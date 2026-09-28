6 Cara Perempuan Mendukung Pertumbuhan Emosional Pasangannya Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang mendukung pasangannya / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, pertumbuhan emosional bukan hanya tanggung jawab salah satu pihak. Laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki peran dalam menciptakan hubungan yang aman, terbuka, dan mendukung perkembangan pribadi. Namun, dalam banyak hubungan heteroseksual, perempuan sering kali menjadi pihak yang lebih aktif dalam membangun komunikasi emosional dan menciptakan ruang untuk berbicara tentang perasaan.

Mendukung pertumbuhan emosional pasangan bukan berarti harus selalu memahami semuanya, menyelesaikan semua masalahnya, atau menjadi tempat bergantung setiap saat. Dukungan yang sehat justru membantu seseorang mengenali emosinya sendiri, menghadapi kesulitan dengan lebih matang, dan belajar bertanggung jawab terhadap dirinya.



Dalam psikologi, hubungan yang sehat dapat menjadi salah satu sumber rasa aman yang membantu seseorang menghadapi stres, mengeksplorasi dirinya, dan mengembangkan kemampuan regulasi emosi. Karena itu, pasangan tidak harus menjadi “terapis”. Ia cukup menjadi seseorang yang mampu hadir dengan empati, batasan yang sehat, dan komunikasi yang terbuka.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (27/9), terdapat enam cara yang dapat dilakukan perempuan untuk mendukung pertumbuhan emosional pasangannya.



1. Dengarkan Perasaannya Tanpa Terburu-buru Memberikan Solusi



Salah satu bentuk dukungan emosional yang paling sederhana sekaligus paling sulit adalah mendengarkan.



Ketika pasangan sedang menghadapi masalah, respons yang muncul secara spontan sering kali berupa nasihat.



“Harusnya kamu begini.”



“Kenapa tidak melakukan itu?”



“Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan.”



Padahal, tidak semua orang yang sedang bercerita membutuhkan solusi pada saat itu. Terkadang seseorang hanya membutuhkan ruang untuk mengungkapkan apa yang sedang terjadi dalam dirinya.



Mendengarkan secara aktif berarti memberikan perhatian terhadap apa yang dikatakan pasangan, tidak langsung menghakimi, dan mencoba memahami pengalaman emosionalnya sebelum memberikan respons.



Misalnya, daripada langsung mengatakan:



“Kamu jangan terlalu memikirkan pekerjaan.”



Kita dapat mengatakan:



“Kedengarannya pekerjaan itu benar-benar membuatmu tertekan akhir-akhir ini.”



Kalimat kedua tidak berarti kita menyetujui semua tindakan pasangan. Kita hanya menunjukkan bahwa kita memahami bahwa ia sedang mengalami sesuatu yang berat.



Ini penting karena validasi emosi berbeda dengan membenarkan semua perilaku.



Seseorang bisa mengatakan, “Aku mengerti kamu sedang marah,” tanpa berarti mengatakan, “Karena kamu marah, kamu boleh memperlakukan orang lain dengan buruk.”



Perbedaan ini membuat dukungan emosional menjadi lebih sehat.



Mengapa ini penting?



Ketika seseorang merasa aman untuk membicarakan emosinya, ia memiliki kesempatan lebih besar untuk mengenali apa yang sebenarnya ia rasakan. Dari sana, ia dapat belajar membedakan antara marah, kecewa, takut, malu, frustrasi, atau merasa tidak dihargai.



Kemampuan mengenali emosi merupakan bagian penting dari kematangan emosional.



Karena itu, terkadang pertanyaan sederhana seperti:



“Sebenarnya bagian mana yang paling membuat kamu merasa berat?”



bisa jauh lebih membantu daripada memberikan sepuluh nasihat sekaligus.



2. Dorong Pasangan untuk Mengenali dan Mengekspresikan Emosinya



Banyak orang tumbuh dalam lingkungan yang membuat mereka terbiasa menyembunyikan emosi tertentu.



