7 Perilaku Umum yang Dianggap Memberikan Rasa Positif yang Berlebihan di Tempat Kerja

seseorang yang memberikan energi positif di tempat kerja./Magnific/magnific
JawaPos.com - Di tempat kerja, sikap positif sering dianggap sebagai kualitas yang sangat berharga. Karyawan yang ramah, optimistis, mudah tersenyum, senang membantu, dan mampu menjaga suasana tetap menyenangkan biasanya dipandang sebagai sosok yang menyenangkan untuk diajak bekerja sama.
Tidak ada yang salah dengan menjadi pribadi yang positif. Bahkan, suasana kerja yang sehat memang membutuhkan optimisme, empati, penghargaan, dan kemampuan melihat peluang di tengah kesulitan.
Namun, psikologi juga mengenal sisi lain dari sikap positif: positivitas yang berlebihan.
Ketika seseorang terlalu sering berusaha terlihat positif, menekan emosi negatif, menghindari konflik, atau terus-menerus meyakinkan orang lain bahwa semuanya baik-baik saja, sikap tersebut justru dapat menjadi tidak sehat. Dalam konteks tertentu, perilaku semacam ini dapat membuat seseorang terlihat seperti memberikan “rasa positif” yang terlalu kuat kepada lingkungan kerja.
Masalahnya bukan pada senyum, keramahan, atau optimisme itu sendiri. Masalah muncul ketika sikap positif digunakan untuk menutupi masalah, menghindari kenyataan, mencari penerimaan, atau membuat orang lain merasa harus ikut positif.
Dilansir dari Psychology Today pada Senin (5/10), terdapat tujuh perilaku yang cukup umum dan dapat menjadi tanda bahwa seseorang sedang memberikan rasa positif secara berlebihan di tempat kerja.
1. Selalu Mengatakan “Tidak Apa-Apa” Meskipun Jelas Ada Masalah
Salah satu bentuk positivitas berlebihan yang paling mudah ditemukan adalah kebiasaan mengatakan:
“Nggak apa-apa.”
Kalimat ini sebenarnya sangat normal. Dalam situasi tertentu, kemampuan untuk tidak memperbesar masalah merupakan bentuk kedewasaan emosional.
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