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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 30 September 2026 | 23.03 WIB

Bukan Sekadar Kebiasaan, Ini 7 Ciri Orang yang Gemar Mengecek Jam Tangan

seseorang yang sering memeriksa waktu dari jam tangan - Image

seseorang yang sering memeriksa waktu dari jam tangan

JawaPos.com – Kehadiran smartphone membuat aktivitas sehari-hari menjadi semakin praktis. Hanya dengan melihat layar ponsel, seseorang sudah bisa mengetahui waktu secara cepat dan akurat.

Namun, di tengah kebiasaan tersebut, masih banyak orang yang memilih melihat jam tangan ketika ingin mengetahui waktu, bahkan saat ponsel sedang berada di tangannya.

Sekilas, tindakan tersebut mungkin terlihat sepele. Bisa saja seseorang memang sudah terbiasa menggunakan jam tangan atau merasa cara tersebut lebih cepat. Meski begitu, dalam pembahasan psikologi populer, kebiasaan sehari-hari terkadang dikaitkan dengan kecenderungan tertentu dalam karakter seseorang.

Dilansir dari Geediting, kebiasaan menggunakan jam tangan untuk melihat waktu meskipun membawa ponsel disebut dapat dikaitkan dengan sejumlah karakter. Berikut tujuh di antaranya:

1. Menghargai waktu dan cenderung disiplin

Orang yang terbiasa mengandalkan jam tangan dapat memiliki perhatian yang cukup besar terhadap waktu. Bagi mereka, mengetahui waktu secara cepat membantu menjaga aktivitas tetap berjalan sesuai jadwal.

Jam tangan juga bisa menjadi pengingat sederhana untuk mengatur kegiatan, mulai dari bekerja, menghadiri pertemuan, hingga menyelesaikan berbagai tugas.

Meski demikian, kebiasaan ini tentu tidak otomatis membuktikan bahwa seseorang memiliki tingkat kedisiplinan tertentu.

2. Menyukai keteraturan

Kebiasaan menggunakan alat yang sama untuk tujuan tertentu juga dapat mencerminkan preferensi terhadap rutinitas.

Orang seperti ini mungkin merasa lebih nyaman ketika segala sesuatu berada dalam pola yang sudah dikenalnya. Jam tangan menjadi salah satu bagian dari rutinitas tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari, kecenderungan menyukai keteraturan juga bisa terlihat dari cara mereka mengatur jadwal, pekerjaan, atau berbagai kebutuhan pribadi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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