Misalnya, seseorang mungkin belajar bahwa menangis adalah tanda kelemahan, mengakui ketakutan berarti tidak kuat, atau meminta bantuan berarti tidak mampu menghadapi hidup sendiri.



Dalam jangka panjang, kebiasaan menekan emosi dapat membuat seseorang kesulitan memahami apa yang sedang terjadi dalam dirinya.



Pasangan dapat membantu dengan menciptakan suasana di mana ekspresi emosi tidak langsung dianggap sebagai kelemahan.



Misalnya ketika pasangan mengatakan:



“Aku sebenarnya takut gagal.”



Respons yang mendukung bukan:



“Jangan takut. Kamu kan laki-laki.”



Melainkan:



“Wajar kalau kamu takut gagal. Apa yang paling kamu khawatirkan?”



Pertanyaan seperti ini membuka kesempatan bagi pasangan untuk mengeksplorasi emosinya lebih dalam.



Namun, penting untuk tidak memaksa pasangan untuk selalu berbicara.



Pertumbuhan emosional tidak terjadi ketika seseorang dipaksa untuk terbuka. Ia lebih mungkin berkembang ketika seseorang merasa cukup aman untuk membuka diri sesuai kesiapannya.



Karena itu, kalimat seperti:



“Kalau kamu belum siap membicarakannya sekarang, tidak apa-apa. Tapi kalau suatu saat ingin cerita, aku siap mendengarkan.”



dapat memberikan ruang tanpa tekanan.



Dukungan semacam ini mengajarkan bahwa emosi tidak harus ditolak atau ditakuti. Emosi dapat dikenali, dipahami, dan kemudian dikelola.



3. Berikan Ruang untuk Bertumbuh, Bukan Berusaha Mengubahnya



Salah satu jebakan dalam hubungan adalah keinginan untuk “memperbaiki” pasangan.



Ketika melihat pasangan memiliki kebiasaan buruk, seseorang mungkin berpikir:



“Kalau aku cukup sabar, dia pasti berubah.”



Namun, pertumbuhan emosional tidak dapat dipaksakan dari luar.



Pasangan dapat memberikan dukungan, tetapi keputusan untuk berubah tetap berada pada individu tersebut.



Perbedaan ini sangat penting.



Mendukung pertumbuhan berarti mengatakan:



“Aku percaya kamu bisa menghadapi ini, dan aku akan mendukung prosesmu.”



Sementara berusaha mengontrol berarti:



“Aku tahu apa yang terbaik untukmu, jadi kamu harus berubah sesuai keinginanku.”



Keduanya terlihat mirip, tetapi secara psikologis memiliki dinamika yang sangat berbeda.



Dalam hubungan yang sehat, seseorang tetap memiliki ruang untuk menjadi individu. Ia boleh memiliki proses, kesalahan, pilihan, dan cara belajar yang berbeda.



Perempuan dapat membantu pasangannya dengan memberikan dorongan yang realistis.



Misalnya:



“Aku melihat kamu sudah berusaha lebih terbuka dibanding sebelumnya.”



atau:



“Menurutku kamu sudah lebih mampu mengendalikan emosimu ketika menghadapi masalah.”



Mengakui perkembangan kecil seperti ini dapat membantu seseorang melihat bahwa perubahan tidak harus terjadi secara drastis.



Pertumbuhan emosional biasanya merupakan proses bertahap.



Hari ini seseorang mungkin mampu mengidentifikasi kemarahannya. Beberapa bulan kemudian ia mungkin mulai memahami pemicunya. Setelah itu, ia belajar mengomunikasikan kebutuhan tanpa meledak.



Kemajuan seperti ini layak dihargai.



Namun, dukungan tidak berarti menoleransi perilaku yang menyakiti.



Jika pasangan terus melakukan tindakan yang merusak, manipulatif, atau abusif, perempuan tetap berhak menetapkan batasan.



Mendukung pertumbuhan pasangan tidak berarti mengorbankan kesehatan emosional diri sendiri.



