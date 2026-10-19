Tanpa Disadari, 8 Kebiasaan Ini Bisa Menunjukkan Seseorang Terlalu Fokus pada Dirinya Sendiri

JawaPos.com - Dalam kehidupan sosial, kita mungkin pernah menjumpai orang yang selalu mengarahkan pembicaraan pada dirinya sendiri. Mereka bisa terlihat ramah, percaya diri, dan senang berbagi cerita. Namun, dalam interaksi sehari-hari, terkadang muncul kebiasaan yang membuat orang lain merasa kurang didengarkan atau tidak mendapatkan ruang yang cukup.

Perilaku semacam ini tidak selalu muncul karena seseorang sengaja ingin merugikan orang lain. Ada kalanya, kebiasaan terlalu berfokus pada diri sendiri membuat seseorang kurang menyadari kebutuhan, perasaan, dan sudut pandang orang-orang di sekitarnya. Dalam psikologi, kecenderungan untuk lebih mengutamakan perspektif pribadi ini antara lain berkaitan dengan bias egosentris atau egocentric bias.

Dilansir dari laman Global English Editing, ada delapan perilaku yang dapat menggambarkan kecenderungan seseorang terlalu terpaku pada dirinya sendiri. Meski demikian, perilaku tersebut perlu dipahami berdasarkan konteks dan pola yang berulang, bukan dijadikan dasar tunggal untuk menilai kepribadian seseorang.

1. Selalu Mendominasi Percakapan Salah satu perilaku yang patut diperhatikan adalah kebiasaan menjadikan diri sendiri sebagai pusat pembicaraan. Seseorang mungkin terlihat antusias saat mengobrol, tetapi hampir setiap topik akhirnya kembali pada pengalaman atau pencapaiannya sendiri.

Ketika orang lain sedang bercerita, ia bisa menyela untuk menyampaikan kisah pribadi atau membandingkan pengalamannya dengan cerita lawan bicara. Akibatnya, percakapan terasa berjalan satu arah karena kesempatan berbicara tidak terbagi secara seimbang.

Berbagi pengalaman tentu bukan sesuatu yang salah. Namun, komunikasi yang sehat juga membutuhkan kemampuan mendengarkan, mengajukan pertanyaan, dan memberikan ruang bagi orang lain untuk menyelesaikan ceritanya.

2. Menganggap Ekspresi Diri sebagai Cara untuk Menonjolkan Keistimewaan Mengekspresikan diri melalui pencapaian, pengalaman hidup, atau minat pribadi merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, kebiasaan tersebut dapat menjadi kurang sehat apabila tujuan utamanya selalu untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan.

Sebagai contoh, seseorang mungkin kerap membicarakan rutinitas kebugaran, perjalanan pengembangan diri, atau keberhasilannya dengan harapan orang lain menganggap dirinya lebih unggul. Ia lebih berfokus pada bagaimana dirinya terlihat daripada makna pengalaman yang dibagikan.

Perbedaannya terletak pada tujuan dan pola perilaku. Berbagi cerita untuk membangun kedekatan tidak sama dengan terus-menerus mencari validasi melalui penilaian orang lain.