Noda Putih dan Kuning di Baju Bikin Kesal, Ini 5 Trik Membersihkannya

JawaPos.com – Noda putih bekas deodoran atau bercak kekuningan pada pakaian sering kali menjadi masalah yang mengganggu penampilan. Meski terlihat sepele, noda tersebut dapat membuat baju kesayangan tampak kusam dan kurang terawat.

Noda pada pakaian bisa muncul akibat penumpukan residu deodoran, minyak, keringat, serta bahan pewangi yang menempel pada serat kain. Jika dibiarkan terlalu lama, sebagian noda dapat semakin sulit dibersihkan dengan pencucian biasa.

Namun, Anda tidak perlu langsung menyerahkan pakaian ke jasa laundry. Sejumlah bahan yang mudah ditemukan di rumah dapat dimanfaatkan untuk membantu mengangkat noda, asalkan digunakan sesuai jenis kain dan tingkat kekotorannya.

Dilansir dari English Jagran, terdapat lima cara yang bisa dicoba untuk membersihkan noda deodoran dan parfum pada pakaian. Berikut langkah-langkahnya.

1. Manfaatkan Campuran Soda Kue dan Air Soda kue dapat menjadi pilihan untuk membantu membersihkan noda pada pakaian berwarna putih atau terang. Bahan ini bisa dibuat menjadi pasta sederhana yang mudah diaplikasikan pada bagian kain yang kotor.

Caranya, campurkan empat sendok makan soda kue dengan seperempat cangkir air hangat. Aduk hingga teksturnya menyerupai pasta.

Oleskan campuran tersebut pada bagian yang terkena noda, kemudian gosok perlahan menggunakan sikat berbulu lembut atau ujung jari. Hindari menggosok terlalu keras agar serat kain tidak rusak.

Diamkan selama sekitar 30 menit, lalu bilas sampai tidak ada sisa pasta yang tertinggal. Setelah itu, cuci pakaian seperti biasa sesuai petunjuk perawatan pada labelnya.

Sebelum mengaplikasikan soda kue, sebaiknya lakukan pengujian pada bagian kain yang tersembunyi untuk memastikan bahan tersebut tidak memengaruhi warna atau tekstur pakaian.