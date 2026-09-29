Bukan Nilai Akademis, 8 Sikap Ini Bisa Menunjukkan Seseorang Punya Kecerdasan Tinggi

ilustrasi orang yang cerdas. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kecerdasan sering kali dikaitkan dengan prestasi akademis, kemampuan berhitung, atau kepiawaian menyelesaikan persoalan yang sulit. Padahal, kecerdasan tidak selalu hadir dalam bentuk yang mudah dikenali.

Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan berpikir seseorang justru dapat tercermin melalui cara mereka bersikap, belajar, menghadapi masalah, hingga berkomunikasi dengan orang lain. Menariknya, sebagian orang yang memiliki kemampuan intelektual baik justru tidak merasa dirinya istimewa.

Berikut sejumlah tanda yang dapat menunjukkan kecerdasan seseorang, seperti dilansir dari Geediting.

1. Menyadari bahwa masih banyak hal yang belum diketahui

Seseorang yang cerdas tidak merasa harus mengetahui segala sesuatu. Mereka justru mampu mengakui ketika menghadapi sesuatu yang belum dipahami.

Kesadaran tersebut menunjukkan adanya kerendahan hati secara intelektual. Mereka memahami bahwa pengetahuan yang dimiliki masih memiliki batas dan selalu ada kesempatan untuk belajar lebih banyak.

2. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi

Rasa penasaran menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan kecerdasan. Orang yang memiliki rasa ingin tahu tidak berhenti pada jawaban sederhana.

Mereka biasanya tertarik mencari tahu alasan di balik suatu peristiwa, bagaimana sesuatu bekerja, dan apa yang bisa dipelajari dari hal tersebut. Kebiasaan membaca, bertanya, mencoba pengalaman baru, hingga mempelajari bidang yang berbeda dapat membantu menjaga pikiran tetap aktif.

3. Lebih suka mendengarkan daripada mendominasi pembicaraan

Tidak semua orang cerdas merasa perlu menunjukkan pengetahuannya dalam setiap percakapan. Sebaliknya, mereka dapat memilih untuk mendengarkan dan memahami lawan bicara terlebih dahulu.

Kemampuan menyimak dengan baik memungkinkan seseorang menangkap informasi secara lebih lengkap. Sikap tersebut juga dapat mencerminkan kemampuan memahami sudut pandang serta emosi orang lain.

4. Mampu menyesuaikan diri dengan perubahan