Pernyataan seperti ini jelas. Kita menjelaskan kebutuhan tanpa harus merendahkan orang lain.



Namun, coba perhatikan apa yang terjadi setelah kamu menetapkan batasan.



Apakah hubungan menjadi lebih sehat?



Atau justru hampir semua orang di sekitarmu merasa harus berjalan di atas kulit telur ketika berinteraksi denganmu?



Jika orang-orang terdekat mulai mengatakan hal seperti:



"Aku takut salah ngomong sama kamu."



"Sekarang apa pun yang aku lakukan dianggap salah."



"Aku jadi bingung sebenarnya kamu maunya apa."



mungkin ada baiknya kamu berhenti sejenak dan mengevaluasi cara kamu menetapkan batasan.



Batasan bukan alat untuk membuat orang lain selalu menyesuaikan diri dengan kita.



Batasan seharusnya menjadi komunikasi mengenai apa yang dapat dan tidak dapat kita terima, bukan daftar aturan untuk mengendalikan perilaku semua orang di sekitar kita.



4. Tanyakan apakah batasanmu berlaku dua arah



Ini adalah cara sederhana tetapi sangat kuat untuk melakukan introspeksi.



Tanyakan kepada diri sendiri:



"Apakah aku memberikan kebebasan yang sama kepada orang lain seperti yang aku tuntut untuk diriku sendiri?"



Misalnya, kamu ingin orang lain menghormati ketika kamu membutuhkan waktu sendiri.



Tetapi apakah kamu juga menghormati ketika teman atau pasangan membutuhkan waktu sendiri?



Kamu ingin orang lain tidak terlalu banyak bertanya tentang kehidupan pribadimu.



Tetapi apakah kamu juga tidak memaksa mereka menjelaskan kehidupan pribadinya?



Kamu ingin orang lain menerima keputusanmu.



Tetapi apakah kamu bisa menerima ketika mereka membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keinginanmu?



Inilah salah satu indikator penting.



Batasan yang sehat bersifat resiprokal. Kita menginginkan penghormatan terhadap kebutuhan kita, tetapi kita juga memberikan penghormatan yang sama terhadap kebutuhan orang lain.



Kalau batasan hanya berjalan satu arah, ia berisiko berubah menjadi tuntutan.



Contohnya:



"Kamu harus menghargai ruang pribadiku."



adalah kebutuhan yang wajar.



Tetapi:



"Kamu harus selalu tersedia ketika aku membutuhkanmu."



kemudian menjadi pengecualian hanya karena kita menganggap kebutuhan kita lebih penting, itu perlu dipertanyakan.



Hubungan yang sehat membutuhkan dua orang yang sama-sama memiliki kebutuhan, bukan satu orang yang menetapkan aturan dan orang lain yang harus selalu mengikuti.



5. Periksa apakah kamu menetapkan batasan karena takut atau karena nilai yang jelas



Motivasi di balik sebuah batasan sangat penting.



Dua orang bisa melakukan tindakan yang sama, tetapi memiliki alasan psikologis yang berbeda.



Misalnya, seseorang tidak ingin membicarakan masalah pribadinya.



Orang pertama mungkin berkata:



"Aku belum siap membicarakannya. Aku butuh waktu untuk memprosesnya."



Ini bisa menjadi batasan yang sehat.



Orang kedua mungkin berkata:



"Aku tidak akan pernah menceritakan apa pun kepada siapa pun karena semua orang pada akhirnya akan mengecewakanku."



Keduanya sama-sama menjaga privasi.



Namun, motivasinya berbeda.



Yang pertama mungkin berasal dari kesadaran diri.



Yang kedua mungkin berasal dari ketakutan.



Karena itu, setiap kali kamu membuat batasan, coba tanyakan:



"Aku melakukan ini karena aku tahu apa yang kubutuhkan, atau karena aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi?"



Batasan yang sehat biasanya terasa tegas tetapi tidak harus disertai kebencian.



Sementara batasan yang didorong oleh ketakutan sering kali disertai dengan kewaspadaan berlebihan, kecurigaan, atau keinginan untuk mengendalikan keadaan.



Misalnya:



"Aku memilih menjaga privasiku."



berbeda dengan:



"Aku tidak percaya siapa pun dan aku harus memastikan tidak ada orang yang tahu apa pun tentang diriku."



Yang pertama adalah pilihan.



Yang kedua bisa menjadi bentuk pertahanan.



6. Perhatikan apakah kamu mulai kehilangan hubungan karena "batasan"



Ada satu pertanyaan yang terkadang menyakitkan tetapi sangat penting:



"Apakah batasanku membuat hidupku lebih sehat, atau justru semakin membuatku sendirian?"



Tidak semua hubungan yang berakhir adalah kegagalan.



Ada hubungan yang memang perlu ditinggalkan.



Ada orang yang memang tidak sehat bagi kita.



Ada situasi di mana menjaga jarak merupakan keputusan terbaik.



Namun, jika pola yang sama terjadi berulang kali dengan hampir semua orang, kita perlu mempertimbangkan kemungkinan bahwa ada sesuatu dalam cara kita membangun hubungan yang perlu diperiksa.



Misalnya:



Hubungan baru mulai dekat → kamu merasa terancam → kamu membuat semakin banyak aturan → orang tersebut merasa kesulitan mendekat → hubungan menjauh → kamu merasa "Benar kan, orang memang tidak bisa dipercaya."



Siklus seperti ini dapat memperkuat keyakinan lama.



Kita menjauh karena takut ditinggalkan, tetapi jarak yang kita ciptakan justru membuat hubungan sulit bertahan.



Kita menghindari kemungkinan terluka, tetapi pada saat yang sama menghilangkan kemungkinan untuk mengalami kedekatan.



Karena itu, jangan hanya mengukur keberhasilan batasan dari seberapa aman perasaanmu.



Pertimbangkan juga:



Apakah batasan tersebut membuat hubungan yang sehat menjadi lebih sehat?



Jika jawabannya tidak, mungkin ada sesuatu yang perlu disesuaikan.



7. Cobalah membuat batasan yang tegas tanpa menjadi kaku



Batasan tidak harus hitam dan putih.



Dalam kehidupan nyata, manusia tidak selalu dapat berinteraksi berdasarkan aturan yang sempurna.



Ada kalanya kita perlu berkompromi.



Ada kalanya orang lain melakukan kesalahan.



Ada kalanya kita perlu memberikan kesempatan kedua.



Ada kalanya situasi membutuhkan fleksibilitas.



Misalnya, kamu memiliki aturan bahwa kamu tidak akan membalas pesan setelah pukul 10 malam.



Itu boleh.



Namun, jika seorang anggota keluarga menghubungimu pada pukul 10.15 karena sesuatu yang benar-benar penting, apakah batasanmu harus tetap berlaku tanpa mempertimbangkan konteks?



Tidak selalu.



Batasan yang sehat dapat memiliki fleksibilitas berdasarkan situasi.



Ini bukan berarti kita harus mengorbankan diri sendiri.



Justru sebaliknya, kita belajar membedakan antara fleksibilitas dan mengabaikan diri sendiri.



Kamu bisa berkata:



"Biasanya aku tidak membalas pesan malam-malam, tetapi kalau ada sesuatu yang penting, kamu boleh menghubungiku."



Dengan demikian, kamu tetap memiliki batasan, tetapi tidak menjadikannya sebagai aturan absolut.



Jadi, Seperti Apa Batasan yang Sehat?



Batasan yang sehat bukan berarti kamu harus selalu mengatakan "tidak".



Batasan juga bukan berarti kamu harus menjauh dari semua orang.



Batasan yang sehat lebih berkaitan dengan kemampuan untuk memahami:



Apa yang menjadi tanggung jawabku dan apa yang bukan?



Apa yang bisa kuterima dan apa yang tidak?



Kapan aku perlu berkata tidak?



Kapan aku perlu berkompromi?



Kapan aku perlu pergi?



