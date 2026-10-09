8 Kebiasaan Orang yang Berpikir Mendalam, Mulai dari Peka hingga Sering Overthinking

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berpikir yang berbeda ketika memahami suatu persoalan. Ada yang lebih menyukai jawaban langsung dan sederhana, sementara sebagian lainnya terbiasa menggali berbagai kemungkinan sebelum menarik kesimpulan.

Orang dengan pola pikir kompleks cenderung melihat suatu keadaan dari beragam sudut pandang. Mereka tidak selalu puas dengan penjelasan yang tampak di permukaan karena ingin memahami alasan, keterkaitan, dan makna yang tersembunyi di baliknya.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat delapan karakteristik yang dapat menggambarkan seseorang dengan pola pikir kompleks. Karakteristik ini terlihat dari cara mereka memahami situasi, mengelola perasaan, hingga memandang berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Mampu Melihat Banyak Sudut Pandang dalam Satu Persoalan Bagi sebagian orang, sebuah masalah mungkin hanya memiliki dua kemungkinan, yakni benar atau salah. Namun, kamu cenderung menyadari bahwa kenyataan sering kali jauh lebih rumit daripada penilaian sederhana tersebut.

Ketika berselisih dengan seorang teman, misalnya, kamu tidak hanya memperhatikan perkataan yang memicu pertengkaran. Kamu juga mencoba memahami latar belakang masalah, perasaan yang belum tersampaikan, serta alasan yang membuat masing-masing pihak bertindak demikian.

Kebiasaan serupa muncul ketika kamu membaca buku atau menonton film. Kamu mungkin tertarik mencari pesan tersembunyi, simbol, hingga pengaruh lingkungan sosial terhadap jalan cerita.

Kemampuan melihat berbagai lapisan persoalan dapat memperluas pemahamanmu. Namun, karena kamu mempertimbangkan banyak hal sekaligus, penjelasanmu terkadang terasa rumit bagi orang yang terbiasa mencari jawaban secara langsung.

2. Menghubungkan Banyak Ide dalam Waktu Bersamaan Cara berpikirmu mungkin tidak selalu berjalan secara berurutan dari satu masalah menuju satu jawaban. Sebuah gagasan sederhana justru dapat memunculkan berbagai pertanyaan dan hubungan dengan hal lain.

Ketika membahas suatu topik, kamu bisa memikirkan penyebabnya, dampaknya, kemungkinan yang belum terjadi, hingga kaitannya dengan pengalaman masa lalu.