Ingin Mengatasi Rasa Takut saat Berbicara di Depan Umum? Lakukan 7 Cara Ini untuk Menguranginya

JawaPos.com - Berbicara di depan umum merupakan salah satu situasi yang dapat membuat seseorang merasa sangat gugup. Bahkan, orang yang sebenarnya cukup percaya diri dalam kehidupan sehari-hari bisa tiba-tiba merasa cemas ketika harus berdiri di depan banyak orang.

Jantung berdebar, telapak tangan berkeringat, suara bergetar, pikiran mendadak kosong, hingga muncul keinginan untuk menghindari situasi tersebut adalah beberapa pengalaman yang cukup umum.

Masalahnya, rasa takut berbicara di depan umum sering kali membuat seseorang meragukan kemampuan dirinya sendiri.

"Bagaimana kalau saya salah?"

"Bagaimana kalau orang-orang menertawakan saya?"

"Bagaimana kalau saya tiba-tiba lupa semua yang ingin saya sampaikan?"

Pikiran-pikiran seperti ini justru dapat membuat kecemasan semakin kuat.

Dalam psikologi, rasa takut tersebut dapat berkaitan dengan kecemasan terhadap evaluasi sosial, yaitu kekhawatiran bahwa orang lain akan menilai, mengkritik, atau mempermalukan diri kita. Kabar baiknya, rasa takut ini bukan sesuatu yang harus selalu diterima begitu saja.

Kemampuan berbicara di depan umum dapat dilatih. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam psikologi adalah mengubah cara seseorang memandang situasi yang ditakutinya sekaligus membiasakan diri menghadapi situasi tersebut secara bertahap.