4. Bantu Membentuk Komunikasi yang Aman dan Jujur



Pertumbuhan emosional sangat berkaitan dengan cara seseorang berkomunikasi.



Dalam hubungan yang sehat, pasangan seharusnya dapat membicarakan ketidaknyamanan tanpa harus takut bahwa setiap percakapan akan berubah menjadi pertengkaran besar.



Perempuan dapat membantu menciptakan pola komunikasi yang lebih sehat dengan mengungkapkan perasaan secara jelas dan spesifik.



Misalnya, daripada mengatakan:



“Kamu memang tidak pernah peduli.”



Lebih konstruktif untuk mengatakan:



“Aku merasa tidak diperhatikan ketika kita sedang berbicara tetapi kamu terus melihat ponsel.”



Perbedaannya terletak pada fokus.



Kalimat pertama menyerang karakter.



Kalimat kedua menjelaskan perilaku dan dampaknya.



Komunikasi semacam ini membantu pasangan memahami masalah tanpa merasa identitasnya sedang diserang.



Selain itu, pasangan juga dapat membiasakan diri menggunakan pertanyaan daripada asumsi.



Daripada:



“Kamu pasti sudah tidak sayang lagi.”



Cobalah:



“Aku merasa kita akhir-akhir ini lebih jauh. Apakah kamu juga merasakannya?”



Ini memberikan kesempatan bagi pasangan untuk menjelaskan perspektifnya.



Komunikasi yang sehat bukan berarti tidak pernah bertengkar. Konflik tetap merupakan bagian normal dari hubungan.



Yang lebih penting adalah bagaimana konflik tersebut dikelola.



Pasangan dapat belajar bahwa perbedaan pendapat tidak otomatis berarti hubungan sedang berada dalam bahaya.



Dengan pengalaman konflik yang dikelola secara konstruktif, seseorang dapat belajar bahwa ia mampu merasa marah sekaligus tetap menghormati orang lain.



Itulah salah satu bentuk pertumbuhan emosional.



5. Hargai Kerentanannya Tanpa Membuatnya Bergantung



Ketika pasangan mulai terbuka tentang ketakutan, kegagalan, rasa malu, atau pengalaman sulitnya, ia sedang menunjukkan sisi yang rentan.



Respons terhadap kerentanan tersebut sangat penting.



Jika setiap kali seseorang membuka diri ia justru ditertawakan, diremehkan, atau digunakan sebagai senjata dalam pertengkaran berikutnya, ia dapat belajar bahwa membuka diri adalah sesuatu yang berbahaya.



Sebaliknya, ketika kerentanan diterima dengan empati, hubungan dapat menjadi ruang yang lebih aman untuk kejujuran.



Misalnya:



“Aku menghargai kamu mau cerita tentang ini.”



“Aku tahu tidak mudah membicarakannya.”



“Aku tidak menganggap kamu lemah karena merasa seperti itu.”



Kalimat sederhana dapat memberikan pesan bahwa emosi tidak mengurangi nilai seseorang.



Namun, ada batas penting yang perlu diperhatikan.



Menjadi tempat aman bukan berarti menjadi satu-satunya tempat pasangan mendapatkan dukungan.



Hubungan yang sehat tetap memberi ruang bagi seseorang untuk memiliki teman, keluarga, aktivitas pribadi, dan bila diperlukan, bantuan profesional.



Perempuan tidak harus menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kesejahteraan emosional pasangannya.



Jika seseorang sedang mengalami masalah yang sangat berat atau berlangsung lama, dukungan dari psikolog atau profesional kesehatan mental dapat menjadi pilihan yang lebih tepat.



Pasangan dapat menemani proses tersebut, tetapi tidak harus mengambil alih seluruh prosesnya.



6. Tunjukkan Contoh Regulasi Emosi yang Sehat



Salah satu cara paling kuat untuk mendukung pertumbuhan emosional pasangan bukan hanya melalui nasihat, tetapi melalui contoh.



