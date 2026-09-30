Tes Kepribadian Lewat Postur Tubuh: Cara Berdiri Ungkap Sifat Asli Anda!

JawaPos.com - Cara seseorang menopang tubuh dan memposisikan kepala saat berdiri dalam kehidupan sehari-hari ternyata menyimpan rahasia besar mengenai karakter serta kepribadian batin mereka.

Penelitian ilmiah terbaru dari McGill University mengungkapkan bahwa postur berdiri alami manusia bukan sekadar gambaran suasana hati sementara, melainkan cermin dari sifat dominasi, tingkat empati, hingga kecenderungan manipulatif seseorang.

Para peneliti mengamati bahwa kemiringan leher dan kecenderungan tubuh saat berdiri tegak atau membungkuk secara konsisten berkorelasi dengan respons psikologis tertentu.

Seseorang yang secara refleks menengadahkan dagu saat berdiri cenderung memiliki ambisi dominasi yang kuat, sementara mereka yang memiliki postur lebih fleksibel umumnya lebih mudah diajak berinteraksi secara sosial.

Dikutip dari Your Tango, analisis bahasa tubuh saat berdiri ini memberikan sudut pandang ilmiah baru untuk memahami karakter seseorang secara lebih mendalam tanpa harus menunggu interaksi verbal yang panjang.

Berikut adalah tiga temuan utama riset sains mengenai rahasia kepribadian di balik cara berdiri seseorang.

1. Rahasia Kepribadian di Balik Postur Tegak dan Posisi Dagu Studi dari McGill University yang dipimpin oleh Soren Wanio-Theberge dan Jorge Armony meneliti 608 partisipan dewasa muda melalui analisis foto postur berdiri alami.

Hasilnya menunjukkan bahwa individu yang secara konsisten berdiri sangat tegak dengan pinggul agak ke depan dan dagu terangkat tinggi meraih skor lebih tinggi pada sifat berorientasi dominasi.