9 Kalimat Toksik Suami Egois dalam Pernikahan, Ini Penjelasan Psikologinya

JawaPos.com – Pernikahan sering diwarnai perselisihan kecil yang bisa membesar, apalagi ketika pasangan tidak sadar bahwa ucapannya terdengar menyakitkan.

Pada suami egois, kalimat toksik kerap meluncur begitu saja dan membuat istri merasa kebutuhannya selalu dinomorduakan.

Dari sudut pandang psikologi, ungkapan yang meremehkan perasaan dapat mengikis rasa aman dan rasa saling menghargai dalam hubungan.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (10/10), berikut sembilan ucapan yang paling sering terdengar, lengkap dengan alasan mengapa semuanya merugikan hubungan.

1. Itu bukan masalah besar

Ungkapan ini membuat perasaan pasangan terkesan remeh, seolah keluhannya tidak pantas dipikirkan hanya karena suami sendiri menganggapnya tidak penting.

Padahal wajar sekali jika istri merasa kesal ketika sampah terus terlupa diangkut atau reservasi makan malam perayaan lupa dibuat.

Dengan menyebut keluhan itu sepele, suami secara tidak langsung menyatakan bahwa emosi pasangannya tidak berarti dan bisa diabaikan saja.

Psikoterapis Ratson menyebut penolakan perasaan sebagai pembunuh senyap yang menumbuhkan dendam, mengikis keintiman, dan membuat pasangan merasa tidak dicintai.