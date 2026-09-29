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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 29 September 2026 | 22.30 WIB

8 Kepribadian Anak yang Terbentuk akibat Dampak Pilih Kasih Orang Tua Menurut Psikologi

Kepribadian anak yang terbentuk akibat dampak pilih kasih orang tua menurut psikologi / foto : Magnific/ 8photo - Image

Kepribadian anak yang terbentuk akibat dampak pilih kasih orang tua menurut psikologi / foto : Magnific/ 8photo

JawaPos.com - Favoritisme orang tua menunjukkan bahwa dampak pilih kasih orang tua jauh lebih umum terjadi daripada yang disadari dan meninggalkan bekas pada kepribadian anak dewasa.

Trauma masa kecil yang lahir dari pola favoritism dalam keluarga mendorong anak untuk mengembangkan mekanisme bertahan yang terbawa hingga kehidupan dewasa mereka.

Psikologi favoritisme orang tua mengungkap bahwa kepribadian anak dewasa yang tumbuh dalam lingkungan pilih kasih cenderung memiliki pola pikir dan perilaku yang menghambat kebahagiaan sejati.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (29/9), berikut delapan kepribadian anak dewasa yang paling umum terbentuk akibat dampak pilih kasih orang tua dan trauma masa kecil yang belum terselesaikan.

1. Selalu merasa perlu bersaing dengan orang lain

Penelitian menunjukkan bahwa hubungan antar saudara kandung yang dibesarkan dalam keluarga pilih kasih cenderung mengalami keretakan yang terbawa hingga dewasa.

Rasa harga diri yang terbentuk dari perhatian orang tua membuat mereka kesulitan merasa cukup tanpa terus-menerus bersaing dengan orang di sekitar mereka.

Kompetisi menjadi cara bertahan yang mengakar karena mereka terbiasa mengukur nilai diri sendiri berdasarkan siapa yang lebih unggul, bukan berdasarkan pertumbuhan pribadi yang mandiri.

2. Merasakan tekanan besar untuk tidak mengecewakan orang lain

Anak yang dulu menjadi favorit orang tua sering tumbuh membawa beban ekspektasi tinggi yang tidak pernah benar-benar mereka pilih sendiri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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