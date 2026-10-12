Jika Kamu Ingin Menciptakan Harapan untuk Membantu Hubungan Berkembang, Lakukan 6 Cara Ini

seseorang yang menciptakan harapan pada hubungan / foto: Magnific/user26823545

JawaPos.com - Tidak semua hubungan berakhir karena tidak ada cinta.

Kadang, hubungan mulai terasa berat karena dua orang yang sebenarnya masih saling peduli perlahan kehilangan harapan. Mereka mulai melihat masalah sebagai sesuatu yang tidak mungkin diselesaikan. Percakapan berubah menjadi pertengkaran. Kesalahan masa lalu terus diingat. Perhatian yang dulu terasa alami mulai digantikan oleh kecurigaan, kelelahan, atau sikap saling menjauh.



Dalam kondisi seperti itu, banyak orang bertanya, “Apakah hubungan ini masih bisa diselamatkan?”



Psikologi hubungan menunjukkan bahwa harapan bukan sekadar perasaan optimis. Harapan dapat menjadi salah satu kekuatan yang membantu seseorang bertahan, mencoba kembali, dan melihat kemungkinan perubahan ketika keadaan sedang sulit.



Namun, menciptakan harapan dalam hubungan bukan berarti berpura-pura semuanya baik-baik saja.



Harapan yang sehat justru mengatakan:



“Kita sedang menghadapi masalah, tetapi masih ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya.”



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (12/10), jika kamu ingin membantu sebuah hubungan berkembang, berikut enam cara yang dapat dilakukan.



1. Berhenti Melihat Masalah Sebagai Bukti Bahwa Hubungan Sudah Gagal



Salah satu hal yang paling merusak harapan adalah cara kita menafsirkan masalah.



Ketika pasangan bertengkar, misalnya, seseorang mungkin berpikir:



“Dia memang tidak pernah mengerti aku.”



Atau:



“Hubungan ini memang tidak akan pernah berhasil.”



Masalahnya bukan hanya pada pertengkaran tersebut. Masalah yang lebih besar muncul ketika satu kejadian dianggap sebagai bukti tentang keseluruhan hubungan.



Dalam psikologi, cara seseorang menafsirkan suatu peristiwa dapat memengaruhi emosi dan perilakunya. Jika setiap konflik dianggap sebagai tanda bahwa hubungan sudah berakhir, seseorang akan lebih mudah merasa putus asa. Akibatnya, ia mungkin berhenti berusaha, menghindari komunikasi, atau bahkan bersikap defensif.



Cobalah mengganti cara berpikir tersebut.



Alih-alih berkata:



“Kita selalu seperti ini.”



Cobalah:



“Akhir-akhir ini kita sering mengalami masalah yang sama. Mungkin ada pola yang perlu kita pahami bersama.”



Perbedaannya terlihat kecil, tetapi dampaknya besar.



Kalimat pertama membuat masalah terasa permanen.



Kalimat kedua membuka kemungkinan perubahan.



Hubungan yang sehat bukanlah hubungan yang tidak pernah memiliki konflik. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang memungkinkan dua orang belajar memahami konflik dan memperbaiki cara mereka menghadapinya.



Jadi, jangan langsung menjadikan satu pertengkaran sebagai kesimpulan tentang masa depan.



Satu hari yang buruk bukan berarti seluruh hubungan buruk.



Satu kesalahan bukan berarti seseorang tidak mampu berubah.



Dan satu konflik bukan berarti cinta sudah tidak memiliki tempat.



Kadang, harapan muncul ketika kita berhenti menganggap masalah sebagai akhir dan mulai melihatnya sebagai sesuatu yang masih bisa dikerjakan.



2. Bicarakan Apa yang Kamu Harapkan, Bukan Hanya Apa yang Kamu Keluhkan



Banyak pasangan sangat pandai menjelaskan apa yang salah.



“Kamu terlalu sibuk.”



“Kamu tidak pernah mendengarkan.”



“Kamu berubah.”



“Kamu tidak seperti dulu.”



Tetapi mereka sering kesulitan menjawab pertanyaan yang lebih penting:



“Sebenarnya, hubungan seperti apa yang kamu inginkan?”



