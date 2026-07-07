10 Hal yang Tidak Pernah Dilakukan Orang Percaya Diri di Depan Umum Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kepercayaan diri sering disalahpahami sebagai sikap yang selalu dominan, selalu berbicara keras, atau selalu menjadi pusat perhatian.

Padahal, dalam psikologi, kepercayaan diri lebih dekat dengan self-efficacy (keyakinan pada kemampuan diri) dan self-regulation (kemampuan mengatur perilaku dan emosi), bukan sekadar gaya tampil.

Orang yang benar-benar percaya diri justru memiliki batas perilaku yang jelas di ruang publik. Mereka tidak bertindak impulsif hanya karena merasa “nyaman”, dan tidak mengorbankan persepsi sosial demi validasi sesaat.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (5/7), terdapat 10 hal yang umumnya tidak dilakukan oleh orang yang percaya diri di depan umum, berdasarkan temuan psikologi sosial, komunikasi, dan perilaku.

1. Tidak mencari validasi berlebihan dari orang lain

Orang percaya diri tidak menjadikan respons orang lain sebagai tolok ukur utama nilai diri mereka.

Dalam psikologi, ini berkaitan dengan internal locus of evaluation—penilaian berasal dari dalam diri, bukan dari persetujuan eksternal.

Mereka bisa menerima pujian, tetapi tidak bergantung padanya. Sebaliknya, orang yang kurang percaya diri cenderung:

sering mengecek reaksi orang lain

mudah berubah pendapat agar disukai

cemas jika tidak mendapat respon positif