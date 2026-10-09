Bukan Soal Penampilan, Ini 6 Bahasa Tubuh yang Memancarkan Kepercayaan Diri

JawaPos.com – Pernahkah Anda bertemu seseorang yang langsung menarik perhatian begitu memasuki sebuah ruangan? Menariknya, orang tersebut bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun, tetapi kehadirannya sudah mampu menciptakan kesan positif dan membuat orang lain memperhatikannya. Hal itu menunjukkan bahwa cara seseorang membawa diri dapat memengaruhi kesan pertama yang terbentuk. Selain penampilan, bahasa tubuh juga berperan dalam memperlihatkan kepercayaan diri, ketenangan, dan sikap menghargai orang lain. Dilansir dari Geediting, ada enam kebiasaan bahasa tubuh yang dapat membantu seseorang terlihat lebih berwibawa dan memperoleh penghormatan dari orang yang baru ditemuinya, bahkan sebelum percakapan dimulai. Kontak mata yang tepat dapat membuat Anda terlihat percaya diri sekaligus menunjukkan bahwa Anda menghargai lawan bicara. Ketika berkenalan, cobalah mempertahankan kontak mata selama beberapa detik, kemudian alihkan pandangan secara wajar. Hindari menatap terlalu tajam karena dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman. Sebaliknya, terlalu sering menghindari tatapan juga berpotensi menimbulkan kesan kurang yakin. Lengkapi kontak mata dengan ekspresi wajah yang rileks dan senyum tipis agar Anda terlihat lebih ramah tanpa terkesan berlebihan. Postur tubuh menjadi salah satu hal yang mudah diperhatikan ketika seseorang memasuki ruangan. Berdiri tegak dengan kepala menghadap ke depan dan kaki terbuka selebar bahu dapat memberikan kesan mantap serta siap menghadapi situasi. Anda tidak perlu membusungkan dada atau membuat gerakan yang terkesan mendominasi. Cukup pertahankan posisi tubuh yang nyaman, stabil, dan alami. Sikap tersebut membantu memperlihatkan ketenangan sekaligus membuat kehadiran Anda terasa lebih meyakinkan. Dihormati orang lain tidak selalu berarti harus menjadi orang yang paling banyak berbicara. Justru, kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian dapat membuat seseorang merasa dihargai. Ketika lawan bicara menyampaikan sesuatu, arahkan tubuh sedikit ke arahnya dan berikan respons sewajarnya, seperti mengangguk atau menanggapi poin yang disampaikan. Hindari memotong pembicaraan hanya untuk menyampaikan pendapat sendiri. Dengan memberikan perhatian yang tulus, Anda menunjukkan bahwa percakapan tersebut penting bagi Anda. Sikap ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih positif sejak pertemuan pertama. Memeriksa ponsel berulang kali ketika seseorang sedang berbicara dapat menimbulkan kesan bahwa Anda tidak tertarik dengan percakapan yang berlangsung. Karena itu, biasakan menyimpan ponsel di dalam saku atau tas saat bertemu orang lain. Jika tidak ada keperluan mendesak, hindari meletakkannya di tangan atau terus-menerus melihat layar. Kebiasaan sederhana ini memperlihatkan bahwa Anda menghargai waktu dan perhatian lawan bicara. Selain membuat interaksi terasa lebih nyaman, sikap tersebut juga membantu Anda membangun kesan sebagai pribadi yang sopan dan penuh perhatian.
1. Pertahankan Kontak Mata dan Tunjukkan Ekspresi Ramah
2. Tunjukkan Kepercayaan Diri Lewat Postur Tubuh
3. Jadilah Pendengar yang Baik
4. Simpan Ponsel Ketika Sedang Berbicara
JawaPos.com – Pernahkah Anda bertemu seseorang yang langsung menarik perhatian begitu memasuki sebuah ruangan? Menariknya, orang tersebut bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun, tetapi kehadirannya sudah mampu menciptakan kesan positif dan membuat orang lain memperhatikannya.
Hal itu menunjukkan bahwa cara seseorang membawa diri dapat memengaruhi kesan pertama yang terbentuk. Selain penampilan, bahasa tubuh juga berperan dalam memperlihatkan kepercayaan diri, ketenangan, dan sikap menghargai orang lain.
Dilansir dari Geediting, ada enam kebiasaan bahasa tubuh yang dapat membantu seseorang terlihat lebih berwibawa dan memperoleh penghormatan dari orang yang baru ditemuinya, bahkan sebelum percakapan dimulai.
Kontak mata yang tepat dapat membuat Anda terlihat percaya diri sekaligus menunjukkan bahwa Anda menghargai lawan bicara. Ketika berkenalan, cobalah mempertahankan kontak mata selama beberapa detik, kemudian alihkan pandangan secara wajar.
Hindari menatap terlalu tajam karena dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman. Sebaliknya, terlalu sering menghindari tatapan juga berpotensi menimbulkan kesan kurang yakin. Lengkapi kontak mata dengan ekspresi wajah yang rileks dan senyum tipis agar Anda terlihat lebih ramah tanpa terkesan berlebihan.
Postur tubuh menjadi salah satu hal yang mudah diperhatikan ketika seseorang memasuki ruangan. Berdiri tegak dengan kepala menghadap ke depan dan kaki terbuka selebar bahu dapat memberikan kesan mantap serta siap menghadapi situasi.
Anda tidak perlu membusungkan dada atau membuat gerakan yang terkesan mendominasi. Cukup pertahankan posisi tubuh yang nyaman, stabil, dan alami. Sikap tersebut membantu memperlihatkan ketenangan sekaligus membuat kehadiran Anda terasa lebih meyakinkan.
Dihormati orang lain tidak selalu berarti harus menjadi orang yang paling banyak berbicara. Justru, kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian dapat membuat seseorang merasa dihargai.
Ketika lawan bicara menyampaikan sesuatu, arahkan tubuh sedikit ke arahnya dan berikan respons sewajarnya, seperti mengangguk atau menanggapi poin yang disampaikan. Hindari memotong pembicaraan hanya untuk menyampaikan pendapat sendiri.
Dengan memberikan perhatian yang tulus, Anda menunjukkan bahwa percakapan tersebut penting bagi Anda. Sikap ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih positif sejak pertemuan pertama.
Memeriksa ponsel berulang kali ketika seseorang sedang berbicara dapat menimbulkan kesan bahwa Anda tidak tertarik dengan percakapan yang berlangsung.
Karena itu, biasakan menyimpan ponsel di dalam saku atau tas saat bertemu orang lain. Jika tidak ada keperluan mendesak, hindari meletakkannya di tangan atau terus-menerus melihat layar.
Kebiasaan sederhana ini memperlihatkan bahwa Anda menghargai waktu dan perhatian lawan bicara. Selain membuat interaksi terasa lebih nyaman, sikap tersebut juga membantu Anda membangun kesan sebagai pribadi yang sopan dan penuh perhatian.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk
Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022