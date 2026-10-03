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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 22.31 WIB

4 Zodiak Ini Ingin Tahu Cara Menemukan Kebahagiaan Sejati, Menjalani Hidup dengan Penuh Makna

Ilustrasi kebahagiaan/Magnific - Image

Ilustrasi kebahagiaan/Magnific

JawaPos.com - Empat zodiak ini selalu bisa menemukan kebahagiaan dengan menjaga suasana positif dalam dirinya. 

Mereka memandang kebahagiaan dari sudut pandang yang lebih luas. Bagi mereka, kebahagiaan tidak hanya diukur dari pencapaian atau besarnya harta, tetapi juga dari pengalaman dan hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Bahkan, kebahagiaan bisa hadir melalui tindakan tak terduga yang memberikan makna tersendiri bagi mereka.

Berdasarkan informasi dari laman collective.world yang dikutip pada (3/10) berikut empat zodiak yang menemukan kebahagiaan sejati dengan penuh makna. 

Gemini dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul. Mereka memahami bahwa hidup penuh dengan keberagaman dan selalu terbuka terhadap pengalaman baru. Selama dikelilingi orang-orang yang menyenangkan dan percakapan yang menarik, gemini dapat merasa sangat bahagia.

Leo dapat berkembang saat mereka memiliki ruang untuk mengekspresikan dirinya secara kreatif, baik melalui seni maupun hangout dengan penuh semangat. Leo memahami bahwa menikmati hidup sepenuhnya mengejar hal-hal yang menjadi passion.

Libra memiliki ketertarikan terhadap berbagai hal indah dalam kehidupan. Mereka memahami bahwa mengelilingi diri dengan keindahan dan energi positif dapat membantu mereka menciptakan kehidupan yang lebih bahagia. Ditambah dengan pesona dan kecerdasan mereka dalam berkomunikasi.

Sagittarius memiliki kemampuan untuk menemukan sisi positif dari hampir setiap situasi. Sagittarius senang membagikan antusiasme yang menular pada orang-orang disekitarnya.

Hal tersebut yang membuat sagittarius sering menjadi sosok yang menghidupkan suasana dan menyenangkan untuk diajak menghabiskan waktu bersama.

Editor: Hanny Suwindari
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