Cara seseorang menghadapi konflik, meminta maaf, mengakui kesalahan, menetapkan batasan, dan mengelola emosinya dapat memengaruhi dinamika hubungan.



Misalnya, ketika sedang marah, perempuan dapat menunjukkan bahwa marah tidak harus berarti berteriak atau menghukum pasangan dengan diam.



Ia dapat mengatakan:



“Aku sedang terlalu emosi untuk membicarakan ini dengan baik. Aku ingin menenangkan diri dulu, lalu kita lanjutkan pembicaraan.”



Pernyataan seperti ini menunjukkan bahwa emosi boleh muncul, tetapi perilaku tetap dapat dipilih.



Hal yang sama berlaku ketika melakukan kesalahan.



Mengatakan:



“Aku tadi bicara terlalu keras. Itu tidak tepat. Maaf.”



merupakan contoh bahwa meminta maaf tidak membuat seseorang kehilangan harga diri.



Justru, kemampuan mengakui kesalahan merupakan salah satu bentuk kedewasaan emosional.



Pasangan kemudian mendapatkan pengalaman bahwa hubungan tidak harus sempurna untuk menjadi sehat.



Yang penting adalah adanya kemampuan untuk memperbaiki kerusakan ketika terjadi konflik.



Dengan demikian, perempuan tidak hanya mengatakan kepada pasangannya bagaimana cara mengelola emosi, tetapi juga menunjukkan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari.



Dukungan Emosional Bukan Berarti Menjadi Penyelamat



Ada satu hal penting yang sering terlupakan ketika membahas peran perempuan dalam pertumbuhan emosional pasangan.



Perempuan tidak bertanggung jawab untuk “menyembuhkan” pasangannya.



Hubungan memang dapat menjadi sumber dukungan psikologis yang penting. Namun, setiap orang tetap bertanggung jawab terhadap perkembangan dirinya sendiri.



Jika pasangan memiliki masalah komunikasi, ia perlu belajar berkomunikasi.



Jika ia kesulitan mengelola kemarahan, ia perlu belajar mengelola kemarahan.



Jika ia membawa luka dari masa lalu, ia perlu mengambil bagian dalam proses memahami dan menghadapinya.



Pasangan dapat menemani, tetapi tidak dapat menjalani proses tersebut menggantikan dirinya.



Ini juga berarti perempuan memiliki hak untuk mengatakan:



“Aku ingin mendukungmu, tetapi aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini untukmu.”



Kalimat tersebut bukan bentuk ketidakpedulian.



Justru, batasan seperti itu dapat menciptakan hubungan yang lebih dewasa.



Hubungan yang Sehat Membantu Dua Orang Bertumbuh



Pada akhirnya, dukungan emosional seharusnya berjalan dua arah.



Perempuan dapat membantu pasangannya merasa didengar, dihargai, dan aman untuk berkembang. Tetapi laki-laki juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk menciptakan ruang emosional yang aman bagi pasangannya.



Hubungan yang sehat bukan tentang satu orang menjadi guru emosional bagi yang lain.



Bukan juga tentang satu orang menjadi penyelamat sementara yang lain terus bergantung.



Hubungan yang sehat lebih menyerupai dua individu yang saling mendukung sambil tetap bertanggung jawab terhadap perkembangan masing-masing.



Perempuan dapat mendengarkan tanpa menghakimi.



Memberikan ruang tanpa mengabaikan.



Mendukung tanpa mengontrol.



Memahami tanpa kehilangan batasan.



Dan mencintai tanpa harus mengorbankan dirinya sendiri.



Karena pertumbuhan emosional yang paling sehat bukanlah ketika seseorang berubah menjadi seperti yang diinginkan pasangannya.



Melainkan ketika dua orang dalam hubungan tersebut semakin mampu mengenali dirinya, memahami emosinya, berkomunikasi dengan lebih baik, menghadapi konflik dengan lebih dewasa, dan tetap menjadi individu yang utuh.



Pada akhirnya, pasangan bukanlah orang yang bertugas memperbaiki hidup kita.



