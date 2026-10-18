Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 19 Oktober 2026 | 02.47 WIB

Tak Harus Mahal, Ini 5 Cara Merawat Bekas Jerawat dengan Bahan yang Mudah Ditemukan

Ilustrasi wanita yang sedang mengoleskan pasta gigi pada jerawat di wajah (Magnific) - Image

Ilustrasi wanita yang sedang mengoleskan pasta gigi pada jerawat di wajah (Magnific)

JawaPos.com – Bekas jerawat kerap menjadi masalah kulit yang mengganggu penampilan dan membuat sebagian orang kurang percaya diri. Setelah jerawat mereda, kulit terkadang masih menyisakan noda kehitaman, kemerahan, atau perubahan tekstur yang membutuhkan waktu untuk membaik.

Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat peradangan, kebiasaan memencet jerawat, serta karakteristik kulit masing-masing orang. Untuk membantu menyamarkan bekasnya, perawatan yang tepat perlu dilakukan secara konsisten, disertai kebiasaan menjaga kesehatan kulit.

Dilansir dari laman Halodoc dan Alodokter, sejumlah bahan alami kerap digunakan sebagai bagian dari perawatan kulit yang memiliki bekas jerawat. Namun, tidak semua bahan cocok untuk setiap jenis kulit. Beberapa bahan rumahan bahkan berisiko menyebabkan iritasi jika digunakan secara langsung.

Berikut lima bahan alami yang sering digunakan untuk merawat kulit bekas jerawat beserta hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mencobanya.

1. Lemon

Lemon dikenal mengandung vitamin C, yaitu antioksidan yang berperan dalam pembentukan kolagen dan kesehatan kulit. Kandungan ini membuat vitamin C banyak digunakan dalam produk perawatan kulit untuk membantu menyamarkan noda kehitaman.

Meski demikian, menggunakan air lemon secara langsung pada wajah bukan pilihan yang disarankan. Kandungan asamnya dapat memicu iritasi, terutama pada kulit sensitif, serta meningkatkan risiko reaksi kulit ketika terpapar sinar matahari.

Jika ingin merawat bekas jerawat dengan vitamin C, sebaiknya pilih produk perawatan wajah yang diformulasikan khusus untuk kulit dan gunakan sesuai petunjuk pemakaian.

Jangan lupa memakai tabir surya pada siang hari. Perlindungan terhadap sinar matahari membantu mencegah noda bekas jerawat semakin gelap.

2. Lidah Buaya

Lidah buaya dikenal luas sebagai bahan perawatan kulit karena gelnya dapat memberikan sensasi menenangkan dan membantu menjaga kelembapan. Bahan ini sering digunakan untuk merawat kulit yang terasa kering atau mengalami iritasi ringan.

Untuk menggunakannya, pilih gel lidah buaya yang diformulasikan khusus untuk kulit atau produk dengan komposisi yang jelas. Oleskan tipis pada area kecil terlebih dahulu untuk mengetahui apakah muncul reaksi yang tidak diinginkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Noda Putih dan Kuning di Baju Bikin Kesal, Ini 5 Trik Membersihkannya - Image
Lifestyle

Noda Putih dan Kuning di Baju Bikin Kesal, Ini 5 Trik Membersihkannya

Minggu, 18 Oktober 2026 | 23.38 WIB

6 Tips Sukses Menggunakan Dating Apps bagi Perempuan di Atas 40 Tahun Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

6 Tips Sukses Menggunakan Dating Apps bagi Perempuan di Atas 40 Tahun Menurut Psikologi

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17.28 WIB

9 Cara Memasang Boundaries yang Sehat, Jangan Terus Menyakiti Diri Sendiri Demi Menyenangkan Orang - Image
Kepribadian

9 Cara Memasang Boundaries yang Sehat, Jangan Terus Menyakiti Diri Sendiri Demi Menyenangkan Orang

Minggu, 18 Oktober 2026 | 02.27 WIB

Terpopuler

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat - Image
1

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

2

Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah

3

Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores

4

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

5

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

6

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan

7

Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah

8

KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon

9

Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi

10

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore