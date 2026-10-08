8 Sinyal Bahasa Tubuh yang Diam-Diam Membuat Orang Lebih Disegani

Ilustrasi bahasa tubuh (Freepik) JawaPos.com - Pernahkah Anda melihat seseorang yang mampu menarik perhatian dan terlihat berwibawa hanya dari cara ia berdiri atau menatap orang lain? Menariknya, kesan tersebut tidak selalu muncul karena kemampuan berbicara. Dalam banyak situasi, bahasa tubuh justru menjadi bagian penting yang membentuk bagaimana seseorang dipandang oleh orang di sekitarnya. Postur, ekspresi wajah, arah pandangan, hingga gerakan tangan dapat menyampaikan pesan tertentu tanpa harus diucapkan. Bahasa tubuh yang tepat dapat memperlihatkan rasa percaya diri, ketenangan, serta kemampuan mengendalikan situasi. Sebaliknya, gerakan yang terlalu gugup atau tertutup dapat membuat seseorang terlihat kurang yakin terhadap dirinya sendiri. Dilansir dari laman The Expert Editor, terdapat sejumlah tanda bahasa tubuh sederhana yang dapat membantu seseorang memancarkan kesan berwibawa tanpa harus mengatakan banyak hal. Berikut delapan di antaranya: 1. Menjaga Postur Tetap Tegap Cara berdiri dapat menjadi salah satu hal pertama yang diperhatikan orang lain. Punggung yang lurus, bahu rileks dan terbuka, serta kepala dalam posisi natural dapat menciptakan kesan percaya diri. Postur seperti ini menunjukkan kesiapan tanpa membuat seseorang tampak sedang berusaha mendominasi. 2. Mempertahankan Kontak Mata Tatapan mata yang stabil dapat memperlihatkan keyakinan dan perhatian terhadap lawan bicara. Kontak mata yang sewajarnya juga membuat interaksi terasa lebih personal dan menunjukkan bahwa Anda benar-benar memperhatikan percakapan. Namun, hindari menatap terlalu lama karena justru dapat terasa membuat tidak nyaman. 3. Menampilkan Sikap Tubuh yang Terbuka Posisi tubuh yang terbuka dapat memberikan kesan bahwa seseorang merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Hindari terlalu sering menyilangkan tangan atau memalingkan tubuh ketika berbicara. Sebaliknya, arahkan tubuh kepada lawan bicara dengan posisi yang santai agar terlihat lebih terbuka dan percaya diri. 4. Mencoba Posisi Tubuh yang Lebih Percaya Diri Cara seseorang menempatkan tubuh juga dapat memengaruhi perasaan yang muncul dalam dirinya. Berdiri atau duduk dengan posisi yang terbuka dan mantap sering dikaitkan dengan kesan percaya diri. Yang terpenting, lakukan secara natural dan tidak berlebihan agar gestur tersebut tidak terlihat dibuat-buat. 5. Memberikan Senyum yang Natural Senyum yang tulus dapat membuat kesan percaya diri terasa lebih hangat. Ekspresi ramah membantu orang lain merasa lebih nyaman ketika berinteraksi dengan Anda. Senyum yang muncul secara alami juga dapat membuat seseorang terlihat lebih mudah didekati sekaligus tetap memiliki aura kepemimpinan. 6. Menyesuaikan Gerakan dengan Lawan Bicara Meniru atau menyesuaikan bahasa tubuh lawan bicara secara halus dikenal sebagai mirroring. Misalnya, mengikuti tempo gerakan atau posisi tubuh secara natural tanpa menirunya secara terang-terangan. Teknik ini dapat membantu membangun rasa kedekatan dan membuat interaksi terasa lebih selaras. 7. Memberikan Jabat Tangan yang Tegas Dalam situasi profesional, jabat tangan dapat menjadi bagian dari kesan pertama. Genggaman yang cukup kuat, tetapi tidak berlebihan, dapat memberikan sinyal kepercayaan diri. Jika disertai ekspresi ramah dan kontak mata yang wajar, gestur sederhana ini dapat menciptakan kesan profesional. 8. Menggunakan Ruang Secara Proporsional Kewibawaan juga dapat terlihat dari bagaimana seseorang menempatkan dirinya di suatu ruangan. Duduk dengan posisi nyaman, berjalan dengan langkah tenang, serta menjaga barang-barang tetap tertata dapat menunjukkan rasa percaya diri. Menggunakan ruang dengan baik bukan berarti mengambil alih ruang orang lain, melainkan menunjukkan bahwa Anda merasa nyaman dengan keberadaan diri sendiri.