Dan kapan aku perlu belajar membuka diri?



Orang yang memiliki batasan sehat dapat mengatakan "tidak" tanpa merasa harus membenci orang lain.



Mereka juga dapat mengatakan "iya" tanpa merasa kehilangan dirinya sendiri.



Mereka mampu menjaga privasi, tetapi tetap bisa membangun kepercayaan.



Mereka mampu mandiri, tetapi tidak menganggap membutuhkan orang lain sebagai kelemahan.



Dan yang tidak kalah penting, mereka memahami bahwa orang lain juga memiliki batasan.



Jangan Sampai "Self-Respect" Berubah Menjadi Tembok



Di era ketika banyak orang mulai memahami pentingnya kesehatan mental, batasan pribadi menjadi topik yang semakin sering dibicarakan.



Ini merupakan perkembangan yang baik.



Namun, kita juga perlu berhati-hati agar istilah seperti "self-respect", "protecting my peace", dan "setting boundaries" tidak digunakan untuk membenarkan semua bentuk penghindaran terhadap hubungan.



Tidak semua kritik adalah serangan.



Tidak semua perbedaan pendapat adalah disrespect.



Tidak semua permintaan adalah manipulasi.



Tidak semua konflik berarti hubungan tersebut toxic.



Dan tidak semua rasa tidak nyaman berarti kita harus pergi.



Kadang-kadang, rasa tidak nyaman justru muncul karena kita sedang belajar berkomunikasi, berkompromi, memahami perspektif berbeda, atau menghadapi bagian dari diri sendiri yang selama ini kita hindari.



Karena itu, sebelum mengatakan:



"Aku hanya sedang menjaga batasanku."



cobalah bertanya:



"Apakah aku sedang menjaga diriku, atau sedang melindungi diriku dari kemungkinan untuk dekat dengan orang lain?"



Pertanyaan sederhana tersebut dapat membuka banyak hal.



Pada Akhirnya, Batasan Bukan Tentang Mengontrol Orang Lain



Batasan yang sehat bukanlah cara untuk membuat orang lain berperilaku sesuai keinginan kita.



Kita tidak bisa mengontrol apakah orang lain akan setuju dengan kita.



Kita tidak bisa memaksa seseorang memahami kita.



Kita tidak bisa membuat semua orang memperlakukan kita dengan sempurna.



Yang bisa kita kontrol adalah respons kita sendiri.



Jika seseorang terus memperlakukan kita dengan buruk, kita dapat memilih untuk menjaga jarak.



Jika seseorang tidak menghormati batasan kita, kita dapat menentukan konsekuensi yang sehat.



Jika seseorang memiliki kebutuhan berbeda, kita dapat memilih apakah akan berkompromi atau tidak.



Dan jika sebuah hubungan memang tidak lagi baik bagi kita, kita memiliki hak untuk pergi.



Tetapi di sisi lain, kita juga perlu memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi manusia: melakukan kesalahan, memiliki pendapat berbeda, membutuhkan ruang, dan tidak selalu memenuhi harapan kita.



Mungkin tujuan akhirnya bukan memiliki batasan sebanyak mungkin.



Tujuannya adalah memiliki batasan yang tepat.



Cukup kuat untuk melindungi diri.



Cukup fleksibel untuk mempertahankan hubungan.



Dan cukup sadar untuk mengetahui kapan kita sedang menjaga diri—atau justru sedang membangun tembok karena takut terluka.



Jika setelah melakukan tujuh pemeriksaan di atas kamu menyadari bahwa batasanmu mungkin terlalu kaku, jangan langsung menyalahkan diri sendiri.



Bisa jadi batasan tersebut pernah membantumu bertahan pada suatu masa.



Yang perlu dilakukan sekarang bukan menghancurkan semua batasan, melainkan memeriksa kembali mana yang masih kamu perlukan dan mana yang sudah tidak lagi sesuai dengan kehidupanmu.



Karena kedewasaan emosional bukan tentang membiarkan semua orang masuk ke dalam hidup kita.



