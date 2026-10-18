Cuaca Terik Menyerang, Ini 5 Cara Sederhana agar Tubuh Tetap Sehat

ilustrasi orang yang kepanasan. Sumber foto: Freepik JawaPos.com - Cuaca panas yang melanda dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui langkah-langkah sederhana agar tubuh tetap terjaga dan terhindar dari dampak buruk suhu tinggi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengenakan pakaian berbahan ringan dan tidak terlalu ketat. Selain itu, mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika matahari sedang terik juga dapat membantu tubuh terhindar dari paparan panas berlebihan. Dilansir dari English Jagran, terdapat lima cara praktis yang dapat diterapkan untuk membantu menjaga kondisi tubuh selama cuaca panas. 1. Perbanyak Minum Air Putih Menjaga asupan cairan menjadi salah satu langkah penting saat suhu udara meningkat. Usahakan minum air putih secara teratur sepanjang hari agar tubuh tidak kekurangan cairan. Anda juga bisa mengonsumsi buah-buahan dengan kandungan air tinggi sebagai pelengkap kebutuhan cairan harian. 2. Pilih Makanan Ringan dan Pakaian yang Nyaman Ketika cuaca terasa sangat panas, memilih makanan dalam porsi yang tidak berlebihan dapat menjadi pilihan yang nyaman. Di samping itu, gunakan pakaian berbahan ringan dan mampu menyerap keringat, seperti linen atau katun, agar tubuh tidak mudah merasa gerah. 3. Jaga Suhu Ruangan Tetap Sejuk Kondisi rumah yang sejuk dapat membantu mengurangi paparan suhu tinggi. Anda bisa menutup tirai atau gorden untuk menghalangi sinar matahari langsung masuk ke dalam ruangan. Gunakan kipas angin atau pendingin udara jika tersedia, serta kurangi kegiatan di luar rumah pada siang hari ketika suhu mencapai puncaknya. 4. Kurangi Konsumsi Kopi dan Teh Berlebihan Kopi dan teh mengandung kafein yang pada sebagian orang dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil. Karena itu, sebaiknya batasi konsumsi kedua minuman tersebut selama cuaca panas dan tetap utamakan air putih untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. 5. Penuhi Kebutuhan Elektrolit Selain air putih, tubuh juga membutuhkan elektrolit untuk membantu menjaga keseimbangan cairan. Air kelapa dapat menjadi salah satu pilihan minuman yang mengandung elektrolit. Namun, konsumsinya tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dan tidak menggantikan pentingnya minum air putih secara cukup. Menerapkan kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu Anda menghadapi cuaca panas dengan lebih nyaman. Tetap perhatikan kondisi tubuh, hindari paparan panas berlebihan, dan segera cari tempat yang sejuk apabila mulai merasa pusing, lemas, atau mengalami keluhan akibat suhu tinggi.