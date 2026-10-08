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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 9 Oktober 2026 | 06.02 WIB

Sering Dilakukan Setiap Hari, 7 Perilaku di Media Sosial Ini Ternyata Bisa Mengganggu Kebahagiaan

Bahaya kebiasaan perilaku digital di media sosial yang tampak biasa tapi menggerus rasa bahagia.

JawaPos.com – Media sosial kini sulit dipisahkan dari rutinitas sehari-hari. Berbagai platform digital digunakan untuk berkomunikasi, mencari hiburan, memperoleh informasi, hingga membagikan aktivitas pribadi.

Di balik manfaat tersebut, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol juga dapat memengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri dan kehidupannya. Kebiasaan yang awalnya terlihat sederhana bahkan bisa membuat seseorang lebih mudah merasa lelah, tidak puas, atau kehilangan kebahagiaan.

Dilansir dari geediting.com, ada sejumlah kebiasaan bermedia sosial yang tampak normal tetapi jika dilakukan terus-menerus dapat memberikan dampak kurang baik terhadap kepuasan hidup dan kondisi emosional. Berikut tujuh di antaranya.

1. Scrolling Tanpa Batas

Niat awal membuka media sosial mungkin hanya untuk melihat beberapa unggahan. Namun, tanpa terasa seseorang bisa terus menggulir layar selama berjam-jam.

Masalahnya, sebagian besar konten yang muncul merupakan potongan terbaik dari kehidupan orang lain. Foto liburan, pencapaian karier, gaya hidup, hingga momen bahagia yang terlihat sempurna dapat membuat seseorang secara tidak sadar membandingkannya dengan kehidupannya sendiri.

Jika kebiasaan tersebut berlangsung terus-menerus, rasa syukur dan kepuasan terhadap kehidupan pribadi dapat ikut berkurang. Karena itu, menetapkan batas waktu penggunaan media sosial dapat menjadi langkah sederhana untuk menghindari scrolling berlebihan.

2. Terlalu Bergantung pada Jumlah Like

Mengecek jumlah tanda suka atau komentar setelah mengunggah sesuatu memang menjadi kebiasaan banyak pengguna media sosial. Namun, jika suasana hati mulai ditentukan oleh banyak atau sedikitnya respons yang diterima, hal tersebut patut diperhatikan.

Validasi dari orang lain dapat memberikan rasa senang dalam waktu singkat. Sebaliknya, ketika unggahan tidak mendapatkan respons seperti yang diharapkan, seseorang bisa merasa kecewa bahkan mempertanyakan nilai dirinya.

Kebahagiaan sebaiknya tidak sepenuhnya bergantung pada reaksi pengguna lain. Kepuasan dari pencapaian pribadi dan hubungan nyata tetap jauh lebih penting daripada angka di layar.

3. Masih Bermain Media Sosial Menjelang Tidur

Menghabiskan waktu dengan ponsel sebelum tidur mungkin terasa sebagai cara untuk bersantai setelah menjalani hari yang panjang. Akan tetapi, kebiasaan ini dapat membuat waktu tidur semakin mundur.

Paparan cahaya dari perangkat elektronik pada malam hari dapat mengganggu proses alami tubuh dalam mempersiapkan diri untuk tidur. Ditambah lagi, konten yang terus bermunculan bisa membuat pikiran kembali aktif ketika seharusnya mulai beristirahat.

Kurang tidur kemudian dapat berpengaruh terhadap energi dan suasana hati pada hari berikutnya. Salah satu cara yang dapat dicoba adalah memberikan jeda dari perangkat digital sebelum waktu tidur.

4. Refleks Mengecek Ponsel Terus-Menerus

Ada orang yang membuka media sosial setiap kali memiliki waktu kosong, bahkan tanpa tujuan tertentu. Saat menunggu kendaraan, sedang makan, beristirahat, atau ketika merasa bosan, tangan secara otomatis mencari ponsel.

Kebiasaan tersebut dapat membuat perhatian terus terpecah. Selain mengganggu konsentrasi, terlalu sering berpindah ke media sosial juga membuat seseorang berulang kali terpapar kehidupan orang lain dan berbagai informasi yang belum tentu dibutuhkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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