Ada yang Terlihat Karismatik, Ini 7 Perilaku Orang yang Diduga Kurang Mendapat Kasih Sayang

JawaPos.com – Kebutuhan untuk mendapatkan perhatian, penerimaan, dan kasih sayang dapat memengaruhi cara seseorang berhubungan dengan orang lain. Ketika kebutuhan emosional tersebut tidak terpenuhi, dampaknya terkadang terlihat melalui pola perilaku tertentu. Dalam beberapa kondisi, seseorang dapat menjadi sangat berpusat pada diri sendiri, sulit menerima penolakan, atau kurang mampu menghargai kebutuhan orang lain. Namun, perilaku seperti ini tidak otomatis berarti seseorang kekurangan kasih sayang karena bisa dipengaruhi banyak faktor psikologis dan pengalaman hidup. Dilansir dari YourTango, terdapat sejumlah perilaku yang dapat muncul pada orang yang memiliki kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Berikut tujuh di antaranya: Seseorang yang terlalu berfokus pada dirinya sendiri mungkin akan berusaha menjadikan dirinya sebagai pusat pembicaraan. Ketika topik beralih kepada orang lain, ia dapat terlihat kehilangan minat atau berusaha mengembalikan pembicaraan kepada dirinya. Perbedaan pendapat juga terkadang sulit diterima. Alih-alih mendengarkan sudut pandang orang lain, mereka bisa memilih mengabaikan atau menolak pendapat tersebut. Kebiasaan menyela orang lain juga dapat menjadi pola komunikasi yang mengganggu. Mereka mungkin merasa perlu segera menyampaikan pendapat tanpa menunggu lawan bicara menyelesaikan kalimatnya. Dalam situasi tertentu, perilaku tersebut dapat berkaitan dengan kesulitan mengendalikan dorongan atau kebutuhan untuk terus mendapatkan perhatian. Sebagian orang mungkin menunjukkan kecenderungan untuk mengabaikan aturan yang berlaku. Bahkan, pelanggaran tersebut terkadang dilakukan dengan sengaja karena memberikan sensasi tersendiri. Dalam bentuk yang lebih serius, perilaku ini dapat melibatkan kebohongan, kecurangan, atau tindakan yang merugikan orang lain. Jika terjadi berulang kali, pola tersebut tentu dapat berdampak buruk terhadap hubungan sosial maupun emosional. Batasan pribadi diperlukan agar setiap orang merasa aman dan dihargai dalam sebuah hubungan. Namun, seseorang yang kurang mempertimbangkan perasaan orang lain dapat bertindak melewati batas yang sudah ditetapkan. Mereka mungkin tetap memaksakan keinginan, mencampuri urusan pribadi, atau memanfaatkan orang lain tanpa memikirkan dampaknya. Sikap semacam ini dapat membuat hubungan menjadi tidak sehat. Perasaan bahwa dirinya pantas mendapatkan lebih dibandingkan orang lain juga dapat menjadi salah satu tanda yang terlihat. Mereka berharap kebutuhan dan keinginannya selalu diprioritaskan. Masalah muncul ketika harapan tersebut tidak terpenuhi. Kekecewaan dapat memicu sikap defensif, kemarahan, atau upaya untuk kembali menempatkan diri sebagai pihak yang paling unggul.
1. Cenderung Menguasai Percakapan
2. Sering Memotong Pembicaraan
3. Tidak Segan Mengabaikan Aturan
4. Kurang Menghormati Batasan Orang Lain
5. Merasa Layak Mendapat Perlakuan Khusus
JawaPos.com – Kebutuhan untuk mendapatkan perhatian, penerimaan, dan kasih sayang dapat memengaruhi cara seseorang berhubungan dengan orang lain. Ketika kebutuhan emosional tersebut tidak terpenuhi, dampaknya terkadang terlihat melalui pola perilaku tertentu.
Dalam beberapa kondisi, seseorang dapat menjadi sangat berpusat pada diri sendiri, sulit menerima penolakan, atau kurang mampu menghargai kebutuhan orang lain. Namun, perilaku seperti ini tidak otomatis berarti seseorang kekurangan kasih sayang karena bisa dipengaruhi banyak faktor psikologis dan pengalaman hidup.
Dilansir dari YourTango, terdapat sejumlah perilaku yang dapat muncul pada orang yang memiliki kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Berikut tujuh di antaranya:
Seseorang yang terlalu berfokus pada dirinya sendiri mungkin akan berusaha menjadikan dirinya sebagai pusat pembicaraan. Ketika topik beralih kepada orang lain, ia dapat terlihat kehilangan minat atau berusaha mengembalikan pembicaraan kepada dirinya.
Perbedaan pendapat juga terkadang sulit diterima. Alih-alih mendengarkan sudut pandang orang lain, mereka bisa memilih mengabaikan atau menolak pendapat tersebut.
Kebiasaan menyela orang lain juga dapat menjadi pola komunikasi yang mengganggu. Mereka mungkin merasa perlu segera menyampaikan pendapat tanpa menunggu lawan bicara menyelesaikan kalimatnya.
Dalam situasi tertentu, perilaku tersebut dapat berkaitan dengan kesulitan mengendalikan dorongan atau kebutuhan untuk terus mendapatkan perhatian.
Sebagian orang mungkin menunjukkan kecenderungan untuk mengabaikan aturan yang berlaku. Bahkan, pelanggaran tersebut terkadang dilakukan dengan sengaja karena memberikan sensasi tersendiri.
Dalam bentuk yang lebih serius, perilaku ini dapat melibatkan kebohongan, kecurangan, atau tindakan yang merugikan orang lain. Jika terjadi berulang kali, pola tersebut tentu dapat berdampak buruk terhadap hubungan sosial maupun emosional.
Batasan pribadi diperlukan agar setiap orang merasa aman dan dihargai dalam sebuah hubungan. Namun, seseorang yang kurang mempertimbangkan perasaan orang lain dapat bertindak melewati batas yang sudah ditetapkan.
Mereka mungkin tetap memaksakan keinginan, mencampuri urusan pribadi, atau memanfaatkan orang lain tanpa memikirkan dampaknya. Sikap semacam ini dapat membuat hubungan menjadi tidak sehat.
Perasaan bahwa dirinya pantas mendapatkan lebih dibandingkan orang lain juga dapat menjadi salah satu tanda yang terlihat. Mereka berharap kebutuhan dan keinginannya selalu diprioritaskan.
Masalah muncul ketika harapan tersebut tidak terpenuhi. Kekecewaan dapat memicu sikap defensif, kemarahan, atau upaya untuk kembali menempatkan diri sebagai pihak yang paling unggul.
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Jawa Pos
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