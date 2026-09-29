Kerap Mendengar Suara di Dalam Kepala? Lakukan 5 Cara untuk Menenangkannya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa kepala begitu ramai?

Ada pikiran yang terus berbicara, mengomentari apa yang kamu lakukan, mengingat kesalahan di masa lalu, membayangkan kemungkinan buruk, atau mempertanyakan keputusan yang baru saja dibuat. Bahkan ketika tubuh sudah berbaring dan suasana di sekitar mulai tenang, pikiran seolah belum mau berhenti.

“Bagaimana kalau nanti gagal?”

“Seharusnya tadi aku tidak mengatakan itu.”

“Kenapa mereka bersikap seperti itu kepadaku?”

“Bagaimana kalau sesuatu yang buruk terjadi?”

Jika yang kamu alami adalah dialog batin seperti itu, kamu tidak sendirian. Pikiran manusia memang terus menghasilkan berbagai gagasan, ingatan, kekhawatiran, dan penilaian. Masalahnya muncul ketika arus pikiran tersebut terasa terlalu intens, berulang, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu tidur, pekerjaan, hubungan, atau aktivitas sehari-hari.

Dalam psikologi, salah satu hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa tidak semua pikiran harus dipercaya, diikuti, atau diselesaikan.

Kadang-kadang, pikiran hanya perlu diperhatikan tanpa harus dilayani.