Tak Harus Mahal, Ini 5 Cara Merawat Bekas Jerawat dengan Bahan yang Mudah Ditemukan

Ilustrasi wanita yang sedang mengoleskan pasta gigi pada jerawat di wajah (Magnific)
JawaPos.com – Bekas jerawat kerap menjadi masalah kulit yang mengganggu penampilan dan membuat sebagian orang kurang percaya diri. Setelah jerawat mereda, kulit terkadang masih menyisakan noda kehitaman, kemerahan, atau perubahan tekstur yang membutuhkan waktu untuk membaik.
Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat peradangan, kebiasaan memencet jerawat, serta karakteristik kulit masing-masing orang. Untuk membantu menyamarkan bekasnya, perawatan yang tepat perlu dilakukan secara konsisten, disertai kebiasaan menjaga kesehatan kulit.
Dilansir dari laman Halodoc dan Alodokter, sejumlah bahan alami kerap digunakan sebagai bagian dari perawatan kulit yang memiliki bekas jerawat. Namun, tidak semua bahan cocok untuk setiap jenis kulit. Beberapa bahan rumahan bahkan berisiko menyebabkan iritasi jika digunakan secara langsung.
Berikut lima bahan alami yang sering digunakan untuk merawat kulit bekas jerawat beserta hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mencobanya.
Lemon dikenal mengandung vitamin C, yaitu antioksidan yang berperan dalam pembentukan kolagen dan kesehatan kulit. Kandungan ini membuat vitamin C banyak digunakan dalam produk perawatan kulit untuk membantu menyamarkan noda kehitaman.
Meski demikian, menggunakan air lemon secara langsung pada wajah bukan pilihan yang disarankan. Kandungan asamnya dapat memicu iritasi, terutama pada kulit sensitif, serta meningkatkan risiko reaksi kulit ketika terpapar sinar matahari.
Jika ingin merawat bekas jerawat dengan vitamin C, sebaiknya pilih produk perawatan wajah yang diformulasikan khusus untuk kulit dan gunakan sesuai petunjuk pemakaian.
Jangan lupa memakai tabir surya pada siang hari. Perlindungan terhadap sinar matahari membantu mencegah noda bekas jerawat semakin gelap.
Lidah buaya dikenal luas sebagai bahan perawatan kulit karena gelnya dapat memberikan sensasi menenangkan dan membantu menjaga kelembapan. Bahan ini sering digunakan untuk merawat kulit yang terasa kering atau mengalami iritasi ringan.
Untuk menggunakannya, pilih gel lidah buaya yang diformulasikan khusus untuk kulit atau produk dengan komposisi yang jelas. Oleskan tipis pada area kecil terlebih dahulu untuk mengetahui apakah muncul reaksi yang tidak diinginkan.
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Jawa Pos
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