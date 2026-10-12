8 Cara Orang dengan Kecerdasan Emosional Menghindari Drama yang Tidak Perlu Menurut Psikologi

seseorang yang menghindari drama / foto: Magnific/katemangostar

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, drama sering kali muncul bukan karena masalahnya benar-benar besar, melainkan karena cara seseorang merespons masalah tersebut. Percakapan sederhana bisa berubah menjadi konflik. Kesalahpahaman kecil bisa berkembang menjadi pertengkaran panjang. Bahkan sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan dalam beberapa menit terkadang menjadi persoalan berhari-hari karena emosi ikut mengambil alih.

Menariknya, orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik bukan berarti tidak pernah marah, kecewa, tersinggung, atau mengalami konflik. Mereka tetap merasakan semua emosi tersebut. Perbedaannya terletak pada bagaimana mereka mengelola emosi sebelum mengambil tindakan.



Dalam psikologi, kecerdasan emosional sering dikaitkan dengan kemampuan mengenali emosi diri sendiri, memahami emosi orang lain, mengatur respons, serta menggunakan informasi emosional secara efektif dalam hubungan sosial.



Karena itu, orang yang matang secara emosional biasanya tidak terburu-buru masuk ke dalam konflik yang sebenarnya tidak perlu. Mereka lebih mampu membedakan antara masalah yang memang harus diselesaikan dan situasi yang lebih baik dilepaskan.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (11/10), terdapat delapan cara yang sering terlihat pada orang dengan kecerdasan emosional yang baik ketika menghadapi situasi yang berpotensi menjadi drama.



1. Mereka Tidak Langsung Bereaksi Saat Emosi Sedang Tinggi



Salah satu kebiasaan paling penting dari orang yang matang secara emosional adalah kemampuan memberi jeda sebelum bereaksi.



Ketika seseorang merasa dihina, disalahpahami, ditolak, atau diperlakukan tidak adil, respons pertama biasanya bersifat emosional. Kita mungkin ingin langsung membalas pesan, meninggikan suara, membela diri, atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya akan kita sesali kemudian.



Orang dengan kecerdasan emosional yang baik memahami bahwa emosi yang kuat dapat memengaruhi cara seseorang menafsirkan situasi.



Karena itu, mereka sering memilih untuk berhenti sejenak.



Bukan berarti mereka takut menghadapi konflik. Justru sebaliknya, mereka menyadari bahwa konflik lebih mudah diselesaikan ketika pikiran sudah cukup tenang.



Misalnya, seseorang menerima pesan yang terdengar kasar dari temannya. Alih-alih langsung membalas dengan nada yang sama, ia mungkin memilih menunggu beberapa menit atau beberapa jam.



Setelah emosinya mereda, ia bisa bertanya:



"Apakah orang ini benar-benar bermaksud menyerang saya, atau saya sedang menafsirkan pesannya berdasarkan emosi saya?"



Pertanyaan sederhana seperti itu dapat mencegah konflik berkembang.



Dalam psikologi, kemampuan mengendalikan respons impulsif merupakan bagian penting dari regulasi emosi. Seseorang tidak harus menghilangkan emosinya. Yang lebih penting adalah menciptakan jarak antara perasaan dan tindakan.



Dengan kata lain:



"Saya sedang marah" tidak otomatis berarti "saya harus bertindak ketika sedang marah."



Jeda kecil sering kali menjadi pembatas antara penyelesaian masalah dan terciptanya drama baru.



2. Mereka Tidak Menganggap Semua Hal sebagai Serangan Pribadi



Orang dengan kecerdasan emosional yang baik biasanya memahami bahwa perilaku orang lain tidak selalu berkaitan dengan dirinya.



Seseorang yang tidak membalas pesan belum tentu sedang marah.



Teman yang terlihat murung belum tentu membenci kita.



Rekan kerja yang memberikan kritik belum tentu sedang mencoba menjatuhkan kita.



Salah satu sumber drama dalam hubungan sosial adalah kecenderungan untuk memberikan makna pribadi terhadap perilaku orang lain tanpa memiliki informasi yang cukup.



Misalnya, seseorang melihat temannya sedang berbicara dengan kelompok lain dan tidak menyapanya.



Orang yang mudah terbawa emosi mungkin langsung berpikir:



"Dia sengaja mengabaikan saya."



Kemudian muncul rasa tersinggung, diikuti sikap dingin, lalu pihak lain ikut merasa diperlakukan aneh. Akhirnya terjadi konflik yang sebenarnya dimulai dari sebuah asumsi.



Orang yang lebih matang secara emosional cenderung menyisakan ruang untuk kemungkinan lain.



"Mungkin dia sedang terburu-buru."



"Mungkin dia tidak melihat saya."



"Mungkin dia sedang memiliki masalah sendiri."



