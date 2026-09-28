Pemkab Purwakarta Dorong Perempuan Jadi Pelaku Utama Transisi Energi di PLTS Terapung Cirata

Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Sri Jaya Midan (tengah). (istimewa)

JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Purwakarta mendorong kelompok perempuan menjadi pelaku utama dalam transisi energi. Pemerintah menyakini proyek transisi energi ini berdampak langsung kepada masyarakat lokal.

Komitmen ini dibahasa dalam Forum Multipihak yang melibatkan perempuan di sekitar PLTS Terapung Cirata. Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku sektor energi, dan lembaga keuangan untuk memperkuat akses perempuan terhadap pelatihan, pembiayaan, peluang ekonomi, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan.

“Keberhasilan dari program transisi energi yang inklusif tidak dapat tercapai apabila berjalan secara parsial. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kita memerlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat, sektor swasta, hingga lembaga perbankan untuk memastikan program ini memberikan multiplier effect bagi warga lokal," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Sri Jaya Midan, Senin (28/9).

Sri juga berharap agar kawasan PLTS Terapung Cirata dan wilayah Kecamatan Maniis dapat menjadi pilot project bagi pengembangan transisi energi yang inklusif.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat bidang Pengarusutamaan Gender KemenPPA, Nani Dwi Wahyuni mengatakan, program transisi energi harus berjalan beriringan dengan pembangunan manusia.

"Pemberdayaan ekonomi perempuan wajib menjadi bagian dari pembahasan transisi energi. Kita perlu memastikan perempuan memperoleh peluang untuk meningkatkan keterampilan, mengembangkan usaha, dan meraih kemandirian ekonomi," kata Nani.

"Model pemberdayaan seperti Kebun Pangan Perempuan menjadi bukti bagaimana aspek ekonomi dapat menjadi pintu masuk yang mempertemukan isu ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, sekaligus penguatan kepemimpinan perempuan di tingkat lokal," imbuhnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Rumah Energi, Sumanda Tondang mengatakan, kesetaraan masyarakat perlu diwujudkan. Kolaborasi perlu dilakukan agar target tersebut bisa diwujudkan.

“Transisi energi harus membuka peluang yang setara bagi masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, kolaborasi lintas sektor penting untuk menghubungkan kapasitas masyarakat dengan akses program, pembiayaan, dan peluang ekonomi,” ujar Sumanda.

Membangun Peran Perempuan Inisiatif kegiatan ini merupakan bagian penting dari Program PW4JET (Pro Women for Just Energy Transition) yang dilaksanakan oleh Rumah Energi dengan dukungan dari Ford Foundation. PW4JET sendiri merupakan inisiatif yang berfokus pada penguatan peran perempuan dalam proses transisi energi yang berkeadilan.

Program ini dilaksanakan di empat desa di Kecamatan Maniis, yaitu Citamiang, Sinargalih, Tegal Datar, dan Pasir Jambu, dengan memberikan perhatian khusus kepada Perempuan Kepala Keluarga (PEKA) sebagai salah satu kelompok yang rentan.