Keluhan memberi tahu pasangan tentang rasa sakit kita. Namun, harapan memberi tahu pasangan tentang arah yang ingin kita tuju.



Misalnya, daripada mengatakan:



“Kamu tidak pernah punya waktu untukku.”



Kamu bisa mengatakan:



“Aku ingin kita punya waktu khusus setiap minggu untuk benar-benar berbicara tanpa terganggu pekerjaan atau ponsel.”



Daripada:



“Kamu selalu mengabaikanku.”



Cobalah:



“Aku ingin ketika aku bercerita, kamu mendengarkan dulu sebelum memberikan solusi.”



Ini bukan berarti kita harus menyembunyikan kekecewaan. Perasaan negatif tetap perlu dibicarakan.



Namun, percakapan akan menjadi lebih konstruktif ketika keluhan disertai dengan gambaran tentang kebutuhan dan harapan.



Hubungan membutuhkan arah.



Jika seseorang hanya mengatakan apa yang tidak disukai, pasangan mungkin tahu apa yang harus dihentikan, tetapi belum tentu tahu apa yang harus dilakukan sebagai gantinya.



Karena itu, ketika membicarakan masalah, tanyakan kepada diri sendiri:



“Apa yang sebenarnya ingin aku bangun bersama orang ini?”



Mungkin jawabannya adalah komunikasi yang lebih terbuka.



Mungkin kamu ingin merasa lebih dihargai.



Mungkin kamu ingin lebih banyak kedekatan.



Mungkin kamu ingin konflik diselesaikan tanpa saling menyakiti.



Ketika harapan menjadi jelas, hubungan memiliki sesuatu yang bisa diperjuangkan.



3. Perhatikan Perubahan Kecil, Bukan Hanya Perubahan Besar



Salah satu alasan seseorang kehilangan harapan adalah karena ia mengharapkan perubahan yang terlalu besar dan terlalu cepat.



Kita berharap pasangan tiba-tiba menjadi lebih perhatian.



Kita berharap semua masalah komunikasi langsung selesai.



Kita berharap setelah satu percakapan panjang, hubungan kembali seperti saat pertama kali bertemu.



Padahal, perubahan dalam hubungan sering kali terjadi secara perlahan.



Seseorang mulai lebih sering mendengarkan.



Pasangan mulai meminta maaf tanpa harus dipaksa.



Pertengkaran yang biasanya berlangsung berjam-jam kini selesai dalam 30 menit.



Salah satu dari kalian mulai berani mengatakan, “Aku sebenarnya sedang terluka,” daripada menyerang.



Hal-hal kecil seperti itu mungkin terlihat sederhana.



Namun, perubahan kecil yang konsisten dapat menjadi tanda bahwa pola hubungan sedang bergerak ke arah yang lebih sehat.



Karena itu, jangan hanya bertanya:



“Apakah hubungan kita sudah sempurna?”



Pertanyaan yang lebih berguna adalah:



“Apakah ada sesuatu yang sedikit lebih baik dibandingkan sebelumnya?”



Jika jawabannya ya, perhatikan itu.



Bukan untuk menyangkal masalah yang masih ada, tetapi untuk mengakui bahwa perubahan memang mungkin terjadi.



Harapan tumbuh ketika kita melihat bukti bahwa usaha menghasilkan sesuatu.



Dan terkadang, bukti tersebut bukanlah perubahan dramatis.



Bisa jadi hanya sebuah pesan sederhana:



“Bagaimana harimu?”



Sebuah pelukan setelah pertengkaran.



Sebuah permintaan maaf.



Sebuah percakapan yang sebelumnya selalu dihindari.



Jangan meremehkan perubahan kecil.



Hubungan yang kuat sering dibangun dari banyak tindakan kecil yang dilakukan berulang kali.



4. Bangun Pengalaman Positif Bersama, Bukan Hanya Menyelesaikan Masalah



Ketika hubungan sedang bermasalah, pasangan sering menghabiskan hampir seluruh energinya untuk membicarakan masalah.



“Kenapa kamu melakukan itu?”



“Kapan semuanya mulai berubah?”



“Apa yang sebenarnya kamu rasakan?”



