Sering Melamun? Jangan Salah, Ini 7 Tanda Halus Anda Punya Jiwa Kreatif

Ilustrasi wanita sedang melamun. (Pexels)
JawaPos.com - Jiwa kreatif sejati pada seseorang ternyata ditandai oleh tujuh kebiasaan halus dan intuitif, seperti disiplin pada rutinitas harian hingga kegemaran menghubungkan hal-hal unik yang tak sejenis.
Pernahkah Anda memecahkan masalah secara tak terduga saat mandi, membuat orang lain tertawa lewat pengamatan acak, atau mendapati diri sendiri melamun membayangkan berbagai kemungkinan hidup?
Kreativitas pada dasarnya adalah hakikat utama menjadi manusia untuk terus berinovasi dan bertahan hidup.
Sayangnya, banyak orang merasa tidak berbakat hanya karena tidak memenuhi stereotip seniman konvensional, padahal otak mereka terus bekerja menghasilkan gagasan-gagasan segar setiap harinya.
Seperti dikutip dari Your Tango, menjadi kreatif membutuhkan kesadaran untuk melatih potensi berpikir dan tidak pasrah pada rutinitas yang membosankan.
Berikut adalah tujuh tanda halus bahwa Anda sebenarnya memiliki jiwa kreatif yang sangat tinggi, meskipun sering merasa biasa saja.
Banyak orang terjebak pada perdebatan klasik yang mengagungkan "kualitas di atas kuantitas" tanpa benar-benar menghasilkan karya nyata. Orang-orang dengan jiwa kreatif sejati paham betul bahwa keberhasilan dan kekayaan karya lahir dari dualitas yang seimbang antara keduanya.
Mereka tidak hanya fokus memoles satu detail hingga sempurna, tetapi juga berkomitmen membangun portofolio karya yang besar dan konsisten. Proses menghasilkan banyak karya (volume) justru menjadi jalan terbaik untuk menemukan kualitas tertinggi dari bakat yang dimiliki.
Antusiasme untuk terus memproduksi hal-hal baru menjadi motor penggerak utama mereka. Lewat proses yang berulang itulah, nilai dan keunikan karya mereka terbentuk secara alami.
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