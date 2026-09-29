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Ilham Safutra
Selasa, 29 September 2026 | 17.34 WIB

Menikmati Seduhan Kopi dengan Konsep Omakase, Percayakan Racikan Sepenuhnya kepada Barista

Coffee Blossom sebagai welcome drink. Berupa teh bunga kopi dari Longboard Estate, Panama. (Dok. Roemah Koffie Gunawarman) - Image

Coffee Blossom sebagai welcome drink. Berupa teh bunga kopi dari Longboard Estate, Panama. (Dok. Roemah Koffie Gunawarman)

JawaPos.com - Ada banyak jenis bentuk cara penyajian kopi di belahan dunia. Di Indonesia seduhan tradisional yang paling dikenal dan tidak berubah dari zaman dulu sampai sekarang yakni kopi tubruk. Bagaimana dengan seduhan dengan konsep omakase.

Ngopi dengan konsep omakase merupakan cara ngopi yang diadopsi dari Jepang. Kalau di Jepang, omakase merupakan budaya kuliner yang secara secara harfiah berarti “Leave it to me”.

Di Indonesia ngopi dengan konsep omakase bakal ditemukan nantinya di Roemah Koffie. Yaitu, barista menentukan, meracik, serta mempresentasikan sajian kopi secara langsung di hadapan pelanggan.

Dengan konsep ini, pelanggan mendapatkan pengalaman mengenal kopi secara dekat dan personal lewat craftsmanship para barista; bagaimana karakter beans, metode brewing, temperatur, teknik, dan alat dapat menghasilkan cita rasa yang berbeda, meski dari biji kopi yang sama.

Konsep itu baru diperkenalkan melalui soft launching di Roemah Koffie Gunawarman, Jakarta, pada Selasa (27/9). Perkenalan itu menghadirkan George Peng, champion World Brewers Cup 2025 dan juga Founder Captain George Coffee & Roastery, Tiongkok.

CEO dan Founder Roemah Koffie Felix TJ mengatakan, inovasi omakase merupakan bagian dari pendekatan diplomasi kopi yang terus didorong menciptakan ruang agar kopi tidak hanya diminum, tetapi juga dibicarakan, dipahami, dan diapresiasi.

"Kami ingin menyuarakan bahwa kualitas beans kopi dari Indonesia mampu bersaing di panggung yang sama dengan beans global. Ketika craftsmanship di balik secangkir kopi semakin dipahami, kopi pun dapat dilihat bukan sekadar sebagai minuman, tetapi sebagai seni yang layak dihargai,” kata Felix TJ dalam keterangannya diterima JawaPos.com pada Selasa (28/9).

Omakase Coffee Experience membawa pelanggan dalam perjalanan rasa yang dimulai dari kopi global dan berlanjut ke eksplorasi kopi Indonesia. Perjalanan dibuka dengan Coffee Blossom sebagai welcome drink, berupa teh bunga kopi dari Longboard Estate, Panama.

Berasal dari small-batch yang terbatas, sajian ini menawarkan sensasi ringan dan aromatik dengan nuansa floral. Sajian itu menjadi pembuka yang membangun pengalaman sensorik sebelum pelanggan melanjutkan ke menu berikutnya.

Editor: Ilham Safutra
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