“Kita harus memperbaiki hubungan ini.”



Percakapan seperti itu memang penting.



Tetapi sebuah hubungan tidak hanya membutuhkan penyelesaian masalah.



Hubungan juga membutuhkan pengalaman positif.



Tertawa bersama.



Makan bersama.



Berjalan-jalan.



Mengerjakan sesuatu yang disukai.



Membicarakan hal-hal sederhana.



Membuat kenangan baru.



Mengapa ini penting?



Karena hubungan bukan hanya kumpulan konflik. Hubungan juga terdiri dari pengalaman emosional yang kita miliki bersama pasangan.



Jika setiap interaksi selalu berkaitan dengan masalah, otak kita dapat mulai mengasosiasikan hubungan dengan tekanan dan kelelahan.



Sebaliknya, pengalaman positif membantu mengingatkan dua orang bahwa hubungan mereka bukan hanya tentang apa yang salah.



Tidak harus mahal.



Tidak harus romantis seperti film.



Bahkan kegiatan sederhana bisa berarti.



Memasak bersama.



Menonton film.



Minum kopi sambil berbicara.



Berjalan sore.



Bercanda tentang sesuatu yang hanya kalian berdua pahami.



Atau sekadar duduk bersama tanpa harus melakukan apa pun.



Tujuannya bukan melarikan diri dari masalah.



Tujuannya adalah memberi hubungan ruang untuk mengalami sesuatu selain masalah.



Karena jika kamu ingin membangun harapan, pasangan perlu memiliki pengalaman yang mengatakan:



“Ternyata kita masih bisa merasa nyaman bersama.”



Dan dari sana, harapan memiliki tempat untuk tumbuh.



5. Belajar Menghargai Usaha, Bukan Hanya Hasil



Dalam hubungan yang sedang mengalami masalah, kita sering terlalu fokus pada hasil.



“Dia masih belum berubah.”



“Dia masih melakukan kesalahan yang sama.”



“Hubungan kita belum seperti dulu.”



Akibatnya, usaha kecil yang sebenarnya sudah dilakukan menjadi tidak terlihat.



Padahal, perubahan membutuhkan waktu.



Seseorang yang sebelumnya tidak terbiasa mengungkapkan perasaan mungkin membutuhkan keberanian untuk mengatakan satu kalimat sederhana.



Seseorang yang terbiasa defensif mungkin membutuhkan usaha besar untuk mendengarkan tanpa langsung membela diri.



Seseorang yang sulit meminta maaf mungkin sedang belajar mengakui kesalahannya.



Jika setiap usaha langsung dianggap tidak cukup, seseorang dapat merasa bahwa apa pun yang dilakukan tidak akan pernah dihargai.



Karena itu, belajarlah mengatakan:



“Aku menghargai kamu sudah mencoba.”



Atau:



“Aku tahu ini bukan hal yang mudah untuk kamu lakukan, dan aku melihat usahamu.”



Menghargai usaha bukan berarti menganggap masalah sudah selesai.



Kamu tetap boleh mengatakan:



“Aku menghargai kamu sudah mencoba, tetapi kita masih perlu memperbaiki bagian ini.”



Dua hal tersebut dapat berjalan bersamaan.



Kita bisa menghargai kemajuan sekaligus mengakui bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan.



Inilah bentuk harapan yang lebih realistis.



Bukan:



“Semuanya akan baik-baik saja.”



Tetapi:



“Kita belum sampai di tempat yang kita inginkan, tetapi aku bisa melihat bahwa kita sedang bergerak.”



6. Ciptakan Masa Depan yang Bisa Dibayangkan Bersama



Harapan membutuhkan masa depan.



Jika seseorang tidak dapat membayangkan hubungan ini menjadi lebih baik, ia akan semakin sulit menemukan alasan untuk berusaha.



Karena itu, sesekali cobalah membicarakan masa depan bukan dalam bentuk tuntutan, tetapi sebagai gambaran bersama.



Tanyakan:



“Kalau hubungan kita menjadi jauh lebih sehat, menurutmu seperti apa kehidupan kita?”



Atau:



“Apa yang ingin kamu rasakan dalam hubungan ini enam bulan atau satu tahun dari sekarang?”



