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Rabbany Wanadriani
Senin, 19 Oktober 2026 | 04.56 WIB

Pekan Penuh Kejutan! 5 Shio yang Diramalkan Banjir Rezeki dan Kebahagiaan, Ada Shio Naga

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Pekan ini diprediksi menjadi periode yang membawa angin segar bagi sejumlah pemilik shio menurut ramalan astrologi Tiongkok.

Keberuntungan tersebut dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan asmara, kondisi keuangan, hingga perkembangan karier dan pencapaian pribadi. Setiap shio disebut memiliki peluang berbeda yang dapat dimanfaatkan untuk meraih kemajuan.

Dilansir dari Horoscope, terdapat lima shio yang diramalkan memperoleh keberuntungan dalam berbagai bidang sepanjang pekan ini.

Mulai dari peluang finansial yang menjanjikan hingga hubungan emosional yang semakin harmonis, berikut daftar shio yang menarik untuk disimak. Perlu diingat, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan kepastian mengenai masa depan.

1. Shio Tikus: Peluang Rezeki dan Asmara Terbuka

Pemilik shio Tikus diprediksi menjalani pekan yang menyenangkan dengan perpaduan energi positif, kreativitas, dan kehidupan percintaan. Keberuntungan disebut berpotensi hadir dalam urusan keuangan maupun hubungan pribadi, terutama pada Kamis dan Jumat. Bantuan dari orang lain atau keuntungan yang datang di luar perkiraan juga dapat menjadi kejutan yang menggembirakan.

2. Shio Naga: Pesona Membawa Kesempatan Baru

Shio Naga diperkirakan menjadi salah satu yang menonjol sepanjang pekan ini. Daya tarik dan kemampuan membangun hubungan dapat membantu mereka memperoleh dukungan dari lingkungan sekitar. Meski terbiasa mengandalkan kemampuan sendiri, kerja sama dengan orang lain berpotensi membuka jalan menuju keberhasilan. Kamis disebut sebagai waktu yang menguntungkan untuk urusan keuangan dan asmara.

3. Shio Babi: Kebahagiaan Emosional dan Kemajuan Finansial

Bagi pemilik shio Babi, pekan ini digambarkan membawa suasana hangat dalam hubungan sekaligus peluang perbaikan kondisi keuangan. Kehidupan asmara diprediksi terasa lebih dekat dan menenangkan pada pertengahan pekan. Sementara itu, kesempatan untuk mengembangkan karier atau memperoleh pemasukan tambahan berpotensi muncul menjelang akhir pekan, termasuk melalui pembayaran yang tertunda.

4. Shio Kelinci: Ketenteraman dan Peluang Bisnis

Shio Kelinci diramalkan menikmati periode yang lebih damai dengan perkembangan emosional yang positif. Selasa dinilai berpotensi menjadi hari yang baik untuk mengurus keuangan, terutama ketika dukungan datang dari orang-orang di sekitar. Memasuki Jumat, kepercayaan diri dalam menjalankan bisnis, merancang ide kreatif, atau menjajaki kesepakatan baru diperkirakan semakin meningkat.

5. Shio Ayam: Waktu Tepat untuk Mengejar Prestasi

Editor: Setyo Adi Nugroho
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