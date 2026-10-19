Bukan Sekadar Kebiasaan, 7 Sifat Ini Konon Dimiliki Orang yang Selalu Menutup Pintu Kamar Saat Tidur

JawaPos.com – Kebiasaan menutup pintu kamar sebelum tidur mungkin terlihat sederhana. Namun, bagi sebagian orang, hal tersebut menjadi bagian penting dari rutinitas malam yang tidak ingin mereka lewatkan.

Ada yang melakukannya demi merasa lebih aman, sementara yang lain menginginkan suasana tenang tanpa gangguan dari luar. Kebiasaan ini juga bisa berkaitan dengan preferensi pribadi terhadap privasi dan kenyamanan saat beristirahat.

Dalam sudut pandang psikologi, kebiasaan sehari-hari terkadang dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan dan preferensi seseorang. Meski begitu, pilihan tidur dengan pintu tertutup tidak serta-merta membuktikan karakter tertentu karena kebiasaan tersebut juga dipengaruhi lingkungan dan pengalaman pribadi.

Dilansir dari laman Geediting, berikut tujuh sifat yang kerap dikaitkan dengan orang yang lebih nyaman tidur dengan pintu kamar tertutup.

1. Mengutamakan Rasa Aman dan Perlindungan Bagi sebagian orang, menutup pintu kamar sebelum tidur memberikan perasaan aman dan terlindungi. Pintu yang tertutup menciptakan batas antara ruang pribadi dan lingkungan di luar kamar sehingga mereka dapat beristirahat dengan lebih nyaman.

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Ketika lingkungan terasa lebih terkendali, seseorang mungkin lebih mudah menenangkan pikiran dan mengurangi kewaspadaan terhadap suara atau aktivitas di sekitarnya.

Kebiasaan ini tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang mudah merasa takut. Bisa jadi, mereka hanya membutuhkan suasana yang membuatnya merasa nyaman sebelum memasuki waktu istirahat.

2. Menghargai Batasan dalam Kehidupan Orang yang terbiasa menutup pintu kamar saat tidur mungkin memiliki preferensi kuat terhadap ruang pribadi. Mereka merasa perlu memisahkan waktu istirahat dari berbagai aktivitas di luar kamar.

Kebutuhan akan batasan ini juga dapat terlihat dalam keseharian, misalnya dengan membedakan waktu bekerja dan waktu bersama keluarga atau menyediakan waktu khusus untuk diri sendiri.