Pertanyaan seperti ini dapat membuka percakapan yang berbeda.



Bukan lagi tentang siapa yang salah.



Bukan lagi tentang siapa yang paling terluka.



Tetapi tentang kehidupan seperti apa yang ingin dibangun.



Mungkin kalian ingin memiliki komunikasi yang lebih tenang.



Mungkin ingin lebih sering menghabiskan waktu bersama.



Mungkin ingin saling mendukung karier dan impian masing-masing.



Mungkin ingin menciptakan rumah yang terasa aman secara emosional.



Setelah gambaran itu menjadi jelas, langkah-langkah kecil bisa mulai ditentukan.



Misalnya:



“Kita akan punya satu malam dalam seminggu tanpa ponsel.”



“Atau kita akan membicarakan masalah sebelum menjadi terlalu besar.”



“Atau ketika salah satu sedang marah, kita akan memberi waktu untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan percakapan.”



Harapan menjadi lebih kuat ketika tidak hanya berupa keinginan, tetapi diterjemahkan menjadi tindakan.



Harapan Bukan Berarti Mengabaikan Kenyataan



Ada satu hal penting yang perlu dipahami.



Menciptakan harapan dalam hubungan bukan berarti bertahan dalam situasi apa pun.



Harapan yang sehat berbeda dari penyangkalan.



Jika sebuah hubungan dipenuhi kekerasan, manipulasi, ancaman, penghinaan terus-menerus, atau perilaku yang membahayakan, seseorang tidak perlu meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan berubah hanya karena ia memiliki harapan.



Dalam situasi tertentu, harapan justru berarti berharap mendapatkan kehidupan yang lebih aman dan sehat—meskipun itu berarti mengambil jarak dari sebuah hubungan.



Karena itu, harapan tidak boleh digunakan untuk memaksa seseorang bertahan.



Harapan seharusnya membantu kita melihat kemungkinan dengan tetap berpijak pada kenyataan.



Hubungan membutuhkan dua orang yang bersedia berkontribusi.



Kamu dapat mengubah cara berkomunikasimu.



Kamu dapat belajar mendengarkan.



Kamu dapat meminta maaf.



Kamu dapat memberikan ruang.



Tetapi kamu tidak dapat mengendalikan keputusan dan perilaku orang lain.



Itulah sebabnya harapan yang sehat selalu berjalan bersama batasan, kesadaran diri, dan realitas.



Pada Akhirnya, Hubungan Berkembang Ketika Dua Orang Masih Bersedia Mencoba



Tidak ada hubungan yang selalu berada dalam keadaan sempurna.



Ada masa ketika dua orang sangat dekat.



Ada masa ketika mereka merasa jauh.



Ada masa ketika komunikasi terasa mudah.



Ada masa ketika satu kalimat saja bisa memicu pertengkaran.



Yang membedakan hubungan yang berkembang bukanlah ketiadaan masalah, melainkan bagaimana dua orang merespons masalah tersebut.



Apakah mereka masih mau mendengarkan?



Apakah mereka masih mau belajar?



Apakah mereka mampu mengakui kesalahan?



Apakah mereka masih melihat pasangan sebagai seseorang yang ingin mereka pahami, bukan musuh yang harus dikalahkan?



Dan yang paling penting:



Apakah masih ada harapan yang didukung oleh tindakan nyata?



Jika kamu ingin membantu sebuah hubungan berkembang, mulailah dari hal-hal sederhana.



Jangan langsung menuntut perubahan besar.



Ubahlah cara memandang masalah.



Bicarakan harapan, bukan hanya keluhan.



Perhatikan kemajuan kecil.



Ciptakan pengalaman positif.



Hargai usaha.



Dan bangun gambaran masa depan yang dapat diperjuangkan bersama.



Sebab terkadang, hubungan tidak membutuhkan seseorang yang memiliki semua jawaban.



Hubungan hanya membutuhkan dua orang yang bersedia berkata:



“Kita memang belum sempurna. Kita masih punya banyak hal untuk diperbaiki. Tetapi kalau kita sama-sama mau belajar, mungkin masih ada sesuatu yang indah yang bisa kita bangun bersama.”



