Felix Zulhendri: Konsumsi Kopi Bisa Menurunkan Risiko Kanker Hati hingga 40 Persen

Ilustrasi kopi / Magnific
JawaPos.com - Kopi selama ini identik dengan minuman untuk menjaga stamina dan mengusir rasa kantuk. Namun, sejumlah penelitian juga menemukan adanya hubungan antara konsumsi kopi dengan kondisi kesehatan hati.
Konten kreator Felix Zulhendri turut membahas temuan tersebut. Ia menyoroti penelitian berskala besar yang melibatkan ratusan ribu orang selama sekitar 13 tahun untuk melihat keterkaitan antara konsumsi kopi dengan berbagai penyakit hati.
Menurut Felix, kelompok yang rutin mengonsumsi kopi memiliki risiko lebih rendah mengalami sejumlah masalah pada liver, termasuk sirosis, kanker hati, hingga kematian akibat penyakit hati.
“Rutin minum kopi, sehat nggak buat liver kita?," ujar Felix Zulhendri mengawali dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya.
Ia kemudian menjelaskan bahwa penelitian tersebut membandingkan kondisi kesehatan orang yang mengonsumsi kopi dengan mereka yang tidak minum kopi.
“Studi terbaru di ratusan ribu orang membandingkan kesehatan liver di orang-orang yang tidak konsumsi kopi dan orang-orang yang konsumsi kopi, di follow up selama 13 tahun,” katanya.
Felix menyebut hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan risiko yang cukup signifikan pada kelompok peminum kopi.
“Ternyata orang-orang yang sering konsumsi kopi resiko mereka kena penyakit liver seperti sirosis, kanker hati, dan kematian karena penyakit liver menurun secara signifikan sampai sekitar 30-40 persen dibandingkan dengan orang-orang yang tidak konsumsi kopi,” lanjutnya.
Felix juga memberikan catatan mengenai jenis minuman yang dimaksud ketika membahas manfaat kopi untuk liver. Menurut dia, kopi yang memberikan manfaat bagi kesehatan adalah kopi murni, bukan cairan yang diberikan rasa kopi.
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Jawa Pos
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