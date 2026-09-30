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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 30 September 2026 | 23.11 WIB

Bukan Selalu karena Cinta, Ini 7 Alasan Pasangan Tetap Bersama

cara sederhana berhenti peduli pada hal-hal tidak penting dan mulai hidup bebas. ( Freepik/ DC Studio) - Image

cara sederhana berhenti peduli pada hal-hal tidak penting dan mulai hidup bebas. ( Freepik/ DC Studio)

JawaPos.com – Tidak semua pasangan yang masih tinggal bersama memiliki hubungan yang sama seperti ketika pertama kali menjalin kasih. Seiring berjalannya waktu, perasaan romantis dapat berubah, sementara berbagai alasan lain membuat keduanya tetap mempertahankan kehidupan bersama.

Ada pasangan yang bertahan karena sudah merasa nyaman dengan rutinitas yang dijalani. Ada pula yang mempertimbangkan anak, kondisi finansial, tempat tinggal, atau berbagai tanggung jawab yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

Situasi tersebut membuat hubungan menjadi lebih kompleks. Dari luar, mereka mungkin terlihat baik-baik saja sebagai pasangan, tetapi dinamika emosional di dalam hubungan bisa saja sudah mengalami banyak perubahan.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat sejumlah tanda yang dalam pembahasan psikologi populer kerap dikaitkan dengan pasangan yang tetap bersama meskipun kedekatan romantis mulai berkurang. Berikut di antaranya:

1. Kenyamanan Lebih Dominan daripada Romantisme

Pada hubungan yang telah berlangsung lama, intensitas perasaan seperti ketika masa pendekatan memang dapat berubah. Rasa nyaman, kebiasaan, dan kedekatan yang terbentuk selama bertahun-tahun kemudian menjadi bagian penting dalam hubungan.

Bagi sebagian pasangan, kenyamanan tersebut menjadi alasan untuk terus mempertahankan kehidupan bersama meskipun hubungan romantis tidak lagi terasa kuat.

Mereka mungkin tetap saling membantu dan menjalani rutinitas seperti biasa, tetapi hubungan yang terjalin lebih menyerupai kerja sama atau persahabatan daripada hubungan penuh gairah.

2. Pertengkaran Kecil Semakin Sering Terjadi

Hubungan yang mengalami masalah tidak selalu ditandai dengan pertengkaran besar. Justru, ketegangan terkadang muncul melalui persoalan kecil yang berulang.

Hal sederhana seperti pekerjaan rumah, kebiasaan pasangan, cara berkomunikasi, atau masalah sehari-hari bisa menjadi pemicu perselisihan.

Jika ketidakpuasan terhadap hubungan sudah menumpuk, persoalan kecil dapat terasa jauh lebih mengganggu dibandingkan sebelumnya. Namun, sering bertengkar saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa cinta telah hilang karena konflik juga bisa terjadi dalam hubungan yang tetap sehat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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