Rentan Terganggu Suara Bising Saat Kerja? Studi Ungkap Tanda Otak Jenius Kreatif

JawaPos.com - Ketidakmampuan otak memblokir suara bising di sekitar tempat kerja ternyata bukan sekadar tanda mudah teralih perhatiannya, melainkan indikator tingkat kreativitas di atas rata-rata.

Studi dari Northwestern University menemukan bahwa individu dengan pencapaian kreatif tinggi cenderung memiliki sistem penyaringan sensorik yang jauh lebih sensitif.

Kondisi tersebut membuat otak menyerap lebih banyak detail lingkungan sekitar yang kemudian diolah menjadi gagasan inovatif.

Ketimbang dianggap sebagai kelemahan, kerentanan terhadap gangguan suara latar belakang merupakan mekanisme unik otak dalam merangkai pemikiran yang out-of-the-box.

Jejak Sains dan Kebiasaan Tokoh Genius Dunia Sensitivitas tinggi terhadap gangguan suara latar belakang memiliki rekam jejak panjang dalam sejarah intelektual manusia. Sastrawan ternama seperti Marcel Proust dan Anton Chekhov, hingga ilmuwan Charles Darwin, dikenal sangat terganggu oleh kebisingan dan mengandalkan penyumbat telinga saat menciptakan karya besar.

Riset Northwestern University yang melibatkan 100 partisipan menguji pencapaian kreatif dunia nyata serta kemampuan pemikiran divergen di laboratorium.

Hasilnya menegaskan bahwa partisipan yang menghasilkan jawaban paling kreatif adalah mereka yang sangat peka terhadap gangguan suara di sekitarnya.

"Sensitivitas sensorik memberikan kedalaman perspektif bagi pemiliknya jika dikelola dengan tepat. Otak yang menyerap lebih banyak rangsangan luar memiliki bahan mentah yang lebih kaya untuk dirangkai menjadi karya bernilai tinggi," ujar Penulis Utama Studi, Darya Zabelin