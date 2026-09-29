7 Kesalahan Umum Saat Mencoba Membaca Bahasa Tubuh Orang Lain Menurut Psikologi

seseorang yang keliru membaca tubuh orang lain./Magnific/pressfoto
JawaPos.com - Pernahkah Anda melihat seseorang menyilangkan tangan lalu langsung berpikir, “Dia pasti tidak suka dengan saya”?
Atau ketika seseorang menghindari kontak mata, Anda menganggap bahwa ia sedang berbohong?
Cara seperti ini sangat umum terjadi. Kita sering berusaha memahami perasaan, niat, atau pikiran orang lain melalui ekspresi wajah, gerakan tangan, postur tubuh, arah pandangan, hingga cara mereka berdiri atau duduk.
Kemampuan membaca bahasa tubuh memang dapat membantu kita memahami komunikasi nonverbal. Namun, ada satu hal penting yang sering dilupakan: bahasa tubuh bukanlah sistem kode yang memiliki arti universal dan pasti.
Satu gerakan dapat memiliki banyak kemungkinan makna. Sebaliknya, satu keadaan emosional dapat muncul melalui berbagai bentuk perilaku nonverbal.
Karena itu, membaca bahasa tubuh membutuhkan konteks, pengamatan terhadap pola perilaku, serta kesadaran bahwa interpretasi kita bisa saja keliru.
Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (24/9), terdapat tujuh kesalahan umum yang sering terjadi ketika seseorang mencoba membaca bahasa tubuh orang lain.
1. Menganggap Satu Gerakan Tubuh Memiliki Satu Arti Pasti
Ini mungkin merupakan kesalahan paling umum.
Misalnya, seseorang menyilangkan tangan di depan dada. Banyak orang langsung mengartikannya sebagai tanda bahwa orang tersebut sedang defensif, tidak nyaman, atau tidak menyukai lawan bicara.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022