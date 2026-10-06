Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Selasa, 6 Oktober 2026 | 16.41 WIB

7 Perilaku Umum yang Dianggap Memberikan Rasa Positif yang Berlebihan di Tempat Kerja

seseorang yang memberikan energi positif di tempat kerja./Magnific/magnific - Image

seseorang yang memberikan energi positif di tempat kerja./Magnific/magnific

JawaPos.com - Di tempat kerja, sikap positif sering dianggap sebagai kualitas yang sangat berharga. Karyawan yang ramah, optimistis, mudah tersenyum, senang membantu, dan mampu menjaga suasana tetap menyenangkan biasanya dipandang sebagai sosok yang menyenangkan untuk diajak bekerja sama.

Tidak ada yang salah dengan menjadi pribadi yang positif. Bahkan, suasana kerja yang sehat memang membutuhkan optimisme, empati, penghargaan, dan kemampuan melihat peluang di tengah kesulitan.

Namun, psikologi juga mengenal sisi lain dari sikap positif: positivitas yang berlebihan.

Ketika seseorang terlalu sering berusaha terlihat positif, menekan emosi negatif, menghindari konflik, atau terus-menerus meyakinkan orang lain bahwa semuanya baik-baik saja, sikap tersebut justru dapat menjadi tidak sehat. Dalam konteks tertentu, perilaku semacam ini dapat membuat seseorang terlihat seperti memberikan “rasa positif” yang terlalu kuat kepada lingkungan kerja.

Masalahnya bukan pada senyum, keramahan, atau optimisme itu sendiri. Masalah muncul ketika sikap positif digunakan untuk menutupi masalah, menghindari kenyataan, mencari penerimaan, atau membuat orang lain merasa harus ikut positif.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (5/10), terdapat tujuh perilaku yang cukup umum dan dapat menjadi tanda bahwa seseorang sedang memberikan rasa positif secara berlebihan di tempat kerja.

1. Selalu Mengatakan “Tidak Apa-Apa” Meskipun Jelas Ada Masalah

Salah satu bentuk positivitas berlebihan yang paling mudah ditemukan adalah kebiasaan mengatakan:

“Nggak apa-apa.”

Kalimat ini sebenarnya sangat normal. Dalam situasi tertentu, kemampuan untuk tidak memperbesar masalah merupakan bentuk kedewasaan emosional.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Perilaku agar Kamu Lebih Aman dalam Hubungan Romantis Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

7 Perilaku agar Kamu Lebih Aman dalam Hubungan Romantis Menurut Psikologi

Minggu, 4 Oktober 2026 | 15.25 WIB

6 Perilaku Pamer di Tempat Kerja yang Bikin Rekan Kerja Toxic dan Merusak Lingkungan Kerja - Image
Kepribadian

6 Perilaku Pamer di Tempat Kerja yang Bikin Rekan Kerja Toxic dan Merusak Lingkungan Kerja

Kamis, 1 Oktober 2026 | 06.45 WIB

HP Sering Lowbat Saat Mau Berangkat Kerja? Ini 7 Perilaku yang Mungkin Ada di Baliknya - Image
Kepribadian

HP Sering Lowbat Saat Mau Berangkat Kerja? Ini 7 Perilaku yang Mungkin Ada di Baliknya

Kamis, 1 Oktober 2026 | 00.23 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

4

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

5

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

6

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

7

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

8

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

9

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore