7 Kesalahan Umum Saat Mencoba Membaca Bahasa Tubuh Orang Lain Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda melihat seseorang menyilangkan tangan lalu langsung berpikir, “Dia pasti tidak suka dengan saya”?

Atau ketika seseorang menghindari kontak mata, Anda menganggap bahwa ia sedang berbohong?

Cara seperti ini sangat umum terjadi. Kita sering berusaha memahami perasaan, niat, atau pikiran orang lain melalui ekspresi wajah, gerakan tangan, postur tubuh, arah pandangan, hingga cara mereka berdiri atau duduk.

Kemampuan membaca bahasa tubuh memang dapat membantu kita memahami komunikasi nonverbal. Namun, ada satu hal penting yang sering dilupakan: bahasa tubuh bukanlah sistem kode yang memiliki arti universal dan pasti.

Satu gerakan dapat memiliki banyak kemungkinan makna. Sebaliknya, satu keadaan emosional dapat muncul melalui berbagai bentuk perilaku nonverbal.

Karena itu, membaca bahasa tubuh membutuhkan konteks, pengamatan terhadap pola perilaku, serta kesadaran bahwa interpretasi kita bisa saja keliru.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (24/9), terdapat tujuh kesalahan umum yang sering terjadi ketika seseorang mencoba membaca bahasa tubuh orang lain.

1. Menganggap Satu Gerakan Tubuh Memiliki Satu Arti Pasti

Ini mungkin merupakan kesalahan paling umum.