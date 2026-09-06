Sung Yu-ri Terpukau Suara Merdu Putri Kembar, Bakat Musik Mulai Terlihat? 

JawaPos.com – Mantan anggota Fin.K.L, Sung Yu-ri, memperlihatkan sisi hangat kehidupannya sebagai seorang ibu. Pada 5 September, aktris sekaligus penyanyi tersebut membagikan sebuah video melalui Instagram Story yang memperdengarkan suara putri kembarnya saat bernyanyi.
Meski wajah kedua anaknya tidak diperlihatkan dalam video, suara polos mereka terdengar begitu menggemaskan. Keduanya menyanyikan sejumlah lagu anak-anak dengan lirik seperti “Frog”, “Pinch pinch pinch”, “Crayfish”, hingga bagian yang menyebut tanaman air, angka satu dua tiga, kerang, dan suara burung. Momen sederhana itu rupanya sukses membuat Sung Yu-ri begitu terhibur.
Sung Yu-ri diketahui melahirkan putri kembar pada 2022. Sejak menjadi ibu, ia memang cukup berhati-hati dalam membagikan kehidupan kedua buah hatinya kepada publik.
Namun, sesekali ia memperlihatkan momen manis bersama sang anak, termasuk perkembangan dan tingkah lucu mereka.
Dilansir OSEN, kemampuan bernyanyi kedua putri Sung Yu-ri di usia yang masih belia turut menarik perhatian karena sang ibu sendiri dikenal sebagai salah satu penyanyi Fin.K.L yang populer sejak era generasi pertama K-pop.
Meski masih terlalu dini untuk berbicara soal masa depan mereka, bakat musik yang mulai terlihat tentu menjadi hal yang menarik untuk dinantikan.
Sung Yu-ri menikah dengan mantan pegolf profesional Ahn Sung-hyun pada 2017 dan dikaruniai putri kembar pada 2022.
Di tengah kontroversi hukum yang melibatkan suaminya, Sung Yu-ri sempat mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan. Ia kemudian perlahan kembali tampil melalui aktivitas home shopping dan program variety Go to the End.
Perhatian Sung Yu-ri tampaknya banyak tertuju pada tumbuh kembang kedua putrinya. Momen ketika sang anak bernyanyi dengan suara polos menjadi salah satu potret sederhana kehidupan keluarga yang berhasil mencuri perhatian, sekaligus memperlihatkan sisi keibuan sang mantan “fairy” Fin.K.L yang begitu menikmati tingkah buah hatinya.
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Jawa Pos
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