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Ryandi Zahdomo
Rabu, 30 September 2026 | 19.42 WIB

Kopi Hitam vs Latte: Pilihan Bisa Ungkap Sifat Asli Anda!

Petugas memilah biji kopi dari kebun kopi. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Petugas memilah biji kopi dari kebun kopi. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Pilihan racikan kopi yang diminum sehari-hari ternyata mencerminkan pola pikir, kecenderungan kontrol emosi, hingga cara seseorang berinteraksi secara sosial.

Riset psikologi terhadap 1.000 penikmat kopi mengungkapkan bahwa jenis seduhan favorit, mulai dari kopi hitam, latte, es kopi dingin, hingga kopi kustom, memiliki korelasi konsisten dengan tipe kepribadian dan kondisi genetik seseorang.

Rutinitas sederhana saat memesan kopi dapat memberikan wawasan mengenai karakter batin diri sendiri maupun orang-orang di sekitar. Setiap varian kopi menyimpan hubungan psikologis unik yang membentuk gaya hidup para penikmatnya.

Dikutip dari Your Tango, berikut empat klasifikasi kepribadian berdasarkan racikan kopi favorit menurut riset ahli psikologi:

1. Peminum Kopi Hitam: Sosok Efisien dan Berpikir Pragmatis

Penikmat kopi hitam murni tanpa pemanis atau susu diidentifikasi sebagai pribadi yang lugas, efisien, dan menyukai kesederhanaan. 

Psikolog klinis Dr. Ramani Durvasula menemukan bahwa kelompok ini umumnya memegang teguh nilai tradisional dan berorientasi pada tujuan, meski terkadang cenderung keras kepala.

Dari sisi genetika, riset Northwestern University menunjukkan bahwa penggemar kopi hitam dan cokelat pahit memproses kafein lebih cepat di dalam tubuh. 

Penulis studi, Marilyn Cornelis, menjelaskan bahwa percepatan metabolisme ini menyebabkan efek stimulasi kafein memudar lebih singkat.

Pudarnya efek kafein dengan cepat menjadi alasan mengapa pencinta kopi hitam terkadang mengalami perubahan suasana hati yang dinamis. Meskipun dapat terlihat agak pemarah saat efek kafein hilang, mereka tetap merupakan pribadi pragmatis yang fokus pada hasil akhir.

Editor: Sabik Aji Taufan
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Sumber: YourTango
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