Ini bukan berarti mereka selalu berpikir positif atau membenarkan perilaku orang lain. Mereka hanya tidak terburu-buru mengubah dugaan menjadi fakta.



Kemampuan menahan asumsi seperti ini sangat berguna dalam hubungan sosial karena sebagian besar informasi yang kita terima memang tidak lengkap.



Kecerdasan emosional membuat seseorang mampu mengatakan:



"Saya belum tahu alasan sebenarnya, jadi saya tidak perlu membuat kesimpulan sekarang."



Kalimat sederhana tersebut dapat menyelamatkan banyak hubungan dari konflik yang tidak diperlukan.



3. Mereka Tahu Kapan Harus Menjelaskan dan Kapan Harus Melepaskan



Tidak semua masalah harus dibicarakan sampai selesai.



Ini mungkin terdengar aneh, tetapi kemampuan mengetahui kapan sebuah masalah layak diperjuangkan merupakan salah satu bentuk kematangan emosional.



Ada situasi yang memang membutuhkan komunikasi.



Misalnya, seseorang terus-menerus melanggar batas pribadi, merendahkan kita, atau melakukan sesuatu yang berdampak nyata terhadap hubungan.



Dalam kondisi seperti itu, diam terus-menerus bukanlah solusi.



Namun, ada juga situasi yang sebenarnya tidak memiliki dampak berarti.



Seseorang salah memahami komentar kita.



Orang lain tidak menyukai pilihan kita.



Ada orang yang membuat komentar kecil yang tidak perlu ditanggapi.



Atau kita menyadari bahwa perbedaan pendapat tersebut tidak akan mengubah apa pun.



Orang dengan kecerdasan emosional yang baik cenderung mempertimbangkan:



"Apakah masalah ini layak mendapatkan energi saya?"



Pertanyaan ini sangat penting karena perhatian dan energi emosional manusia terbatas.



Jika setiap komentar harus dijelaskan, setiap kritik harus dibalas, dan setiap kesalahpahaman harus dimenangkan, hidup akan terasa seperti rangkaian konflik yang tidak pernah selesai.



Melepaskan bukan berarti kalah.



Terkadang, melepaskan berarti memahami bahwa ketenangan memiliki nilai yang lebih besar daripada memenangkan argumen.



4. Mereka Tidak Berusaha Menang dalam Setiap Percakapan



Salah satu ciri kedewasaan emosional adalah kemampuan membedakan antara ingin dipahami dan ingin menang.



Dalam konflik, manusia sering terjebak pada kebutuhan untuk membuktikan bahwa dirinya benar.



Ketika seseorang memberikan pendapat berbeda, kita mungkin merasa perlu menjelaskan lebih panjang. Ketika seseorang salah memahami kita, kita ingin terus memberikan bukti. Ketika terjadi perdebatan, kita ingin mendapatkan kalimat terakhir.



Masalahnya, memenangkan argumen tidak selalu berarti memperbaiki hubungan.



Ada kalanya seseorang memang benar, tetapi cara menyampaikannya membuat hubungan semakin buruk.



Orang dengan kecerdasan emosional yang baik biasanya tidak melihat setiap perbedaan pendapat sebagai kompetisi.



Mereka bisa berkata:



"Saya memahami sudut pandangmu, tetapi saya melihatnya secara berbeda."



Atau:



"Mungkin kita memang tidak akan sepakat dalam hal ini."



Kalimat seperti itu menunjukkan kemampuan menerima perbedaan tanpa merasa identitas dirinya terancam.



Dalam hubungan yang sehat, tidak semua perbedaan harus menghasilkan pemenang dan pecundang.



Ada masalah yang cukup diselesaikan dengan saling memahami bahwa kedua pihak memiliki perspektif berbeda.



Karena itu, orang yang matang secara emosional tidak selalu menjadi orang yang paling banyak berbicara.



Kadang-kadang, justru mereka yang mampu menghentikan percakapan pada waktu yang tepat.



5. Mereka Berkomunikasi Langsung, Bukan Melalui Sindiran atau Permainan Emosional



Drama sering berkembang karena komunikasi tidak langsung.



Seseorang merasa kesal tetapi tidak mengatakannya.



Sebaliknya, ia memberikan sindiran di media sosial.



Atau sengaja tidak membalas pesan agar orang lain merasa bersalah.



Ada pula yang menceritakan masalah kepada banyak orang, tetapi tidak pernah membicarakannya dengan orang yang sebenarnya terlibat.



Pola seperti ini dapat membuat masalah menjadi semakin besar.



Orang dengan kecerdasan emosional yang baik cenderung lebih memilih komunikasi langsung dan jelas.



Jika ada sesuatu yang mengganggu, mereka mencoba menyampaikannya tanpa mempermalukan pihak lain.



Misalnya, daripada berkata:



"Ya sudah, memang saya selalu dianggap tidak penting."



Mereka dapat mengatakan:



"Saya merasa kurang dihargai ketika keputusan itu dibuat tanpa melibatkan saya. Saya ingin kita membicarakannya."



Perbedaannya sangat besar.



Pernyataan pertama mengandung sindiran dan kemungkinan memicu pertahanan diri.



Pernyataan kedua menjelaskan perasaan sekaligus masalah yang ingin dibahas.



Komunikasi emosional yang sehat bukan berarti berbicara dengan sempurna. Manusia tetap bisa salah memilih kata.



Namun, tujuannya jelas: menyelesaikan masalah, bukan memperbesar konflik.



6. Mereka Tidak Membalas Energi Negatif dengan Energi Negatif



Ketika seseorang bersikap kasar kepada kita, respons alami mungkin adalah membalas dengan kekasaran.



Seseorang meninggikan suara, kita ikut meninggikan suara.



Seseorang menyindir, kita membalas dengan sindiran yang lebih tajam.



Seseorang mencoba mempermalukan kita, kita mencari kesempatan untuk mempermalukannya kembali.



Masalahnya, pola tersebut jarang menghasilkan penyelesaian.



Sebaliknya, konflik menjadi seperti lingkaran yang terus berputar.



Orang dengan kecerdasan emosional yang baik cenderung berusaha menghentikan siklus tersebut.



Bukan berarti mereka membiarkan dirinya diperlakukan buruk. Mereka tetap bisa menetapkan batas.



Perbedaannya adalah mereka tidak merasa harus meniru perilaku buruk orang lain untuk melindungi diri.



Mereka mungkin mengatakan:



"Saya bersedia membicarakan masalah ini, tetapi saya tidak akan melanjutkan percakapan jika kita saling berteriak."



Ini adalah contoh batas yang sehat.



Batas bukan ancaman.



Batas adalah penjelasan mengenai perilaku seperti apa yang dapat kita terima dan tindakan apa yang akan kita ambil jika batas tersebut dilanggar.



Kemampuan seperti ini membuat seseorang dapat mempertahankan harga dirinya tanpa harus menciptakan drama tambahan.



7. Mereka Tidak Ikut Campur dalam Konflik yang Bukan Urusannya



Orang yang matang secara emosional biasanya memahami bahwa tidak semua konflik membutuhkan keterlibatan dirinya.



Misalnya, dua teman sedang bertengkar.



Salah satu dari mereka datang dan menceritakan masalahnya.



Orang yang memiliki kecerdasan emosional mungkin mendengarkan dan memberikan dukungan, tetapi tidak otomatis mengambil posisi berdasarkan satu sisi cerita.



Ia bisa berkata:



"Saya mengerti kamu sedang kecewa. Mungkin sebaiknya masalah ini dibicarakan langsung dengan dia."



Sikap tersebut berbeda dengan ikut memperkeruh keadaan.



Misalnya, seseorang mendengar:



"Dia bilang kamu seperti itu."



Kemudian langsung menyebarkannya kepada orang lain.



Atau mulai mencari siapa yang benar dan siapa yang salah.



Keterlibatan semacam ini sering membuat konflik menjadi lebih besar karena semakin banyak orang masuk ke dalam persoalan yang sebenarnya hanya melibatkan dua pihak.



Kemampuan menjaga jarak bukan berarti tidak peduli.



Justru terkadang bentuk kepedulian terbaik adalah tidak menambah bahan bakar ke dalam konflik.



Orang dengan kecerdasan emosional memahami bahwa mendengarkan seseorang dan ikut terlibat dalam konfliknya adalah dua hal yang berbeda.



8. Mereka Memilih Kedamaian Tanpa Mengorbankan Batas Diri



Ada kesalahpahaman bahwa orang yang menghindari drama berarti selalu mengalah.



Padahal, menghindari drama dan menghindari konflik adalah dua hal yang berbeda.



Konflik terkadang diperlukan.



Seseorang mungkin perlu mengatakan "tidak".



Mungkin perlu menjauh dari hubungan yang tidak sehat.



Mungkin perlu memberikan kritik.



Mungkin perlu membela dirinya sendiri.



Mungkin perlu mengakhiri percakapan yang sudah tidak produktif.



Orang dengan kecerdasan emosional yang baik tidak mengejar kedamaian dengan mengorbankan dirinya sendiri.



Mereka mencari bentuk kedamaian yang tetap memiliki batas.



Misalnya:



"Saya menghargai hubungan ini, tetapi saya tidak bersedia diperlakukan seperti itu."



Atau:



"Saya ingin menyelesaikan masalah ini, tetapi kita perlu membicarakannya dengan tenang."



Ini menunjukkan bahwa ketenangan bukan berarti kelemahan.



