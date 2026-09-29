7 Tips Introvert Menjadi Pemimpin Paling Dihormati Tanpa Mengubah Kepribadian Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang keliru mengira bahwa menjadi pemimpin yang dihormati hanya bisa dilakukan oleh orang dengan kepribadian ekstrovert yang vokal.

Psikologi membuktikan bahwa introvert justru memiliki kualitas kepemimpinan yang sangat kuat dan tidak perlu mengubah siapa diri mereka.

Penelitian dari Harvard Business Review bahkan menunjukkan bahwa pemimpin introvert sering lebih efektif memimpin tim yang proaktif dan kreatif.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (29/9), berikut tujuh hal yang secara konsisten dilakukan introvert untuk menjadi pemimpin yang sangat dihormati tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain.

1. Mendengarkan dengan penuh perhatian sebelum berbicara

Introvert secara alami lebih suka mendengarkan daripada berbicara, dan dalam konteks kepemimpinan kemampuan ini menjadi aset yang luar biasa.

Pemimpin yang benar-benar mendengarkan menciptakan lingkungan di mana setiap anggota tim merasa suaranya benar-benar dihargai dan diperhitungkan.

Ketika tim merasa didengar, semangat kerja meningkat dan kolaborasi berjalan lebih terbuka serta produktif dari sebelumnya.

Introvert tidak mendominasi percakapan sehingga ruang bagi ide-ide orang lain terbuka lebih lebar dan lebih bebas.