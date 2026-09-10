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Rabbany Wanadriani
Jumat, 11 September 2026 | 03.09 WIB

Tak Perlu Banyak Bicara, 6 Ciri Orang yang Cepat Memahami Situasi Menurut Psikologi

ilustrasi teman-teman yang mengobrol. (freepik) - Image

ilustrasi teman-teman yang mengobrol. (freepik)

JawaPos.com - Pernah bertemu seseorang yang seolah bisa langsung mengetahui suasana sebuah tempat hanya beberapa saat setelah datang? Mereka biasanya mampu merasakan apakah kondisi sedang santai, tegang, canggung, atau justru penuh semangat tanpa harus menunggu seseorang menjelaskannya.

Kemampuan semacam ini bukan berarti seseorang dapat membaca pikiran atau memiliki kemampuan supranatural. Dalam konteks psikologi, kepekaan tersebut lebih berkaitan dengan kemampuan mengamati, memahami perilaku, mengenali emosi, serta menangkap berbagai sinyal sosial yang muncul dalam sebuah interaksi.

Orang dengan kemampuan membaca situasi secara cepat biasanya memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin dilewatkan orang lain. Dilansir Geediting, terdapat sejumlah karakteristik yang kerap terlihat pada orang yang mampu memahami suasana dan dinamika sosial dengan cepat.

Berikut tujuh cirinya.

1. Memiliki kemampuan observasi yang kuat

Orang yang cepat memahami situasi biasanya tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Ketika berada di lingkungan baru, mereka cenderung mengamati keadaan terlebih dahulu.

Bahasa tubuh, ekspresi wajah, cara seseorang berbicara, hingga interaksi antarpersona dapat menjadi informasi bagi mereka. Dengan memperhatikan detail-detail tersebut, mereka bisa mendapatkan gambaran mengenai suasana sebelum ikut terlibat dalam percakapan.

Kebiasaan mengamati inilah yang membuat mereka sering terlihat lebih cepat memahami apa yang sedang terjadi di sekelilingnya.

2. Mudah menyesuaikan diri

Situasi sosial dapat berubah dengan cepat. Orang yang memiliki kepekaan tinggi biasanya mampu menyesuaikan sikap ketika menghadapi perubahan tersebut.

Mereka dapat mengubah cara berbicara, topik pembicaraan, ekspresi, maupun bahasa tubuh sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung.

Kemampuan beradaptasi membuat mereka tidak mudah terlihat salah tempat atau salah membaca suasana ketika berinteraksi dengan orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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