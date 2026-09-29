Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 29 September 2026 | 22.25 WIB

7 Tips Introvert Menjadi Pemimpin Paling Dihormati Tanpa Mengubah Kepribadian Menurut Psikologi

Tips introvert menjadi pemimpin dihormati tanpa mengubah kepribadian menurut psikologi / foto : Magnific/ pressfoto - Image

Tips introvert menjadi pemimpin dihormati tanpa mengubah kepribadian menurut psikologi / foto : Magnific/ pressfoto

JawaPos.com - Banyak orang keliru mengira bahwa menjadi pemimpin yang dihormati hanya bisa dilakukan oleh orang dengan kepribadian ekstrovert yang vokal.

Psikologi membuktikan bahwa introvert justru memiliki kualitas kepemimpinan yang sangat kuat dan tidak perlu mengubah siapa diri mereka.

Penelitian dari Harvard Business Review bahkan menunjukkan bahwa pemimpin introvert sering lebih efektif memimpin tim yang proaktif dan kreatif.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (29/9), berikut tujuh hal yang secara konsisten dilakukan introvert untuk menjadi pemimpin yang sangat dihormati tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain.

1. Mendengarkan dengan penuh perhatian sebelum berbicara

Introvert secara alami lebih suka mendengarkan daripada berbicara, dan dalam konteks kepemimpinan kemampuan ini menjadi aset yang luar biasa.

Pemimpin yang benar-benar mendengarkan menciptakan lingkungan di mana setiap anggota tim merasa suaranya benar-benar dihargai dan diperhitungkan.

Ketika tim merasa didengar, semangat kerja meningkat dan kolaborasi berjalan lebih terbuka serta produktif dari sebelumnya.

Introvert tidak mendominasi percakapan sehingga ruang bagi ide-ide orang lain terbuka lebih lebar dan lebih bebas.

Justru dengan tidak memonopoli diskusi, pemimpin introvert mendorong munculnya suara-suara baru yang sebelumnya enggan berbicara.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Gelar Rapimnas dan Munas, AMPI Targetkan Dapat Pemimpin Terbaik - Image
Politik

Gelar Rapimnas dan Munas, AMPI Targetkan Dapat Pemimpin Terbaik

Senin, 28 September 2026 | 19.51 WIB

Jika Kamu Sedang di Masa Penuh Tekanan tetapi Harus Menjadi Pemimpin yang Baik, Lakukan 6 Cara Ini - Image
Kepribadian

Jika Kamu Sedang di Masa Penuh Tekanan tetapi Harus Menjadi Pemimpin yang Baik, Lakukan 6 Cara Ini

Kamis, 24 September 2026 | 03.09 WIB

7 Alasan Mengapa Karyawan Menyembunyikan Pengetahuannya, dan Apa yang Dapat Dilakukan Pemimpin - Image
Kepribadian

7 Alasan Mengapa Karyawan Menyembunyikan Pengetahuannya, dan Apa yang Dapat Dilakukan Pemimpin

Rabu, 23 September 2026 | 03.50 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

4

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

5

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

6

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

7

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

8

Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore