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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 29 September 2026 | 21.43 WIB

6 Alasan Mengapa Perempuan Lebih Menyukai Hidup Melajang Dibandingkan Pria Menurut Psikologi

seseorang yang menyukai hidup melajang./Magnific/yanalya - Image

seseorang yang menyukai hidup melajang./Magnific/yanalya

JawaPos.com - Dulu, hidup melajang sering dipandang sebagai sesuatu yang sementara. Seseorang dianggap belum menikah karena belum menemukan pasangan yang tepat, belum mapan, atau masih menunggu waktu yang dianggap ideal.

Namun, pandangan tersebut perlahan berubah.

Bagi sebagian perempuan, hidup melajang bukan lagi sekadar "menunggu seseorang datang". Melajang dapat menjadi pilihan hidup yang memberikan ruang untuk berkembang, mengejar tujuan pribadi, menjaga ketenangan emosional, dan menentukan sendiri bagaimana kehidupan ingin dijalani.

Fenomena ini juga menarik perhatian psikologi. Mengapa sebagian perempuan tampaknya lebih nyaman menjalani kehidupan tanpa pasangan dibandingkan sebagian pria? Apakah perempuan memang lebih mampu menikmati kesendirian? Ataukah ada faktor sosial dan psikologis yang membuat pengalaman melajang antara perempuan dan pria berbeda?

Pertanyaan tersebut tidak memiliki satu jawaban sederhana.

Tidak semua perempuan ingin melajang, sebagaimana tidak semua pria merasa membutuhkan pasangan. Preferensi terhadap hubungan romantis dipengaruhi oleh kepribadian, pengalaman masa lalu, usia, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, nilai pribadi, dan budaya.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (24/9), ada beberapa penjelasan psikologis yang dapat membantu memahami mengapa sebagian perempuan dapat merasa lebih nyaman dengan kehidupan lajang dibandingkan sebagian pria.

1. Perempuan Lebih Banyak Mendapatkan Dukungan Emosional dari Lingkaran Sosial

Salah satu faktor penting adalah cara seseorang membangun hubungan sosial di luar hubungan romantis.

Dalam banyak budaya, perempuan cenderung memiliki jaringan sosial yang lebih beragam. Mereka dapat memiliki teman dekat, saudara, keluarga, komunitas, atau kelompok sosial yang menjadi tempat berbagi cerita dan mendapatkan dukungan emosional.

Editor: Hanny Suwindari
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