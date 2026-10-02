6 Ciri Psikologi Orang yang Nyaman Diajak Berinteraksi Setiap Saat

Ciri psikologi orang yang nyaman diajak berinteraksi setiap saat./Magnific/ benzoix
JawaPos.com - Psikologi orang yang nyaman diajak berinteraksi tercermin dari sikap tenang yang tidak membuat orang lain merasa terbebani.
Kenyamanan berada di dekat seseorang bukan berarti orang tersebut selalu ceria dan penuh semangat sepanjang waktu.
Mereka memahami keseimbangan antara bersikap ramah dan tetap jujur tanpa harus menyembunyikan perasaan sebenarnya.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (2/10), berikut enam ciri psikologi orang yang nyaman diajak berinteraksi dan membuat orang lain merasa tenang berada di dekatnya.
1. Tidak mudah menganggap segala hal sebagai serangan pribadi
Orang yang nyaman diajak berinteraksi tidak mudah tersinggung terhadap suasana hati orang lain.
Ketika seseorang terlihat kesal, mereka tidak langsung menganggap dirinya menjadi penyebab utama masalah tersebut.
Kecerdasan emosional yang tinggi membantu mereka memahami suasana hati orang lain tanpa perlu bersikap defensif.
Sikap ini membuat orang lain merasa aman berbagi cerita pribadi tanpa takut memicu konflik.
2. Mampu menertawakan kesalahan diri sendiri
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