Jika Kamu Melihat 8 Tanda Ini pada Pasanganmu, Dia Diam-Diam Marah Kepadamu Menurut Psikologi

Tidak semua kemarahan datang dalam bentuk suara yang meninggi, pintu yang dibanting, atau pertengkaran besar.Dalam hubungan romantis, seseorang bisa merasa kecewa, tersinggung, atau marah tetapi memilih untuk tidak mengatakannya secara langsung. Alih-alih berkata, “Aku sebenarnya kesal denganmu,” dia mungkin menjadi lebih diam, menjaga jarak, atau tiba-tiba mengubah cara berkomunikasi.Inilah yang sering membuat hubungan terasa membingungkan.Kamu merasa tidak melakukan sesuatu yang serius, tetapi suasana di antara kalian berubah. Pesan yang biasanya dibalas dengan hangat kini hanya mendapat jawaban singkat. Percakapan terasa kaku. Pasanganmu tampak baik-baik saja, tetapi kamu merasa ada sesuatu yang berbeda.Menurut perspektif psikologi hubungan, perubahan seperti ini memang bisa menjadi sinyal adanya emosi yang belum dibicarakan. Namun, penting untuk tidak langsung menyimpulkan bahwa pasangan pasti sedang marah. Satu tanda saja tidak cukup untuk mengetahui perasaan seseorang.Yang lebih penting adalah pola perubahan perilaku, konteks, dan komunikasi di antara kalian.Dilansir dari Psychology Today pada Senin (28/9), terdapat delapan tanda yang mungkin menunjukkan bahwa pasangan sedang menyimpan kemarahan atau kekecewaan terhadapmu.1. Dia tiba-tiba menjadi jauh lebih pendiamSalah satu perubahan yang paling mudah terlihat adalah pasangan yang biasanya banyak bicara tiba-tiba menjadi sangat diam.Dulu dia mungkin menceritakan bagaimana harinya, mengirim pesan tanpa alasan tertentu, atau mengajakmu membicarakan berbagai hal. Namun sekarang, jawabannya pendek dan percakapan terasa seperti harus selalu dimulai olehmu.Ketika kamu bertanya, “Kamu kenapa?”, dia mungkin hanya menjawab:“Nggak apa-apa.”Masalahnya, perilakunya justru mengatakan sesuatu yang berbeda.Dalam psikologi komunikasi, menarik diri dari interaksi bisa menjadi salah satu cara seseorang merespons konflik atau emosi yang tidak nyaman. Sebagian orang memang membutuhkan waktu untuk memproses kemarahan sebelum mampu membicarakannya.Namun, diam juga bisa berarti banyak hal lain.Dia mungkin sedang kelelahan. Sedang menghadapi masalah pekerjaan. Membutuhkan waktu sendiri. Atau memang sedang mengalami tekanan emosional yang tidak berkaitan dengan hubungan kalian.Karena itu, jangan menjadikan keheningan sebagai bukti otomatis bahwa dia marah.Perhatikan perubahan dari pola biasanya.Jika pasanganmu memang biasanya sangat komunikatif dan tiba-tiba menjadi tertutup setelah sebuah kejadian tertentu di antara kalian, perubahan tersebut layak diperhatikan.2. Cara dia membalas pesan berubah drastisPernahkah kamu merasa bahwa seseorang masih membalas pesanmu, tetapi sebenarnya dia sudah tidak ingin berbicara?Pesannya mungkin masih masuk.Tetapi nuansanya berbeda.Yang sebelumnya:“Hahaha iyaaa, nanti aku kabarin yaBerubah menjadi:“Iya.”Atau:“Oke.”Atau bahkan hanya:“Ya.”Perubahan kecil seperti ini bisa terasa sangat besar ketika terjadi pada seseorang yang biasanya hangat.Bukan berarti penggunaan kata pendek otomatis menunjukkan kemarahan. Gaya komunikasi seseorang bisa berubah karena banyak faktor.Namun jika perubahan itu konsisten dan muncul bersamaan dengan tanda-tanda lain—misalnya berkurangnya inisiatif, tidak lagi bertanya balik, atau sengaja menghindari percakapan—hal tersebut bisa menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang mengganggu pikirannya.Dalam situasi seperti ini, kesalahan yang sering dilakukan adalah terus mengirim pesan untuk mendapatkan kepastian.Semakin dia menjauh, semakin banyak pesan yang dikirim.Semakin banyak pesan dikirim, semakin dia merasa tertekan.Akhirnya, masalah kecil berubah menjadi konflik yang lebih besar.Pendekatan yang lebih sehat adalah memberikan ruang sekaligus membuka pintu komunikasi.Misalnya:“Aku merasa akhir-akhir ini komunikasi kita sedikit berbeda. Kalau ada sesuatu yang membuatmu kecewa atau kesal kepadaku, aku siap mendengarkannya.”Kalimat seperti ini tidak langsung menuduh.Kamu hanya menyampaikan pengamatan dan memberikan kesempatan kepada pasangan untuk berbicara.3. Dia menjadi lebih mudah tersinggung terhadap hal-hal kecilKetika seseorang sedang menyimpan emosi negatif, toleransinya terhadap hal-hal kecil terkadang bisa menurun.Hal yang sebelumnya dianggap biasa tiba-tiba membuatnya kesal.Kamu terlambat membalas pesan.Kamu lupa sesuatu yang sebenarnya sederhana.Kamu bercanda dengan cara yang biasanya tidak menjadi masalah.Atau kamu menanyakan sesuatu yang menurutmu biasa saja, tetapi responsnya jauh lebih tajam daripada biasanya.Sekali lagi, jangan langsung menganggapnya sebagai bukti bahwa dia sedang marah kepadamu.Manusia memiliki kapasitas emosional yang terbatas. Ketika seseorang sedang stres, kurang tidur, menghadapi masalah pekerjaan, atau mengalami tekanan lain, hal kecil memang dapat terasa lebih mengganggu.Karena itu, yang perlu diperhatikan bukan satu kejadian.Perhatikan pola dan konteksnya.Jika pasangan terus-menerus menunjukkan iritabilitas khususnya ketika berinteraksi denganmu, sementara sebelumnya hubungan kalian baik-baik saja, mungkin ada perasaan yang belum tersampaikan.Daripada membalas dengan kemarahan, cobalah bertanya dengan tenang.Bukan:“Kenapa sih kamu sekarang marah-marah terus?”Tetapi:“Aku merasa akhir-akhir ini kamu lebih mudah kesal ketika kita bicara. Apakah ada sesuatu yang belum kita selesaikan?”Perbedaan kalimatnya sederhana, tetapi efek komunikasinya bisa sangat berbeda.4. Dia mengurangi kedekatan fisik dan emosionalKemarahan yang tidak dibicarakan terkadang muncul dalam bentuk penarikan diri.Pasangan mungkin masih berada di dekatmu, tetapi terasa tidak benar-benar hadir.Dia tidak lagi banyak memulai pelukan.Lebih jarang mengajak menghabiskan waktu bersama.Tidak banyak bercerita tentang perasaannya.Atau ketika kamu mencoba mendekat, responsnya terasa lebih dingin.Dalam hubungan, kedekatan emosional dan fisik sering kali berkaitan dengan rasa aman, kepercayaan, dan koneksi.Ketika seseorang merasa terluka atau kecewa, sebagian orang secara alami mengambil jarak.Namun, hal ini tidak boleh langsung diterjemahkan sebagai:“Dia sudah tidak mencintaiku.”Itu adalah kesimpulan yang terlalu jauh.Seseorang bisa mengambil jarak karena sedang marah, tetapi bisa juga karena sedang membutuhkan ruang, merasa kewalahan, atau mempunyai masalah pribadi.Konteks sangat penting.Cobalah melihat apakah perubahan tersebut muncul setelah konflik tertentu.Jika iya, mungkin ada percakapan yang belum selesai.Daripada mengejar pasangan secara agresif, berikan kesempatan untuk berbicara:“Aku merasa akhir-akhir ini kita agak jauh. Aku tidak ingin memaksamu bicara sekarang, tetapi kalau ada sesuatu yang membuatmu terluka, aku ingin memahaminya.”Kalimat tersebut menunjukkan bahwa kamu memperhatikan perubahan tanpa memaksakan kesimpulan.5. Dia sering menggunakan sindiran atau komentar yang terasa menyengatTidak semua orang mampu mengatakan kemarahan secara langsung.Ada orang yang ketika kecewa justru menggunakan humor, sindiran, atau komentar pasif-agresif untuk mengekspresikan perasaannya.Misalnya, ketika kamu terlambat datang, dia berkata:“Santai aja. Aku kan memang nggak punya kegiatan lain.”Atau ketika kamu lupa sesuatu:“Nggak apa-apa. Aku sudah biasa kok.”Kalimat seperti ini bisa terdengar seperti candaan, tetapi konteks dan nada suara dapat menunjukkan adanya perasaan yang lebih dalam.Sindiran tidak selalu berarti seseorang marah. Ada orang yang memang memiliki gaya humor seperti itu.Namun, jika sindiran menjadi semakin sering muncul setelah suatu kejadian dan terasa seperti bentuk kritik terselubung, mungkin ada masalah yang belum dibicarakan secara terbuka.Daripada membalas sindiran dengan sindiran, cobalah mengubah percakapan menjadi langsung.Kamu bisa mengatakan:“Aku merasa ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan dari cara kamu bicara tadi. Kalau memang aku melakukan sesuatu yang membuatmu kecewa, lebih baik kamu katakan langsung. Aku akan mencoba mendengarkan.”Komunikasi langsung memberi pasangan kesempatan untuk menyampaikan masalah tanpa harus menyembunyikannya di balik komentar.6. Dia berhenti melakukan hal-hal kecil yang biasanya menunjukkan perhatianHubungan sering dibangun oleh hal-hal kecil.Mengucapkan selamat pagi.Menanyakan apakah kamu sudah makan.Mengingat sesuatu yang penting bagimu.Mengirim pesan ketika sudah sampai rumah.Mengajakmu melakukan aktivitas sederhana bersama.Ketika semua kebiasaan tersebut tiba-tiba berkurang, perubahan itu bisa terasa sangat jelas.Kamu mungkin berpikir:“Dia masih bilang sayang, tetapi kenapa rasanya berbeda?”Salah satu kemungkinan adalah adanya kekecewaan yang belum terselesaikan.Ketika seseorang merasa terluka, dia mungkin secara sadar atau tidak sadar mengurangi usaha emosional yang biasanya diberikan kepada pasangannya.Tetapi lagi-lagi, jangan langsung menganggap bahwa penyebabnya pasti kemarahan.Hubungan manusia tidak bekerja seperti mesin.Orang bisa berubah perilakunya ketika sedang stres, sakit, sibuk, kelelahan, atau menghadapi masalah lain.Karena itu, tanda yang paling bermakna bukan sekadar berkurangnya perhatian, tetapi kombinasi antara perubahan perhatian, perubahan komunikasi, dan adanya peristiwa tertentu yang mendahuluinya.7. Dia mengatakan “terserah”, “bebas”, atau “nggak masalah” tetapi suasananya justru terasa berbedaAda kalanya kata-kata seseorang mengatakan satu hal, tetapi ekspresi dan perilakunya mengatakan hal lain.Kamu bertanya:“Kita jadi pergi malam ini?”Dia menjawab:“Terserah.”Kamu bertanya:“Kamu keberatan?”Jawabannya:“Nggak masalah.”Secara literal, semuanya terdengar baik-baik saja.Tetapi nada suara, ekspresi, atau sikapnya membuatmu merasa bahwa sebenarnya ada sesuatu yang tidak beres.Di sinilah pentingnya memahami bahwa komunikasi bukan hanya tentang kata-kata.Nada, ekspresi wajah, bahasa tubuh, konteks, dan pola interaksi juga memberikan informasi.Tetapi kita harus berhati-hati agar tidak merasa bisa membaca pikiran pasangan.Kamu tidak benar-benar tahu apa yang dia rasakan hanya dari ekspresinya.Cara paling akurat tetaplah bertanya.Misalnya:“Kamu bilang nggak masalah, tapi aku menangkap suasananya agak berbeda. Apakah sebenarnya kamu keberatan?”Jika dia mengatakan tidak, berikan ruang untuk jawabannya.Jangan memaksanya mengakui sesuatu yang belum tentu dia rasakan.8. Dia terus mengungkit kejadian lamaSalah satu tanda bahwa sebuah konflik mungkin belum benar-benar selesai adalah ketika kejadian lama terus kembali dalam percakapan.Kamu mungkin berpikir:“Itu kan sudah lama.”Tetapi bagi pasanganmu, masalah tersebut mungkin belum pernah benar-benar diselesaikan.Misalnya, beberapa bulan lalu kamu pernah membatalkan janji penting. Kamu merasa sudah meminta maaf dan masalah itu selesai.Namun setiap kali terjadi konflik baru, dia kembali mengatakan:“Dulu waktu aku membutuhkanmu, kamu juga melakukan hal yang sama.”Ini menunjukkan bahwa suatu pengalaman masih memiliki makna emosional baginya.Bukan berarti setiap pengungkitan masa lalu adalah tanda bahwa seseorang sedang marah.Namun, jika kejadian yang sama terus muncul, mungkin ada sesuatu yang belum terselesaikan dalam hubungan.Mungkin permintaan maaf sebelumnya belum membuatnya merasa dipahami.Mungkin dia merasa perilaku tersebut masih berulang.Atau mungkin kalian berdua memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa arti “masalah itu sudah selesai”.Daripada hanya mengatakan:“Kok dibahas lagi?”lebih baik mencoba memahami:“Aku kira masalah itu sudah selesai. Tapi kalau ternyata masih mengganggumu, aku ingin tahu bagian mana yang sebenarnya belum selesai buatmu.”Pertanyaan tersebut dapat membuka percakapan yang jauh lebih dalam.Tetapi Ingat: Tanda-Tanda Ini Tidak Membuktikan Dia Sedang MarahIni bagian yang sangat penting.Psikologi tidak memberi kita kemampuan untuk membaca pikiran orang lain hanya dari beberapa perilaku.Pasangan yang pendiam belum tentu marah.Pasangan yang jarang membalas pesan belum tentu kecewa.Pasangan yang ingin sendiri belum tentu kehilangan rasa cinta.Bahkan perubahan perilaku yang cukup jelas sekalipun tetap membutuhkan konteks.Seseorang bisa menjadi lebih pendiam karena sedang menghadapi masalah keluarga.Dia bisa menjadi mudah tersinggung karena kurang tidur.Dia bisa mengurangi komunikasi karena tekanan pekerjaan.Dia bisa membutuhkan ruang karena sedang kewalahan secara emosional.Karena itu, delapan tanda di atas sebaiknya diperlakukan sebagai alasan untuk membuka percakapan, bukan sebagai alat untuk memberikan diagnosis terhadap pasangan.Apa yang Sebaiknya Kamu Lakukan Jika Merasa Pasangan Sedang Marah?Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menahan dorongan untuk langsung membela diri.Ketika merasa dituduh atau dijauhi, manusia secara alami bisa menjadi defensif.Kita ingin menjelaskan bahwa kita tidak bermaksud buruk.Namun pasangan mungkin belum membutuhkan penjelasan.Dia mungkin ingin didengarkan terlebih dahulu.Cobalah menggunakan pendekatan sederhana:Amati → tanyakan → dengarkan → klarifikasi → cari solusi.Misalnya:“Aku merasa akhir-akhir ini kita agak berbeda. Aku mungkin salah membaca situasinya, tetapi kalau memang ada sesuatu yang membuatmu kecewa kepadaku, aku ingin mendengarnya.”Kalimat tersebut memiliki satu kelebihan besar: kamu tidak mengklaim mengetahui isi pikirannya.Kamu hanya mengatakan apa yang kamu amati dan membuka ruang bagi penjelasan.Jika ternyata dia memang marah, dengarkan alasannya.Jika kamu melakukan kesalahan, akui secara spesifik.Bukan sekadar:“Ya sudah, maaf.”Tetapi:“Aku paham sekarang kenapa kamu kecewa. Waktu itu aku membatalkan janji tanpa mempertimbangkan betapa pentingnya hal itu buatmu.”Permintaan maaf yang spesifik biasanya lebih bermakna daripada permintaan maaf yang hanya bertujuan mengakhiri pertengkaran.Jangan Berusaha Membaca Pikiran PasanganSalah satu jebakan terbesar dalam hubungan adalah mengisi kekosongan informasi dengan asumsi.Dia tidak membalas pesan selama tiga jam.Kita berpikir:“Dia pasti marah.”Dia terlihat murung.Kita berpikir:“Dia pasti sudah bosan denganku.”Dia ingin sendirian.Kita berpikir:“Dia sudah tidak mencintaiku.”Padahal, semua kesimpulan tersebut mungkin salah.Otak manusia memang cenderung mencari pola dan penjelasan, terutama ketika menghadapi ketidakpastian.Namun dalam hubungan romantis, asumsi dapat dengan cepat berubah menjadi konflik.Karena itu, lebih baik mengganti pertanyaan:“Apa yang sebenarnya dia pikirkan?”menjadi:“Apa yang bisa aku lakukan agar dia merasa aman untuk memberitahuku?”Perubahan kecil dalam cara berpikir ini dapat membuat komunikasi menjadi jauh lebih sehat.Kemarahan yang Sehat Berbeda dengan Perlakuan yang MenyakitiMerasa marah dalam hubungan adalah hal yang manusiawi.Yang lebih penting adalah bagaimana kemarahan tersebut diekspresikan.Pasangan berhak merasa kecewa.Dia juga berhak meminta waktu untuk menenangkan diri.Namun hubungan yang sehat tetap membutuhkan batas.Mendiamkan pasangan sementara untuk menenangkan diri berbeda dengan sengaja menggunakan diam sebagai hukuman.Meminta ruang berbeda dengan mengisolasi pasangan untuk membuatnya cemas.Menyampaikan kritik berbeda dengan merendahkan atau menghina.Jika konflik dalam hubungan mulai melibatkan penghinaan, ancaman, intimidasi, kontrol berlebihan, atau perilaku yang membuat seseorang merasa tidak aman, persoalannya bukan lagi sekadar “apakah pasangan sedang marah”.Yang perlu diperhatikan adalah kualitas dan keamanan hubungan secara keseluruhan.Pada Akhirnya, Perubahan Perilaku Adalah Undangan untuk BerkomunikasiJika pasanganmu menunjukkan beberapa tanda di atas, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa dia diam-diam marah.Gunakan perubahan tersebut sebagai kesempatan untuk berhenti sejenak dan bertanya:“Apakah ada sesuatu yang belum kita bicarakan?”Hubungan yang sehat bukan hubungan tanpa kemarahan, kekecewaan, atau konflik.Hubungan yang sehat adalah hubungan di mana kedua orang merasa cukup aman untuk membicarakan emosi tersebut tanpa harus menyembunyikannya di balik diam, sindiran, atau jarak.Jadi, jika kamu merasa pasanganmu berubah, jangan hanya mencari tanda-tanda untuk membuktikan kecurigaanmu.Cobalah mencari pemahaman.Karena pada akhirnya, tujuan memahami pasangan bukan untuk memenangkan tebakan tentang apa yang dia rasakan.Tujuannya adalah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian—dan kemudian mencari cara untuk menghadapinya bersama.