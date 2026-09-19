Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Sabtu, 19 September 2026 | 17.15 WIB

7 Ciri Orang yang Terbiasa Meminta Maaf Bahkan Sebelum Mengajukan Permintaan

ilustrasi orang yang melakukan permintaan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Pernahkah Anda memperhatikan seseorang yang hampir selalu mengawali pertanyaan atau permintaannya dengan kalimat, “Maaf mengganggu”?

Sekilas, ungkapan tersebut terdengar sebagai bentuk kesopanan. Namun, jika digunakan berulang kali, pilihan kata tertentu dapat mencerminkan cara seseorang memandang dirinya sendiri maupun hubungannya dengan orang lain.

Dalam konteks psikologi, kebiasaan berkomunikasi seperti ini dapat dikaitkan dengan sejumlah kecenderungan kepribadian. Namun, satu kebiasaan berbicara saja tentu tidak cukup untuk menentukan karakter atau kondisi psikologis seseorang.

Dilansir Expert Editor, berikut sejumlah karakter yang disebut dapat ditemukan pada orang yang terbiasa mengucapkan “maaf mengganggu” sebelum menyampaikan keperluannya.

1. Sangat Mempertimbangkan Perasaan Orang Lain

Orang yang terbiasa mengatakan “maaf mengganggu” mungkin memiliki perhatian besar terhadap kenyamanan orang lain.

Sebelum menyampaikan keinginan, mereka cenderung memikirkan apakah kehadiran atau permintaannya akan merepotkan. Mereka berusaha memastikan orang lain tidak merasa terbebani.

Sikap tersebut dapat terlihat sebagai bentuk empati karena mereka berusaha memahami situasi dari sudut pandang orang lain.

2. Sering Mengecilkan Kebutuhan Sendiri

Kebiasaan meminta maaf sebelum meminta sesuatu juga dapat muncul dari kecenderungan menganggap kebutuhan pribadi tidak terlalu penting.

Seseorang mungkin merasa permintaannya terlalu merepotkan atau khawatir akan dianggap banyak menuntut. Akibatnya, permintaan maaf digunakan sebagai cara untuk “mengurangi” kesan bahwa dirinya sedang membebani orang lain.

Jika dilakukan terus-menerus, pola tersebut dapat membuat seseorang kurang nyaman dalam menyampaikan kebutuhan secara terbuka.

3. Cenderung Ingin Menyenangkan Orang Lain

Ungkapan “maaf mengganggu” juga bisa muncul pada orang yang sangat ingin menjaga perasaan orang lain.

Mereka mungkin berusaha menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan penolakan atau konflik. Karena itu, mereka memilih bahasa yang sangat hati-hati ketika hendak meminta bantuan, menyampaikan pendapat, atau mengajukan sesuatu.

Dalam beberapa situasi, kecenderungan tersebut dapat beririsan dengan perilaku yang sering disebut people pleasing, meskipun kebiasaan meminta maaf saja tidak otomatis berarti seseorang merupakan people pleaser.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tak Perlu Banyak Bicara, 6 Ciri Orang yang Cepat Memahami Situasi Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Tak Perlu Banyak Bicara, 6 Ciri Orang yang Cepat Memahami Situasi Menurut Psikologi

Jumat, 11 September 2026 | 03.09 WIB

Dibentuk Keadaan, 8 Ciri Orang yang Sejak Lama Terbiasa Mengandalkan Diri Sendiri - Image
Kepribadian

Dibentuk Keadaan, 8 Ciri Orang yang Sejak Lama Terbiasa Mengandalkan Diri Sendiri

Rabu, 9 September 2026 | 23.57 WIB

8 Ciri Orang yang Gemar Membaca Pesan WhatsApp tetapi Jarang Merespons Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Ciri Orang yang Gemar Membaca Pesan WhatsApp tetapi Jarang Merespons Menurut Psikologi

Rabu, 9 September 2026 | 22.07 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

4

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

5

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

6

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

7

Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad

9

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

10

Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore