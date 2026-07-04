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Rabbany Wanadriani
Minggu, 5 Juli 2026 | 05.22 WIB

8 Hal Ini Anti Dilakukan oleh Wanita Berkelas di Depan Umum, Apa Saja?

ilustrasi wanita berkelas. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Sosok wanita berkelas memiliki pesona yang terpancar secara alami dan tidak dapat dibuat-buat.

Menjadi wanita berkelas bukan ditentukan oleh kemewahan atau barang-barang yang dimiliki, melainkan dari sikap, perilaku, dan cara membawa diri dalam berbagai situasi.

Tak hanya itu, kualitas diri juga tercermin dari hal-hal yang sengaja dihindari, terutama ketika berada di hadapan banyak orang.

Mengutip Baseline, berikut delapan hal yang umumnya tidak dilakukan wanita berkelas saat berada di ruang publik.

1. Menarik perhatian yang tidak perlu

Wanita berkelas tidak merasa perlu menjadi orang yang paling berisik di ruangan. Mereka tidak menciptakan keributan atau menuntut perhatian hanya demi itu.

Sebaliknya, mereka membiarkan kepercayaan diri, kebaikan, dan kehadiran berbicara sendiri.

2. Berbicara buruk tentang orang lain

Seorang wanita berkelas tahu bahwa bergosip atau berbicara buruk tentang orang lain merupakan tindakan tidak terpuji.

Alih-alih merendahkan orang lain, mereka memilih untuk tetap diam.

3. Mengeluh dengan keras

Wanita berkelas memahami bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai keinginannya dan ketika masalah muncul, mereka menanganinya dengan anggun.

Alih-alih menciptakan kehebohan di depan umum, mereka menangani masalah dengan tenang dan penuh rasa hormat.

4. Terlalu banyak berbagi informasi pribadi

Editor: Setyo Adi Nugroho
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