Seseorang dapat bersikap tenang sekaligus tegas.



Bahkan, kemampuan mempertahankan batas tanpa ledakan emosi merupakan salah satu bentuk kekuatan psikologis yang penting dalam hubungan interpersonal.



Mengapa Orang dengan Kecerdasan Emosional Cenderung Lebih Sedikit Terlibat Drama?



Pada dasarnya, orang dengan kecerdasan emosional yang baik bukanlah manusia yang tidak pernah mengalami emosi negatif.



Mereka bisa marah.



Mereka bisa kecewa.



Mereka bisa merasa cemburu.



Mereka bisa tersinggung.



Mereka juga bisa membuat kesalahan dalam hubungan.



Namun, mereka cenderung memiliki satu kemampuan penting: mereka tidak selalu membiarkan emosi menentukan tindakan berikutnya.



Ada jarak antara:



merasakan sesuatu → menafsirkan sesuatu → memilih tindakan.



Semakin baik seseorang memahami proses tersebut, semakin besar kemungkinan ia dapat merespons secara sadar.



Misalnya:



"Saya merasa tersinggung."



berbeda dengan:



"Karena saya tersinggung, berarti dia sengaja menghina saya."



Dan keduanya berbeda lagi dengan:



"Karena dia menghina saya, saya harus membalasnya."



Orang dengan kecerdasan emosional belajar memisahkan ketiga hal tersebut.



Perasaan adalah informasi.



Perasaan bukan selalu fakta.



Dan perasaan tidak selalu harus diterjemahkan menjadi tindakan.



Cara Melatih Kecerdasan Emosional dalam Kehidupan Sehari-hari



Kecerdasan emosional bukan sekadar sifat bawaan. Banyak keterampilannya dapat dilatih melalui kebiasaan sehari-hari.



Beberapa pertanyaan berikut dapat digunakan ketika menghadapi situasi yang berpotensi menjadi konflik:



1. Apa yang sebenarnya saya rasakan?



Apakah saya marah, kecewa, malu, takut, cemburu, atau merasa tidak dihargai?



Memberi nama pada emosi dapat membantu seseorang memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi.



2. Apa faktanya?



Pisahkan fakta dari asumsi.



Fakta:



"Dia belum membalas pesan saya."



Asumsi:



"Dia sengaja mengabaikan saya."



Keduanya tidak sama.



3. Apakah saya sedang bereaksi atau merespons?



Reaksi biasanya muncul secara spontan.



Respons memberi ruang bagi pertimbangan.



4. Apakah masalah ini benar-benar penting?



Tanyakan apakah persoalan tersebut akan tetap penting satu minggu atau satu bulan dari sekarang.



Jika tidak, mungkin energi emosional kita tidak perlu terlalu banyak diberikan kepadanya.



5. Apakah saya perlu berbicara atau justru memberikan ruang?



Tidak semua situasi harus segera diselesaikan.



Terkadang orang membutuhkan waktu untuk menenangkan diri sebelum percakapan dapat dilakukan dengan sehat.



6. Apa yang sebenarnya ingin saya capai?



Apakah tujuan saya menyelesaikan masalah?



Mendapatkan pemahaman?



Menetapkan batas?



Atau sekadar membuktikan bahwa saya benar?



Pertanyaan ini dapat mengubah cara seseorang berkomunikasi.



Pada Akhirnya, Menghindari Drama Bukan Berarti Menghindari Kehidupan



Hidup tidak mungkin sepenuhnya bebas dari konflik.



Kita akan bertemu dengan orang yang salah memahami kita. Kita akan mengalami perbedaan pendapat. Ada kalanya seseorang mengecewakan kita. Ada pula situasi ketika kita sendiri melakukan kesalahan.



Tujuan kecerdasan emosional bukan menciptakan kehidupan tanpa konflik.



Tujuannya adalah membuat seseorang lebih mampu menghadapi konflik tanpa kehilangan kendali atas dirinya sendiri.



Orang yang matang secara emosional tidak selalu memilih diam.



Mereka tidak selalu mengalah.



Mereka tidak selalu memaafkan.



Dan mereka tidak selalu mempertahankan hubungan.



Namun, mereka lebih mampu memilih respons berdasarkan kesadaran daripada impuls.



Mereka memahami bahwa tidak semua komentar membutuhkan jawaban, tidak semua provokasi membutuhkan balasan, tidak semua kesalahpahaman membutuhkan perdebatan panjang, dan tidak semua konflik harus menjadi konsumsi publik.



Pada akhirnya, salah satu bentuk kecerdasan emosional yang paling berharga adalah kemampuan mengatakan:



"Saya bisa merespons ini, tetapi saya tidak harus melakukannya dengan cara yang membuat keadaan semakin buruk."



Karena kedewasaan emosional bukan tentang tidak memiliki emosi.



